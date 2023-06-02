Điểm mặt 5 loại trái cây tốt cho người bị viêm khớp, khắc phục tình trạng loãng xương

Dinh dưỡng 02/06/2023 07:15

Dưới đây là những loại trái cây hỗ trợ tăng sinh tế bào xương, ngăn ngừa và khắc phục chứng loãng xương cực tốt.

Quả anh đào

Quả anh đào hay còn gọi là quả cherry có màu đỏ sẫm có tác dụng chống viêm khớp bởi flavonoid anthocyanin có trong quả anh đào.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng quả anh đào có thể được xem như một loại thuốc chống viêm và chống oxy hóa không steroid.

Những người bị viêm khớp có thể ăn hoặc uống nước ép quả anh đào chua để hỗ trợ giảm đau khớp. Đồng thời chúng còn giúp giảm nguy cơ bùng phát ở những người bị bệnh gout. Bên cạnh đó, quả anh đào chua còn giúp cải thiện giấc ngủ cho những người bị khó ngủ.

Điểm mặt 5 loại trái cây tốt cho người bị viêm khớp, khắc phục tình trạng loãng xương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Quả bơ rất phổ biến và được ưa chuộng ở nước ta bởi giá thành rẻ và có nhiều lợi ích sức khỏe. Hương vị béo ngậy của loại quả này một phần là do nó có nồng độ cao chất béo không bão hòa đơn chống viêm. Bơ cũng rất giàu carotenoid lutein và là một nguồn cung cấp vitamin E, có tác dụng chống viêm. Chế độ ăn giàu các hợp chất này có liên quan đến việc giảm nguy cơ tổn thương khớp ở giai đoạn đầu viêm khớp.

Điểm mặt 5 loại trái cây tốt cho người bị viêm khớp, khắc phục tình trạng loãng xương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả quýt

Hai vi chất quan trọng nhất thường được kể đến đầu tiên trong số những vi chất chứa trong quả quýt là Kali và Canxi. Trong 100g quýt có chứa 111 mg Kali  và 35 mg Canxi. Không cần nói nhiều thì ai cũng biết về vai trò của 2 vi chất này đối với việc khắc phục tình trạng loãng xương. Ngoài ra, quýt còn tốt cho tim mạch, hàm lượng chất xơ, Vitamin A và Vitamin C cao nên còn chần chừ gì nữa mà không ăn quýt thường xuyên hơn ngay hôm nay!?

Điểm mặt 5 loại trái cây tốt cho người bị viêm khớp, khắc phục tình trạng loãng xương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Ăn dưa hấu có nhiều carotenoid beta-cryptoxanthin, có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra, dưa hấu còn giúp giảm dấu hiệu viêm CRP.

Trong dưa hấu có một chất oxy hóa là lycopene có thể giúp hỗ trợ giảm nguy cơ đau tim và giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Quả nho

Cả hai loại nho trắng và nho có màu sẫm đều là nguồn cung cấp tuyệt vời các chất chống oxy hóa có lợi và các polyphenol khác. Nho đen và đỏ tươi cũng chứa resveratrol, một hợp chất tốt cho tim đồng thời cũng là một chất chống viêm mạnh.

Các nghiên cứu cho thấy hợp chất hoạt tính sinh học này hoạt động trên các mục tiêu tế bào giống như thuốc chống viêm không steroid. Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu tiềm năng của nó trong việc cải thiện các triệu chứng của viêm khớp cũng như các bệnh mạn tính khác liên quan đến lão hóa.

Điểm mặt 5 loại trái cây tốt cho người bị viêm khớp, khắc phục tình trạng loãng xương - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng trái cây viêm khớp

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