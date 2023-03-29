Có thể bạn đã nhìn thấy củ gừng cở siêu thị và không biết phải làm gì với nó. Nhưng đặc tính chữa bệnh hữu ích của nó đã được biết đến từ thời cổ đại. Gừng là nguồn cung cấp vitamin, vi chất dinh dưỡng và tinh dầu có tác dụng tăng cường, tiếp thêm sinh lực và chống viêm cho cơ thể.

Bạn không nên dùng gừng nếu bạn có vấn đề về túi mật hoặc nếu thấy trong người nóng, nhiệt độ cơ thể cao. Và cùng không nên sử dụng gừng trong khi mang thai.

Gừng nghiền, gừng tươi hay tinh dầu đều rất hữu ích

Đảm bảo rằng bạn không bị dị ứng với gừng trước khi đắp mặt nạ có chiết xuất từ ​​gừng.

Đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và loại bỏ cảm giác buồn nôn

Nếu bạn gặp vấn đề về tiêu hóa hoặc bị say sóng hay buồn nôn khi mang thai, bạn có thể nhai gừng hoặc thêm một ít gừng tươi vào trà để hạn chế cảm giác khó chịu này.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Nhờ nồng độ cao của axit ascorbic, vitamin A và B, kẽm, canxi, iốt, kháng sinh tự nhiên và đặc tính chống vi trùng, gừng củng cố cơ thể và tăng khả năng chống lại các bệnh khác nhau. Những công thức dùng gừng này sẽ có ích cho bạn:

Thêm 1 muỗng cà phê củ gừng nạo vào 250 ml trà đen hoặc trà xanh.

Băm nhỏ 2-4 quả chanh và 400 g gừng tươi rồi ngâm chúng trong 250 g mật ong. Tiêu thụ 1 muỗng canh vào buổi sáng trước bữa ăn trong mùa cúm.

Giảm đau

Gừng giải quyết tốt các quá trình viêm và đau, bao gồm đau cơ sau khi tập thể dục cường độ cao, đau bụng kinh ở phụ nữ và viêm khớp.

Bạn có thể tạo thức uống từ gừng và nghệ, nước cốt của 2 quả chanh, 1 thìa mật ong và nước.

Kích thích hoạt động của não bộ

Tiêu thụ gừng làm chậm quá trình lão hóa và chết của các tế bào não, chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Hơn nữa, củ gừng cũng giúp cải thiện tất cả các chức năng nhận thức và giúp giữ cho trí nhớ sắc bén.

Chống lại quá trình lão hóa

Gừng chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, đẩy nhanh quá trình đổi mới trong cơ thể, đồng thời loại bỏ các gốc tự do và độc tố.

Giúp giảm cân

Gừng chứa nhiều nguyên tố “đốt cháy”, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn. Thêm gừng tươi vào món đầu tiên và món thứ hai của bạn và gừng nghiền vào đồ uống của bạn sẽ có lợi rất nhiều trong hành trình tìm lại vóc dáng.

Nếu uống trà gừng trước bữa ăn 30 phút, bạn sẽ ăn ít hơn. Bạn cũng có thể uống một ly kefir (sữa chua) với gừng nạo, quế và một chút ớt đỏ.

Kích thích tình dục

Gừng được nhắc đến trong Kama Sutra (một tác phẩm của nền văn minh Ấn Độ cổ đại viết bằng tiếng Phạn nội dung viết về tình dục, khoái lạc và thực hành cảm xúc trong cuộc sống) và theo một số truyền thuyết, nó có thể giữ lửa trong mối quan hệ tình cảm.

Gừng kích thích tuần hoàn máu, giúp tăng cường nội tiết tố, tăng độ nhạy cảm vì vậy sẽ tăng cảm xúc thăng hoa.

Giúp làn da sáng và rạng rỡ

Bạn hãy trộn 2 thìa mật ong, 2 thìa bột nghệ và 4 thìa bột gừng. Thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong 15 phút. Sau đó rửa sạch và khi mặt bạn khô, hãy thoa thêm kem dưỡng ẩm.

Loại mặt nạ này sẽ hỗ trợ làm sáng da cũng như giúp da thêm đều màu.

Chống ung thư

Một số nguyên tố trong gừng có khả năng chống ung thư và làm dịu tình trạng của người đang trong quá trình hóa trị.

Theo Brightside