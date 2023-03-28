Hè tới có ngay loại quả này vừa ngọt vừa ngon, làm sinh tố hay gỏi đều siêu bổ để 'rút mỡ thừa' cấp tốc

Mùa xoài mọng nước đến rồi! Một cốc xoài cắt lát cung cấp gần 70% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Nó chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật. Điều này giúp cải thiện sự hấp thụ sắt trong cơ thể bạn, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn.

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Nếu đang trong chế độ ăn kiêng giảm cân, bạn vẫn có thể ăn loại trái cây có vị chua ngọt này. Hãy chắc chắn rằng bạn không tiêu thụ nhiều hơn một quả xoài mỗi ngày để duy trì sự điều độ. Dưới đây là một số công thức nấu ăn thú vị và mới mẻ được làm từ xoài hỗ trợ giảm cân nhanh có lẽ bạn sẽ cần.