Hướng dẫn cách nấu mì quảng cá lóc thơm ngon ngay tại nhà 

Dinh dưỡng 01/01/2021 21:26

Tìm hiểu những cách nấu mì quảng cá lóc thơm ngon, bổ dưỡng để có món ăn ngon chiêu đãi người thân, bạn bè vào những dịp đặc biệt.

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Mì quảng cá lóc là một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng của vùng đất xứ Quảng, khiến cho tất cả những người đã từng thưởng thức món ăn này cũng phải trầm trồ khen ngợi. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn đến bạn đọc một số cách nấu mì quảng cá lóc thơm ngon ngay tại nhà. 

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Mì quảng cá lóc - Ảnh minh họa: Internet 

Hướng dẫn cách nấu mì quảng cá lóc tại nhà

Có rất nhiều cách nấu món mì quảng cá lóc mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà, sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc 2 cách thực hiện món ăn này:

Cách 1: Nấu mì quảng cá lóc ăn kèm bánh tráng 

Để thực hiện được món ăn này, bạn cần phải chuẩn bị một số nguyên liệu sau: 

  • 1 con cá lóc: 1 kg
  • 1kg mì quảng
  • Bánh tráng nướng, đậu phộng
  • Rau: nghệ tươi, rau húng, hành tím, tỏi, ớt…
  • Các gia vị: dầu ăn, mắm, muối, bột ngọt, hạt tiêu…

Cách thực hiện: 

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Cá lóc nấu mì quảng ăn kèm bánh tráng - Ảnh minh họa: Internet 
  • Bước 1: Cá lóc làm sạch, cho thêm chút muối để chà hết nhớt, sau đó rửa sạch, để ráo nước.
  • Bước 2: Hành tím rửa sạch, băm nhỏ, sau đó cho vào nồi nước đun sôi. Tiếp theo cho thêm 1 thìa cà phê muối, ½ thìa cà phê bột ngọt và cho cá lóc vào nồi luộc.
  • Bước 3: Khi cá lóc chín thì vớt ra đĩa, để nguội, sau đó lọc xương. Cho phần xương đã lọc vào nồi nước luộc cá ninh mềm, nêm nếm thêm gia vị. Đây chính là cách nấu nước lèo mì quảng cá lóc dùng để chan khi ăn.
  • Bước 4: Nghệ tươi, hành tím rửa sạch, băm nhỏ rồi tiến hành ướp vào phần thịt cá lóc sau khi đã tách xương. Cách ướp cá lóc nấu mì quảng thơm ngon đúng điệu là bạn cho thêm 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê nước mắm, ½ thìa cà phê tiêu, 1 thìa cà phê bột ngọt, rồi sau đó trộn đều các gia vị.
  • Bước 5: Bắc chảo lên bếp, đun sôi dầu ăn, sau đó cho hành tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo cho phần thịt cá đã ướp vào xào cho săn lại. Cho thêm 1 chén nước sôi vào đun cùng, nêm nếm gia vị cho vừa ăn.
  • Bước 6: Cho mì quảng ra 1 chiếc bát, 2 thìa cá lóc, thêm nước dùng, rau thơm, đậu phộng rang là bạn đã có một tô mì quảng cá lóc thơm ngon đúng điệu. 

Bạn cũng có thể sử dụng bánh tráng cuốn thịt cá lóc kèm rau thơm chấm với nước dùng cũng rất thơm ngon.

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Thịt cá lóc sau khi đã luộc chín, gỡ xương - Ảnh minh họa: Internet 

Cách 2: Nấu mì quảng cá lóc với cà chua

Trước tiên bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho món ăn bao gồm:

  • 1 con cá lóc trọng lượng từ 500gr – 1kg (tùy số lượng người ăn)
  • Mì quảng: 1kg
  • Cà chua: 3 – 5 quả
  • Rau sống: xà lách, rau thơm, rau diếp cá…
  • Các gia vị gồm có: hành, tỏi, ớt, chanh, mắm, muối, tiêu…
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Nấu mì quảng cá lóc với cà chua - Ảnh minh họa: Internet 

Cách thực hiện:

  • Bước 1: Cá lóc làm sạch, rửa qua nước muối có pha vài giọt chanh để cho hết nhớt. Tiến hành phi lê cá lóc thành 2 mảng thịt, lọc xương ở phần bụng.
  • Bước 2: Cắt thịt cá thành từng miếng khoảng 2 – 3cm vừa ăn. Sau đó ướp thịt cá cùng hành, nghệ, ớt băm nhỏ. Cho thêm 2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê đường, trộn đều và ướp trong khoảng thời gian 30 phút.
  • Bước 3: Cho chảo lên bếp đun sôi dầu, cho hành băm nhỏ vào phi thơm, tiếp theo cho cá vào nồi đảo kỹ. 
  • Bước 4: Cà chua rửa sạch, cắt thành từng miếng rồi xào với dầu ăn. Tiếp theo đổ phần cà chua vào thịt cá đã xào, cho thêm nước lọc vào đun sôi. Nêm nếm gia vị hợp với khẩu vị, đun sôi là đã có nhân mì cá lóc thơm ngon. Cho thêm hành ngò, rau thơm vào nồi nước nhân.
  • Bước 5: Cho mì quảng ra tô, chan nước nhân kèm cà chua, thịt cá lóc vào tô, thêm đậu phộng rang, rau thơm là bạn đã có thể thưởng thức món ăn thơm ngon này.
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Nước dùng thơm ngon cho món mì quảng cá lóc kèm cà chua - Ảnh minh họa: Internet 

Một vài lưu ý trong cách nấu mì quảng cá lóc 

Để món ăn đậm chất xứ quảng, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: 

  • Không giống như món phở của người bắc hay món hủ tiếu của người miền nam, mì quảng cá lóc thường sử dụng ít nước dùng. Vì vậy khi ăn hoặc múc cho người khác, bạn nên cho 1 lượng nước dùng vừa phải.
  • Bạn có thể kết hợp thêm các nguyên liệu khác như thịt heo, tôm… khi nấu mì quảng để món ăn có thêm nhiều chất dinh dưỡng và thơm ngon hơn.
  • Nên sử dụng mì quảng cá lóc khi còn nóng hổi để cảm nhận được hết hương vị lôi cuốn của món ăn này.

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Món mì quảng cá lóc xứ quảng sử dụng ít nước dùng - Ảnh minh họa: Internet 

Bài viết đã hướng dẫn bạn đọc cách nấu mì quảng cá lóc thơm ngon, bổ dưỡng ngay tại nhà. Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn đọc sẽ dễ dàng thực hiện món ăn đậm chất xứ quảng này để chiêu đãi người thân, bạn bè vào dịp gần nhất.

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