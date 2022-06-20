Kiềm chế cơn đói một cách hiệu quả, các loại thực phẩm này được cho là ngon lành và rất tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 20/06/2022 10:29

Có một số thực phẩm ngon lành, tốt cho sức khỏe có thể kiềm chế cơn thèm ăn.

Bông cải

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách rẻ và dễ dàng để thêm chất xơ vào chế độ ăn uống, thì câu trả lời đó là súp lơ. Một khẩu phần rau đa năng này cung cấp khoảng 2,5 gam chất xơ, 2 gam protein và chỉ khoảng 25 calo!

Kiềm chế cơn đói một cách hiệu quả, các loại thực phẩm này được cho là ngon lành và rất tốt cho sức khoẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ là một loại rau giòn tuyệt vời để ăn bằng cách luộc hoặc có thể sử dụng súp lơ trong các món xào hoặc súp để ăn ngon miệng hơn

Cá thịt đỏ

Đây là loại thực phẩm cung cấp nhiều protein và các axit béo omega-3 thiết yếu. Sự kết hợp dưỡng chất như vậy cho phép bạn no lâu hơn. Chưa kể một thực tế là cá cũng rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Theo thông tin trên trang kiến thức y tế Medicalnewstoday, ăn cá thịt đỏ, như cá hồi chẳng hạn, thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và sự phát triển của bệnh tim.

Cà rốt

Giàu chất xơ và carotenoid, ăn cà rốt như một món ăn nhẹ giữa các bữa ăn có thể giúp giảm sản xuất axit trong dạ dày và kiềm chế cơn đói.

Trái bơ

Bơ không chỉ là nguồn axit béo thiết yếu giàu có mà axit oleic có trong bơ còn đem đến cảm giác no bụng. Nhờ đó, bạn sẽ ăn ít đi sau đó. Các nhà nghiên cứu của Đại học Loma Linda ở California đã thực hiện nghiên cứu tìm hiểu hiệu quả của việc bổ sung bơ hàng ngày vào chế độ ăn uống để xem tác động của nó với lượng đường trong máu và cách cơ thể bạn sử dụng insulin. Trong nghiên cứu của họ, 30 người tham gia được yêu cầu ăn 3 bữa một ngày, trong đó một số ăn thêm quả bơ và số còn lại không ăn thêm bơ. Những người tham gia được theo dõi trong 5 tuần.

Thí nghiệm do các nhà nghiên cứu tại California tiến hành cho thấy, những người ăn bơ vào bữa trưa sẽ ăn ít đi 40% trong 3 giờ đồng hồ tiếp theo.

Qủa lê

Một quả lê sẽ đáp ứng cơn thèm của bạn và cung cấp một lượng chất xơ lành mạnh. Một quả lê chín nhỏ chỉ có 85 calo nhưng cung cấp 5 gam chất xơ. Bạn có thể ăn một quả lê tươi sống như một bữa ăn nhẹ hoặc thêm vào ngũ cốc, sữa chua hoặc bột yến mạch. 

Kiềm chế cơn đói một cách hiệu quả, các loại thực phẩm này được cho là ngon lành và rất tốt cho sức khoẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạt chia

Các nhà nghiên cứu Vázquez-Ovando Alfredo, Rosado-Rubio Gabriel, Chel-Guerrero Luis và Betancur-Ancona David tại đại học Universidad Autónoma de Yucatán, Mexico cho biết: Hạt chia có thể hấp thu lượng nước gấp 11-12 lần so với trọng lượng của mình. Nó có tác dụng làm đầy dạ dày và tạo cảm giác no. Nó cũng giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Sữa chua Hy Lạp

Chứa nhiều lợi ích sức khỏe như khả năng cải thiện đường ruột bằng cách thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh, sữa chua Hy Lạp là một giải pháp toàn diện cho cơn đói, giúp trung hòa axit trong dạ dày.

Củ cải đỏ Radish

Củ cải giòn, có nhiều hương vị và rất ít calo. Loại đồ ăn không béo này cũng dễ bảo quản trong tủ lạnh và dễ mang theo khi bạn cần ăn nhẹ khi di chuyển.

Kiềm chế cơn đói một cách hiệu quả, các loại thực phẩm này được cho là ngon lành và rất tốt cho sức khoẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đỏ không phải là loại rau có chất xơ cao nhất, nhưng bạn chỉ nhận được 2 đến 3 gam chất xơ cho mỗi 20 calo (khoảng 9 củ) mà bạn tiêu thụ. Nếu bạn không thích ăn riêng chúng, hãy cắt nhỏ và thêm chúng vào món salad để tạo ra hương vị cay nồng. Bạn thậm chí có thể nấu chín củ cải và ăn chúng như một món ăn phụ tốt cho sức khỏe.

*Thực phẩm được tổng hợp từ nhiều nguồn

 

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