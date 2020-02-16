Bệnh thủy đậu hay còn gọi là bệnh trái rạ do virus Varicella Zoster gây nên và thường phát triển mạnh vào cuối xuân và đầu hè. Virus gây nên bệnh thủy đậu thường xuất hiện trong nước bọt của người bị bệnh và lây lan sang người khác thông qua đường hô hấp.

Bệnh thủy đậu còn có tên gọi khác là bệnh trái rạ thường xuất hiện vào đầu mùa xuân và kéo dài sang cả mùa hè. Bệnh này thường kéo dài rất lâu và gây nên rất nhiều bất tiện đối với người bệnh. Chính vì thế vấn đề được quan tâm nhất lúc này là bị thủy đậu ăn gì để mau lành bệnh.

Những người bị mắc bệnh thủy đậu ban đầu thường có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn sau đó khoảng 24 - 48 giờ thì bị sốt. Đến ngày thứ 3 thì trên da bắt đầu xuất hiện những nốt mụn nhỏ, đỏ rát, có nhiều nốt nổi phồng trên da. Những nốt mụn nước thường xuất hiện trong khoảng 12 - 24 giờ. Mụn nước có kích thước khoảng 1 - 3mm và có chứa dịch bên trong. Trong trường hợp bị nặng hơn thì mụn nước sẽ to hơn, có màu đục và có chứa mủ bên trong.

Những người bình thường nếu hít phải những giọt nước bọt bắn ra khi bệnh nhân thủy đậu ho hoặc hắt hơi sẽ rất dễ bị nhiễm bệnh. Ngoài ra bệnh thủy đậu còn có thể lây lan thông qua các bóng nước bị vỡ. Tại vùng da bị tổn thương hoặc các vết lở loét của người mắc bệnh khi người bình thường vô tình chạm phải sẽ bị lây nhiễm thủy đậu. Đặc biệt, phụ nữ mang thai khi mắc phải bệnh này cũng sẽ lây sang thai nhi và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai mẹ con.

Bệnh thủy đậu thường gây ra sẹo lõm rất mất thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như không được chăm sóc tốt thì các mụn nước thủy đậu sẽ gây nên có vết sẹo lõm trên da rất mất thẩm mỹ.

Bị thủy đậu ăn gì?

Có thể thấy thủy đậu gây nên rất nhiều khó chịu và bất tiện đối với người bệnh. Do đó vấn đề được mọi người quan tâm nhất hiện nay đó chính là bị thủy đậu ăn gì để mau lành bệnh và tránh được những biến chứng của căn bệnh này.

Một số thực phẩm mà người bị thủy đậu nên ăn có thể kể đến như:

Rau xanh và trái cây

Các loại trái cây và rau xanh giàu vitamin sẽ giúp cho người bệnh tăng thêm sức đề kháng và có khả năng chống nhiễm trùng rất tốt. Ngoài ra các loại thực phẩm này còn có tác dụng hỗ trợ sản sinh collagen và làm giảm quá trình hình thành sẹo lõm ở trên cơ thể. Cụ thể như sau:

- Các loại trái cây giàu vitamin C: Dâu tây, dưa hấu, cam, kiwi, lê,..

- Các loại thực phẩm giàu vitamin A cũng hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị bệnh thủy đậu: bắp cải, cà chua, dưa chuột, cà rốt, súp lơ xanh, giá, bí đao, rau bina, khoai tây,...

Bị thủy đậu nên ăn trái cây gì? - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều dưa chuột có thể làm sạch được cơ thể và tốc độ đào thải độc tố cũng được đẩy nhanh hơn. Hơn nữa dùng dưa chuột đắp lên da cũng làm giảm các vết thâm do sẹo thủy đậu gây nên.

Nước và nước ép hoa quả

Người bị thủy đậu rất dễ bị mất nước do đó cần phải bù đắp nước liên tục để đảm bảo cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất và sẵn sàng đối mặt với bệnh tật. Có thể sử dụng nước đun sôi để nguội, các loại nước ép trái cây hoặc nước dừa để cung cấp lượng nước cần thiết cho cơ thể.

Bị thủy đậu ăn gì? - Ảnh minh họa: Internet

Trong nước dừa có chứa các vitamin tốt cho hệ miễn dịch. Do đó có thể sử dụng nước dừa cho người bị bệnh thủy đậu. Nên uống nước dừa vào buổi sáng để làm mát cơ thể và làm dịu cổ họng.

Một số món ăn người bị thủy đậu nên ăn

Khi bị thủy đậu người bệnh có thể ăn một số món ăn như:

Cháo đậu đỏ

Cháo đậu đỏ là món ăn rất phù hợp đối với những người bị bệnh thủy đậu. Nó có tác dụng giải độc rất tốt và đặc biệt mang lại hiệu quả đối với những người đang bị sốt, chán ăn hoặc người mệt mỏi khó chịu.

Bị thủy đậu ăn gì cho nhanh khỏi? - Ảnh minh họa: Internet

Cháo đậu thịt heo

Món ăn này bổ sung cho cơ thể rất nhiều chất dinh dưỡng. Cách thực hiện món này khá đơn giản: Chuẩn bị khoảng 30g đậu xanh, 30g đậu đỏ, 50g thịt lợn và 80g gạo tẻ. Ngâm gạo và đậu thật sạch, vớt ra để ráo sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào nồi ninh nhừ.

Cháo đậu thịt heo - Ảnh minh họa: Internet

Bị thủy đậu kiêng ăn gì để không bị sẹo?

Sau khi tìm hiểu bị thủy đậu ăn gì mau lành bệnh thì bạn cũng nên tìm hiểu xem bị thủy đậu nên tránh ăn gì để rút ngắn thời gian điều trị và giúp bệnh được cải thiện hơn.

- Khi bị thủy đậu nên hạn chế ăn các loại chất béo bão hòa như sữa và các sản phẩm được làm từ sữa.

- Hạn chế ăn các loại hoa quả họ cam quýt.

- Tránh xa các loại thực phẩm cay nóng.

- Không ăn các thức ăn nhanh hoặc đồ ăn vặt.

Khi bị thủy đậu ngoài việc tuân thủ theo các biện pháp điều trị thì việc nắm rõ bị thủy đậu ăn gì và không nên ăn gì là vô cùng cần thiết. Chỉ cần nắm rõ những thông tin quan trọng này thì bệnh thủy đậu sẽ nhanh chóng thuyên giảm và không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, vẻ bề ngoài của người bệnh.