Hè tới có ngay loại quả này vừa ngọt vừa ngon, làm sinh tố hay gỏi đều siêu bổ để 'rút mỡ thừa' cấp tốc

Dinh dưỡng 28/03/2023 06:11

Mùa hè đến cũng là mùa của nhiều loại trái cây và xoài chính là một trong số đó, tận dụng loại quả tươi mát này cũng có thể giúp bạn giảm thêm vài cân.

Mùa xoài mọng nước đến rồi! Một cốc xoài cắt lát cung cấp gần 70% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Nó chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật. Điều này giúp cải thiện sự hấp thụ sắt trong cơ thể bạn, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn.

Hè tới có ngay loại quả này vừa ngọt vừa ngon, làm sinh tố hay gỏi đều siêu bổ để 'rút mỡ thừa' cấp tốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang trong chế độ ăn kiêng giảm cân, bạn vẫn có thể ăn loại trái cây có vị chua ngọt này. Hãy chắc chắn rằng bạn không tiêu thụ nhiều hơn một quả xoài mỗi ngày để duy trì sự điều độ. Dưới đây là một số công thức nấu ăn thú vị và mới mẻ được làm từ xoài hỗ trợ giảm cân nhanh có lẽ bạn sẽ cần.

Sinh tố xoài yến mạch​

Hè tới có ngay loại quả này vừa ngọt vừa ngon, làm sinh tố hay gỏi đều siêu bổ để 'rút mỡ thừa' cấp tốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu bạn cần: 2 thìa yến mạch, 1 quả xoài, 1 thìa hạt chia và 1 ly nước lọc.

  • Bạn hay lấy một cái nồi và đổ 1 ly nước vào đó. Đun sôi yến mạch và hạt chia trong nồi. Sau khi nguyên liệu đã mềm, hãy để nguội.
  • Sau đó, cho hỗn hợp vào máy xay sinh tố và thêm xoài cắt thành khối. Trộn tất cả chúng lại với nhau cho đến khi bạn có được món sinh tố đặc và thơm ngon.
Hè tới có ngay loại quả này vừa ngọt vừa ngon, làm sinh tố hay gỏi đều siêu bổ để 'rút mỡ thừa' cấp tốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch xoài dừa

Nguyên liệu bạn cần: 50 gam dừa (dừa nạo sợi), 150 ml nước cốt dừa, 150 gam yến mạch, 150 gam xoài chín (thái hạt lựu), 20 gam hoa quả khô, 20 gam mật ong và một nhúm bột bạch đậu khấu.

Hè tới có ngay loại quả này vừa ngọt vừa ngon, làm sinh tố hay gỏi đều siêu bổ để 'rút mỡ thừa' cấp tốc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Trộn tất cả các thành phần với nhau trong một cái bát, đậy nắp và để qua đêm. Bạn có thể làm lạnh bằng cách bỏ tử lạnh. Hãy thưởng thức món ăn này như bữa sáng vào buổi sáng. Trộn đều trước khi ăn để đảm bảo mọi nguyên liệu được kết hợp đậm đà.

Gỏi rau cải rocket (cải lông) và xoài​

Nguyên liệu bạn cần: 1 muỗng canh dầu ô liu nguyên chất, 1 bó lá cải rocket hoặc lá rau bina, 1 quả xoài chín và một nắm hạt thông. Đối với nước sốt: 4 muỗng canh dầu ô liu nguyên chất, 1 muỗng canh mật ong và một nhúm hạt tiêu mới xay.

Hè tới có ngay loại quả này vừa ngọt vừa ngon, làm sinh tố hay gỏi đều siêu bổ để 'rút mỡ thừa' cấp tốc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Rau cải rocket hoặc lá rau bina mang đi rửa sạch. Cắt xoài thành dải mỏng. Thoa tất cả các mặt của bát salad với 1 muỗng canh dầu.
  • Cho các loại rau vào bát và đặt các lát xoài lên trên. Rắc hạt thông để thêm hương vị cho món salad. Sau đó bạn hãy trộn tất cả các thành phần với nhau.

Ngoài việc hỗ trợ hành trình giảm cân của bạn khi tiêu thụ với số lượng vừa phải, xoài còn tốt cho mắt, da, não và hoạt động của gan. Vì vậy, xoài rất đáng là loại quả nên được bạn ưu ái nhiều hơn trong mùa hè này đúng không nào?

Theo Times of India

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