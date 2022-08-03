Không chỉ mang hương vị ngọt ngào, đường còn là 'chiến binh' tuyệt vời dành cho sức khỏe theo những cách không ngờ này!

Dinh dưỡng 03/08/2022 08:26

Tất cả chúng ta có lẽ đều nhận thức được thực tế là đường có vị ngon, ngọt đúng chứ? Nhưng đường thực sự là một thành phần cực kỳ linh hoạt, nó không cần phải giới hạn "chức năng" trong nhà bếp. 

Từ việc tăng thêm hương vị cho đồ ngọt và đồ uống trở nên hữu ích cho các công việc gia đình, loại carb ngọt này có một cách để khiến nó trở nên nổi bật.

Đây là những cách đơn giản để bạn có thể sử dụng đường như một nguyên liệu thay vì một thành phần hàng ngày.

1. Làm dịu vết cắn của bọ và ong đốt 

Không chỉ mang hương vị ngọt ngào, đường còn là 'chiến binh' tuyệt vời dành cho sức khỏe theo những cách không ngờ này! - Ảnh 1

Đường có thể kéo theo tất cả các chất độc từ vết cắn của bọ xít và ong đốt. Bạn chỉ cần xoa một ít đường lên phần da bị ngứa, sau đó khoảng 5 phút thì rửa sạch. Điều này có thể giúp làm chậm quá trình sưng tấy và ngăn ngừa ngứa.

2. Tẩy vết bẩn 

Không chỉ mang hương vị ngọt ngào, đường còn là 'chiến binh' tuyệt vời dành cho sức khỏe theo những cách không ngờ này! - Ảnh 2

Bạn có thể dùng đường để tẩy vết bẩn trên quần áo. Trộn nước ấm và đường với nhau cho đến khi nó trở thành dạng sệt. Chà hỗn hợp này lên vết bẩn và để ở đó trong khoảng một giờ. Sau khi đã sẵn sàng, hãy rửa sạch bằng chất tẩy rửa yêu thích của bạn.

Bạn cũng có thể tẩy vết cà phê và trà khỏi cốc bằng cách sử dụng biện pháp khắc phục này. Bạn chỉ cần cho 1 thìa đường vào cốc, sau đó lấy một miếng vải thấm nước nóng để loại bỏ vết ố trên cốc và xem nó sáng hơn một viên kim cương ra sao nhé.

3. Loại bỏ dầu mỡ trên tay của bạn

Không chỉ mang hương vị ngọt ngào, đường còn là 'chiến binh' tuyệt vời dành cho sức khỏe theo những cách không ngờ này! - Ảnh 3

Thêm 1 thìa đường kết tinh vào nước để có được hỗn hợp sền sệt có thể loại bỏ dầu mỡ trên tay. Tuy nhiên, trước khi rửa sạch, hãy dùng bàn chải đánh răng để chà sạch hỗn hợp khỏi tay. Sau đó, rửa tay bằng xà phòng và nước.

4. Khử mùi hôi trên tay 

Không chỉ mang hương vị ngọt ngào, đường còn là 'chiến binh' tuyệt vời dành cho sức khỏe theo những cách không ngờ này! - Ảnh 4

Nếu gần đây bạn đã cắt hành tây trong khi nấu ăn hoặc cầm một con cá sống mà bạn đã cắt nhỏ cho bữa tối, tay của bạn có thể có mùi khó chịu mà bạn muốn loại bỏ. Bạn chỉ cần cho 1 thìa đường vào tay, làm ướt với 1 thìa xà phòng và xoa hai bàn tay vào nhau như vừa rửa. Sau đó, rửa sạch tay với nước, tay của bạn sẽ sạch sẽ hơn rất nhiều.

5. Để ong tránh xa 

Không chỉ mang hương vị ngọt ngào, đường còn là 'chiến binh' tuyệt vời dành cho sức khỏe theo những cách không ngờ này! - Ảnh 5

Ong thường có xu hướng rủ mình đến các buổi dã ngoại cùng gia đình hoặc các bối cảnh bên ngoài. Bạn có thể làm bẫy để ngăn chúng bay bằng cách đổ đầy nước vào hộp sữa chua nhựa và thêm đường vào bên trong. Sau đó, sau khi đục một vài lỗ trên nắp, ong sẽ cảm nhận được mùi của đường và thay vào đó bay về phía đó.

6. Làm giảm cơn đau của lưỡi bị rát 

Không chỉ mang hương vị ngọt ngào, đường còn là 'chiến binh' tuyệt vời dành cho sức khỏe theo những cách không ngờ này! - Ảnh 6

Đường có thể là một phương thuốc giảm đau tuyệt vời khi bạn nhai một thứ gì đó quá nóng, khiến lưỡi của bạn bị bỏng. Rải một ít đường lên chiếc lưỡi bị bỏng của bạn, để nó tự tan và bạn có thể sẽ cảm thấy điều kỳ diệu xảy ra gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, cố gắng không hấp thụ quá nhiều đường vì nó không tốt cho răng của bạn.

7. Nó có thể giúp giảm đau trước khi tiêm

Không chỉ mang hương vị ngọt ngào, đường còn là 'chiến binh' tuyệt vời dành cho sức khỏe theo những cách không ngờ này! - Ảnh 7

Trẻ sơ sinh đến 12 tháng tuổi có thể được cho uống nửa thìa cà phê chất có đường để giảm quấy khóc và ngăn ngừa đau sau khi chủng ngừa. Chúng có thể không phản ứng nặng ngược lại với những đứa trẻ không dùng bất kỳ đường nào. Tuy nhiên, hãy nhớ cho chúng uống một lượng đường nhỏ 2 phút trước lần tiêm đầu tiên, sau đó nhỏ thêm một số giọt nhỏ trước mỗi lần bị kim chích để tránh làm hỏng hàm răng nhỏ ngọt ngào của các bé yêu.

Theo Brightside

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