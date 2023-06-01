5 loại trà giúp giảm chứng trào ngược axit dạ dày một cách hiệu quả

Thuật ngữ trào ngược axit và GERD thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng trào ngược axit đề cập đến các triệu chứng không thường xuyên, trong khi GERD là sự tái phát mãn tính của các triệu chứng này. Nếu không được điều trị, GERD có thể gây viêm và tổn thương thực quản.

Trào ngược axit và bệnh trà o ngược dạ dày thực quản (GERD) khiến axit dạ dày trào ngược lên thực quản. Điều này xảy ra khi cơ vòng thực quản dưới (LES) không đóng hoàn toàn.

Trong trà cam thảo chứa hoạt chất có tên glycyrrhizin - một loại hoạt chất giúp tăng chất nhầy, giữ cho dạ dày và thực quản luôn có thể hoạt động trơn tru. Đây là một trong những loại thảo dược đã được dùng như một phương thuốc lâu đời, quan trọng đối với điều trị các triệu chứng trào ngược dạ dày trong đông y.

Trà gừng rất giàu các hợp chất và chất chống oxy hóa tự nhiên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như giảm viêm và các triệu chứng khác. Với một liều lượng nhỏ, trà gừng rất tốt cho chứng trào ngược axit.

Các hợp chất trong gừng có thể làm dịu các cơn co thắt dạ dày và làm dịu kích ứng đường tiêu hóa. Uống trà gừng giúp giảm trào ngược axit và giảm buồn nôn.

Ảnh minh họa: Internet

Trà thì là

Trà thì là hãm từ hoa và thân của cây thì là, có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và làm giảm các vấn đề về tiêu hóa như khó chịu ở dạ dày, đầy hơi. Đặc tính chống viêm trong trà thì là, có thể giúp giảm viêm, khiến nó trở thành một loại trà tốt cho chứng trào ngược axit và GERD.

Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa cúc

Nhắc đến những loại trà có ích trong làm giảm triệu chứng trào ngược dạ dày chắc hẳn không thể bỏ qua trà hoa cúc. Đây là loại trà vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe lại vừa có vị ngọt thanh, thơm dịu, rất dễ dùng.

Trà hoa cúc sở hữu khả năng kháng viêm, “hóa giải” mọi triệu chứng gây khó chịu như ho, ợ hơi thường xuyên thậm chí là khàn tiếng, viêm họng do axit trào ngược tác động lên thực quản. Không những thế, dùng trà hoa cúc còn giúp cải thiện tinh thần, giảm stress hiệu quả - “gốc rễ” của các chứng bệnh liên quan đến dạ dày.

Trà bạc hà

Ngoài những loại trà kể trên, bệnh nhân bị trào ngược dạ dày cũng có thể dùng trà bạc hà. Dù không chứa caffeine nhưng với tinh dầu có mùi thơm đặc trưng, trà bạc hà giúp duy trì sự tỉnh táo, cải thiện tình trạng mệt mỏi và uể oải trong thời gian học tập, làm việc.

Bên cạnh đó, chất menthol trong lá bạc hà còn có tác dụng làm dịu cảm giác nóng rát thượng vị, giảm nhẹ tình trạng ợ nóng và đắng miệng do axit trào ngược lên thực quản. Đồng thời hoạt chất này còn giúp điều hòa nhu động đường ruột và cải thiện một số triệu chứng rối loạn tiêu hóa ở bệnh nhân bị chứng trào ngược như đầy hơi, chướng bụng, ăn uống khó tiêu,…