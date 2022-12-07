Măng tươi chứa rất nhiều cyanide hợp chất của nó bao gồm các muối và acid, có đặc tính rất độc, liều nặng có thể gây tử vong qua đường tiêu hóa.

Khi ăn phải măng có chứa nhiều cyanide vào cơ thể, dưới tác dụng của những dịch vị enzyme đường tiêu hóa lập tức biến thành acid cyan android (HCN) - 1 chất cực độc với cơ thể. Cụ thể 1 người 50kg chỉ cần ăn phải 50mg là có thể tử vong

Trong măng tươi chứa rất nhiều cyanide, đây là loại độc tố có khả năng gây ngộ độc cho con người. Cyanide là gốc axit, mà hợp chất của nó bao gồm các muối và acid, có đặc tính rất độc, liều nặng có thể gây tử vong qua đường tiêu hóa.

Khi luộc sôi khoảng 12 giờ, hàm lượng cyanide vẫn còn khoảng 160mg/1kg. Nhưng nếu luộc và ngâm nước lâu ngày, khi măng đã ngả màu vàng và lên mùi chua thì hàm lượng cyanide chỉ còn chưa đầy 9mg/1kg. Vì vậy ngay cả trước khi sấy hoặc phơi khô măng, bạn cũng nên ngâm măng qua nước muối hoặc luộc kĩ măng. Đến khi sử dụng, bạn nên trần nước nóng hoặc luộc lại để bảo đảm an toàn.

2. Ớt

Capsaicin chính là chất tạo ra vị cay khi ăn ớt. Trong y khoa Capsaicin được liệt kê vào hàng độc dược. Khi ăn với một lượng vừa phải ớt sẽ có tác dụng bảo vệ cơ thể, phòng tránh một số bệnh, đồng thời giúp ăn ngon miệng hơn nhưng ăn quá nhiều ớt có thể gây tăng huyết áp, tổn thương dây thần kinh và làm nghiêm trọng thêm một số bệnh đã mắc phải như dạ dày, viêm da, viêm gan…

Ăn quá nhiều ớt có thể gây tăng huyết áp, tổn thương dây thần kinh và làm nghiêm trọng thêm một số bệnh đã mắc phải như dạ dày, viêm da, viêm gan… Ảnh minh họa: Internet

3. Bí đỏ già, để lâu

Bí đỏ chứa hàm lượng đường cao, hơn nữa, nếu lưu trữ trong thời gian dài dễ khiến bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí – lên men, và biến chất, vì vậy khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe.

4. Dưa muối còn xanh

Không nên ăn dưa muối khi còn màu xanh, có vị cay hăng. Do dưa còn màu xanh chưa dịu dễ chứa nhiều nitrosamin có thể gây ung thư. Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn dưa muối khi còn màu xanh, có vị cay hăng. Do dưa còn màu xanh chưa dịu dễ chứa nhiều nitrosamin có thể gây ung thư. Chỉ nên ăn dưa khi đã ngả sang màu vàng tươi, chua, giòn và có mùi thơm.

5. Sắn chưa nấu chín

Sắn là thực phẩm rất quen thuộc với người Việt, nó còn là lương thực chủ yếu ở một số nước đang phát triển, cung cấp thức ăn cho hơn nửa tỷ người. Tuy nhiên việc chế biến sắn không đúng cách có thể khiến cho chất cyanide trong sắn gây ra ngộ độc xyanua cấp tính, tê liệt thân hoặc thậm chí tử vong.

6. Rau má

Không ít người sẽ bất ngờ khi biết rau má cũng nằm trong danh sách các loại rau tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Bởi vì không chỉ là 1 loại thực phẩm, rau má còn được coi là 1 thảo dược với con người.

Tuy nhiên, nguy cơ bệnh tật, bao gồm cả ung thư lại đến từ phần phần rễ của cây rau má. Đúng là rễ rau má có thể thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, chữa các bệnh về mắt, đau họng, đau bụng, kiết lỵ, cảm sốt, bệnh gan, vàng da, viêm gan truyền nhiễm, tăng huyết áp… Nhưng nếu ăn nó sai cách thì sẽ gây phản tác dụng và gây hại cho sức khỏe con người.

Do rễ rau má mọc sâu dưới đất, dễ bị nhiễm kim loại nặng, chất độc hại có lẫn trong đất cũng như nhiều vi khuẩn, vi sinh vật có hại. Ngoài ra, bản thân rễ rau má cũng tồn tại 1 lượng chất độc tự thân nhất định, không thích hợp để tiêu thụ 1 số lượng lớn liên tục.