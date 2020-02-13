Cách chế biến món cá bạc má hấp thơm ngon hấp dẫn ngay tại nhà

Một trong những món ăn ngon với cá bạc má hấp đó là sử dụng với xì dầu rất thơm ngon, đậm đà, rất thích hợp cho những ngày xuân sum họp.

Cá bạc má không còn xa lạ trong các bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, làm thế nào để chế biến món ăn này vừa đơn giản, vừa thơm ngon thì không phải ai cũng hiểu rõ. Bài viết dưới đây xin giới thiệu cách chế biến món cá bạc má hấp tuyệt hảo ngay tại nhà bạn.

Để làm được món cá bạc má hấp xì dầu bạn cần chuẩn bị: 1 kg cá bạc má, hành, thì là, gừng, cà chua, mắm, muối, xì dầu.

Cá đem rửa sạch, sát với muối và rượu trắng để khử hết tanh và nhớt. Sau đó ướp cá với nước mắm, mì chính, hạt nêm cùng 3 – 4 thìa xì dầu.

Hành lá, thì là cắt khúc, cà chua thái miếng tròn.

Cho cá vào đĩa và xếp hành lá, cà chua, thì là ở xung quanh và trên mình cá. Sau đó, cho đĩa vào nồi hấp cách thủy trong thời gian từ 20 – 30 phút là có thể lấy ra sử dụng.

Cá bạc má hấp sả

Để làm món cá bạc má hấp sả, cần chuẩn bị: 500gr cá bạc má, 3 củ sả, 1 nhánh gừng, 1 củ hành tây. Các gia vị chanh, tỏi, ớt, đường, nước mắm, bột ngọt.

Cá bạc má hấp sả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Cá làm sạch, khứa quanh mình, ướp muối cho hết nhớt và tanh.

Sả, gừng xay nhỏ rồi ướp một nửa với cá.

Cho đĩa đựng cá bạc má đã ướp vào nồi cách thủy. Đun sôi được khoảng 20 phút thì cho thêm hành lá, ớt, gừng thái sợi vào đĩa đựng cá. Tiếp tục đun thêm 5 phút nữa là có thể tắt bếp, cho đĩa ra ngoài để thưởng thức.

Bạn nên pha thêm nước chấm để sử dụng trong quá trình ăn, cảm nhận được hương vị đậm đà của món ăn.

Cá bạc má hấp gừng

Chuẩn bị các nguyên liệu: 500gr cá bạc má, 2 củ gừng, 1 củ hành tây, hành lá, thì là và các gia vị hạt nêm, bột ngọt, nước mắm.

Cá bạc má hấp gừng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Cá bạc má rửa sạch, để ráo. Sau đó ướp với hành tím băm nhỏ, thêm hạt tiêu, hạt nêm.

Cho thêm một ít nước mắm lên thân cá.

Hấp trong thời gian 15 phút thì cho thêm gừng thái sợi, hành lá, thì là vào đĩa cá.

Hấp cách thủy thêm khoảng 5 phút nữa là bạn đã có thể lấy cá ra thưởng thức.

Cá bạc má hấp bia

Chuẩn bị một số nguyên liệu: 500gr cá bạc má, 2 lon bia, hành củ tươi, cà chua 2 quả, gừng, thì là, sả, các gia vị mắm muối, hạt nêm, đường.

Cách thực hiện:

Cá bạc má rửa sạch, sử dụng muối để làm cho hết nhớt và khử tanh. Khứa nhẹ lên thân cá.

Cà chua rửa sạch, bổ thành từng múi, hành thái nhỏ, gừng thái lát để vào đĩa đựng cá.

Xếp sả xuống đáy nồi, rồi đặt cá lên trên.

Đổ bia gần ngập cá rồi hấp trong thời gian từ 15 – 20 phút. Sau đó cho thêm hành tươi, thì là vào nồi cá đun thêm khoảng 5 phút nữa rồi tắt bếp, lấy ra thưởng thức.

Cá bạc má hấp mía

Chuẩn bị nguyên liệu: 4 con cá bạc má, 5 – 7 khúc mía, rau răm, hành tây, sả, hành, tỏi và các gia vị muối, hạt tiêu, đường, nước mắm.

Cá bạc má hấp mía - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Cá bạc má rửa sạch rồi ướp với muối, hạt tiêu, đường, hành, tỏi, sả trong thời gian từ 10 – 15 phút.

Cho một lớp mía xuống đáy nồi hấp, xếp cá lên trên và tiếp tục cho thêm một lớp mía lên trên cá.

Cho nước vào nồi và hấp trong khoảng thời gian từ 10 – 15 phút.

Cho cá ra đĩa và thêm ít rau thơm, hành lên trên cho đẹp mắt. Món này nên ăn kèm với bún, rau sống. Lưu ý nên ăn ngay khi nóng, tránh để nguội khiến cá sẽ bị tanh làm mất đi hương vị thơm ngon của món ăn.

Một số lưu ý khi làm món cá bạc má hấp

Với những cách chế biến cá bạc má hấp ở trên, bạn đọc cần chú ý một số điểm sau để có được món ăn ngon nhất:

Nên lựa chọn những con cá bạc má còn tươi nguyên, không sử dụng cá đã chết.

Do đặc điểm của món cá hấp là chín khá nhanh, nên trong quá trình hấp bạn không hấp quá lâu có thể làm cá bị nát, ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như chất dinh dưỡng có trong món ăn.

Trong các cách làm món cá bạc má hấp, bạn cần chuẩn bị đầy đủ gia vị kèm theo để mang đến hương vị cho món ăn. Nên pha thêm nước chấm để sử dụng khi ăn.

Cá bạc má sau khi đã hấp chín cần bỏ ra ăn ngay, không nên để nguội có thể làm cho món ăn bị tanh.

Lựa chọn cá bạc má tươi sống để hấp - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu các cách làm món cá bạc má hấp. Hy vọng qua những hướng dẫn ở trên, bạn đọc đã có những thông tin bổ ích để có thể tự chế biến món cá bạc má hấp ngay tại gia đình nhà mình một bữa cơm ngon miệng.