Không cần lo lắng về nguồn gốc xuất xứ của 6 loại trái cây này, chị em đi chợ cứ 'hốt' những loại trái cây thuần Việt này thoải mái

Dinh dưỡng 29/09/2022 16:07

Nhiều chị em vẫn còn đắn đo và hoài nghi về nguồn gốc của trái cây, lựa chọn loại gì để vẫn giữ được dinh dưỡng lại còn an toàn cho sức khỏe. Yên tâm với 6 loại trái cây này vì ở Việt Nam chúng có mặt ở khắp mọi nơi.

Vải thiều

Vải thiều của Việt Nam hiện đã được xuất khẩu đi rất nhiều nơi trên thế giới. Nhắc đến vải thiều, người ta sẽ phải nói tới Bắc Giang. Nơi đây được coi là vựa vải thiều lớn nhất cả nước với sản lượng hàng năm lên tới hàng trăm nghìn tấn. Hải Dương cũng là nơi trồng nhiều vải thiều và có sản lượng hàng năm lớn.

Vải thiều của Việt Nam hiện đã được xuất khẩu đi rất nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản...

Không cần lo lắng về nguồn gốc xuất xứ của 6 loại trái cây này, chị em đi chợ cứ 'hốt' những loại trái cây thuần Việt này thoải mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thanh long

Là loại quả Việt Nam không bao giờ phải nhập khẩu, vì sản lượng thanh long của Việt Nam không những cung cấp đủ cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu đi một số nước trên thế giới với khối lượng lên đến 1,1 triệu tấn mỗi năm.

Thanh Long là một trong những loại trái cây được trồng phổ biến ở Việt Nam bởi hợp với khí hậu ở nhiều tỉnh thành,từBình Thuận, Ninh Thuận, đến Tiền Giang, Long An,…

Thanh long không chỉ được tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn được xuất đi nhiều nước trên thế giới và trở thành loại trái cây đặc trưng của Việt Nam.

Bưởi

Bưởi là một loại trái cây mà chúng ta không phải nhập khẩu. Việt Nam không chỉ có 1-2 giống bưởi mà có rất nhiều loại bưởi nổi tiếng chẳng hạn như bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, bưởi Diễn, bưởi đỏ Văn Luận, bưởi Đoan Hùng...

Trong đó, bưởi Năm Roi, bưởi da xanh được trồng nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Chuối

Chuối cũng là loại quả được trồng nhiều ở trong nước, tập trung ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Hưng Yên, Vĩnh Phúc... Chúng ta có rất nhiều giống chuối khác nhau như chuối sứ, chuối sáp, chuối tiêu, chuối ngự...

Chuối của Việt Nam đáp ứng đủ nhu cầu tiều dùng trong nước và còn được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, chuối cũng là một loại trái cây giá rẻ.

Vú sữa

Là một trong những loại trái cây thuần Việt đáng chú ý, chỉ có Việt Nam xuất khẩu vú sữa ra nước ngoài trên thế giới. Vú sữa Việt Nam cũng có rất nhiều loại, nhưng phổ biến nhất là vú sữa Lò Rèn.

Loại vú sữa này nức tiếng với hương vị thơm ngon, nhiều chất dinh dưỡng,vỏ mỏng, sáng bóng trông rất đẹp, thịt trái nhiều.

Không cần lo lắng về nguồn gốc xuất xứ của 6 loại trái cây này, chị em đi chợ cứ 'hốt' những loại trái cây thuần Việt này thoải mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Dưa hấu không phải trái cây độc quyền như vú sữa nhưng Việt Nam là một trong những nước trồng dưa nổi tiếng.

Dưa hấu được trồng ở khắp các địa phương, từ Bắc vào Nam. Những vựa dưa hấu nổi tiếng là Hải Dương, Quảng Nam, Cần Thơ, Kiêng Giang... Dưa hấu của Việt Nam thậm chí còn được xuất khẩu ra nước ngoài.

Dưa hấu được bày bán ở khắp các sạp chợ, siêu thị với rất nhiều loại khác nhau từ loại dưa dài, đến dưa tròn, dưa không hạt... Giá thành dưa hấu trong nước cũng rất rẻ.

Không cần lo lắng về nguồn gốc xuất xứ của 6 loại trái cây này, chị em đi chợ cứ 'hốt' những loại trái cây thuần Việt này thoải mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   dinh dưỡng trái cây thuần Việt sức khỏe

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