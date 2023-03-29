Loại củ này bổ như nhân sâm nhưng độc như thạch tín với 3 đối tượng, biết cách dùng đến mỡ thừa, ung thư cũng 'chào thua'

Dinh dưỡng 29/03/2023 06:21

Với các phụ nữ Việt thì gừng là một thực phẩm có nhiều lợi ích từ làm đẹp đến bồi bổ sức khỏe tối ưu luôn được ưa dùng.

Có thể bạn đã nhìn thấy củ gừng cở siêu thị và không biết phải làm gì với nó. Nhưng đặc tính chữa bệnh hữu ích của nó đã được biết đến từ thời cổ đại. Gừng là nguồn cung cấp vitamin, vi chất dinh dưỡng và tinh dầu có tác dụng tăng cường, tiếp thêm sinh lực và chống viêm cho cơ thể.

Loại củ này bổ như nhân sâm nhưng độc như thạch tín với 3 đối tượng, biết cách dùng đến mỡ thừa, ung thư cũng 'chào thua' - Ảnh 1

Hãy lưu ý!

Bạn không nên dùng gừng nếu bạn có vấn đề về túi mật hoặc nếu thấy trong người nóng, nhiệt độ cơ thể cao. Và cùng không nên sử dụng gừng trong khi mang thai.

Gừng nghiền, gừng tươi hay tinh dầu đều rất hữu ích

Đảm bảo rằng bạn không bị dị ứng với gừng trước khi đắp mặt nạ có chiết xuất từ ​​gừng.

Đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và loại bỏ cảm giác buồn nôn

 

Nếu bạn gặp vấn đề về tiêu hóa hoặc bị say sóng hay buồn nôn khi mang thai, bạn có thể nhai gừng hoặc thêm một ít gừng tươi vào trà để hạn chế cảm giác khó chịu này.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Loại củ này bổ như nhân sâm nhưng độc như thạch tín với 3 đối tượng, biết cách dùng đến mỡ thừa, ung thư cũng 'chào thua' - Ảnh 2

 

Nhờ nồng độ cao của axit ascorbic, vitamin A và B, kẽm, canxi, iốt, kháng sinh tự nhiên và đặc tính chống vi trùng, gừng củng cố cơ thể và tăng khả năng chống lại các bệnh khác nhau. Những công thức dùng gừng này sẽ có ích cho bạn:

  • Thêm 1 muỗng cà phê củ gừng nạo vào 250 ml trà đen hoặc trà xanh.
  • Băm nhỏ 2-4 quả chanh và 400 g gừng tươi rồi ngâm chúng trong 250 g mật ong. Tiêu thụ 1 muỗng canh vào buổi sáng trước bữa ăn trong mùa cúm.

Giảm đau

 

Gừng giải quyết tốt các quá trình viêm và đau, bao gồm đau cơ sau khi tập thể dục cường độ cao, đau bụng kinh ở phụ nữ và viêm khớp.

Loại củ này bổ như nhân sâm nhưng độc như thạch tín với 3 đối tượng, biết cách dùng đến mỡ thừa, ung thư cũng 'chào thua' - Ảnh 3

Bạn có thể tạo thức uống từ gừng và nghệ, nước cốt của 2 quả chanh, 1 thìa mật ong và nước.

Kích thích hoạt động của não bộ

Loại củ này bổ như nhân sâm nhưng độc như thạch tín với 3 đối tượng, biết cách dùng đến mỡ thừa, ung thư cũng 'chào thua' - Ảnh 4

 

Tiêu thụ gừng làm chậm quá trình lão hóa và chết của các tế bào não, chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Hơn nữa, củ gừng cũng giúp cải thiện tất cả các chức năng nhận thức và giúp giữ cho trí nhớ sắc bén.

Chống lại quá trình lão hóa

Loại củ này bổ như nhân sâm nhưng độc như thạch tín với 3 đối tượng, biết cách dùng đến mỡ thừa, ung thư cũng 'chào thua' - Ảnh 5

 

Gừng chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, đẩy nhanh quá trình đổi mới trong cơ thể, đồng thời loại bỏ các gốc tự do và độc tố.

Giúp giảm cân

 

Gừng chứa nhiều nguyên tố “đốt cháy”, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn. Thêm gừng tươi vào món đầu tiên và món thứ hai của bạn và gừng nghiền vào đồ uống của bạn sẽ có lợi rất nhiều trong hành trình tìm lại vóc dáng.

Nếu uống trà gừng trước bữa ăn 30 phút, bạn sẽ ăn ít hơn. Bạn cũng có thể uống một ly kefir (sữa chua) với gừng nạo, quế và một chút ớt đỏ.

Kích thích tình dục

Loại củ này bổ như nhân sâm nhưng độc như thạch tín với 3 đối tượng, biết cách dùng đến mỡ thừa, ung thư cũng 'chào thua' - Ảnh 6

 

Gừng được nhắc đến trong Kama Sutra (một tác phẩm của nền văn minh Ấn Độ cổ đại viết bằng tiếng Phạn nội dung viết về tình dục, khoái lạc và thực hành cảm xúc trong cuộc sống) và theo một số truyền thuyết, nó có thể giữ lửa trong mối quan hệ tình cảm.

Gừng kích thích tuần hoàn máu, giúp tăng cường nội tiết tố, tăng độ nhạy cảm vì vậy sẽ tăng cảm xúc thăng hoa.

Giúp làn da sáng và rạng rỡ

 

Bạn hãy trộn 2 thìa mật ong, 2 thìa bột nghệ và 4 thìa bột gừng. Thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong 15 phút. Sau đó rửa sạch và khi mặt bạn khô, hãy thoa thêm kem dưỡng ẩm.

Loại mặt nạ này sẽ hỗ trợ làm sáng da cũng như giúp da thêm đều màu.

Chống ung thư

Loại củ này bổ như nhân sâm nhưng độc như thạch tín với 3 đối tượng, biết cách dùng đến mỡ thừa, ung thư cũng 'chào thua' - Ảnh 7

Một số nguyên tố trong gừng có khả năng chống ung thư và làm dịu tình trạng của người đang trong quá trình hóa trị.

Theo Brightside

Hè tới có ngay loại quả này vừa ngọt vừa ngon, làm sinh tố hay gỏi đều siêu bổ để 'rút mỡ thừa' cấp tốc

Hè tới có ngay loại quả này vừa ngọt vừa ngon, làm sinh tố hay gỏi đều siêu bổ để 'rút mỡ thừa' cấp tốc

Mùa hè đến cũng là mùa của nhiều loại trái cây và xoài chính là một trong số đó, tận dụng loại quả tươi mát này cũng có thể giúp bạn giảm thêm vài cân.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của củ gừng thực phẩm giúp giảm cân Thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc