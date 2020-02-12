Cách làm siro nho ngâm đường siêu ngon, siêu dễ

Chỉ cần chuẩn bị ít nho tươi và đường là bạn có thể làm một hủ siro nho thơm ngon. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cách để làm siro nho ngon và dễ làm.

Siro nho là một thức uống phổ biến và ngon miệng. Bạn có thể làm món này đơn giản và dễ dàng với vài bước cơ bản.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm siro nho ngâm đường

Nho tươi: 1kg

Đường: 300-400gr tùy độ chua của nho

Muối: 1 muỗng cà phê

Cách làm siro nho ngâm đường

Bước 1. Sơ chế nho

Cho 1 muỗng cà phê muối vào nước lạnh.

Sơ chế nho

Tiếp đến, chúng ta rửa sạch nho rồi cho vào thau nước muối loãng ngâm trong 5 phút rồi xả qua nước lạnh, để ráo.

Nho ráo nước thì cắt bỏ cuống, bổ đôi và tách bỏ hạt bên trong.

Bước 2. Ngâm rượu nho

Chúng ta nên rửa sạch hũ ngâm rượu nho, nên dùng hũ thủy tinh thay cho hũ nhựa, có thể trụng qua nước sôi và để ráo nước.

Tiếp tục xếp lần lượt vào đáy hũ một lớp đường mỏng cùng 1 muỗng cà phê muối.

Cứ xếp một lớp nho một lớp đường và lập lại đến khi hết số nho và đường đã chuẩn bị

Cứ một lớp nho một lớp đường và lặp lại đến khi hết số nho và đường đã chuẩn bị. Cuối cùng đậy kín nắp hũ lại và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Có một bí quyết nhỏ cho cách làm siro nho đơn giản là chúng ta có thể trộn ½ thì cà phê nhỏ muối vào phần đường ướp nho để siro thành phẩm có vị ngọt đậm đà hơn.

Cuối cùng chỉ cần chờ khoảng 10 ngày là chúng ta có thành phẩm siro nho với màu sắc rất đẹp cùng hương thơm nồng, vị ngọt thanh có chút chua nhẹ.

Thành phẩm siro nho có màu sắc rất đẹp cùng hương thơm nồng, vị ngọt thanh có chút chua nhẹ

Cách 2:

Nếu bạn e ngại cách làm siro nho ngâm đường phải chờ đến 10 ngày thì chúng tôi sẽ gợi ý thêm một cách làm siro nho đơn giản nhanh nhất bằng cách sên đường.

Với cách làm siro nho đơn giản tại nhà này, bạn có thể thưởng thức sau 2 - 3 ngày tuy nhiên cách làm này lại cho ra siro có mùi vị cũng như hương thơm không bằng siro nho ngâm đường.

Làm siro nho đơn giản nhanh nhất bằng cách sên đường

Cách thực hiện vô cùng đơn giản như sau:

Chuẩn bị nguyên liệu

- 700g - 1 kg nho tươi đỏ hoặc tím chín mọng

- 300 - 400g đường

- 1 lọ thủy tinh có nắp

- Rây lược, nồi

- Một ít muối

Cách thực hiện

Bước 1:

Đặt nguyên chùm nho dưới vòi nước và xả sạch nhiều lần để tránh lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu có thể, bạn nên rửa từng quả để đảm bảo cho nho sạch nhất. Nên giữ nguyên cuống nho để khi rửa nho không bị lạt.

Đặt nguyên chùm nho dưới vòi nước và xả sạch nhiều lần

Sau đó, cho 1 muỗng muối nhỏ vào nước và ngâm nho khoảng 10 phút. Cuối cùng xả sạch lại lần nữa và vớt nho ra để ráo nước.

Bước 2:

Bạn tiến hành tách các quả nho ra khỏi cuống và cho nhẹ nhàng các quả nho vào lọ. Cứ một lớp nho bạn phủ lên chúng một lớp đường (nên trộn một ít muối vào đường để thành phẩm có vị ngọt đậm đà) đến khi hết nguyên liệu. Cuối cùng, bạn đậy kín miệng lọ và đặt chúng vào nơi khô ráo, thoáng mát trong 2 - 3 ngày để nho ra nước.

Đậy kín miệng lọ nho ngâm đường và đặt vào nơi khô ráo, thoáng mát trong 2 - 3 ngày để nho ra nước

Bước 3:

Sau 2 - 3 ngày, nho đã ngấm đường và tiết ra một ít nước. Bạn mở nắp lọ và cho toàn bộ hỗn hợp vào nồi và sên chúng trên lửa nhỏ, bạn nhớ thường xuyên khuấy hỗn hợp để tránh hỗn hợp cháy khét. Khi nho bắt đầu nhừ và nước nho có độ sệt tương đối. Bạn tắt bếp và để hỗn hợp thật nguội.

Khi hỗn hợp đã nguội, bạn đổ toàn bộ chúng vào rây lược. Dùng một chiếc muỗng ép nhẹ xuống phần xác nho để nho ra hết nước. Cuối cùng, bạn cho thành phẩm nước nho vào lọ thủy tinh lúc nãy và cất vào tủ lạnh. Siro nho nếu được bảo quản đúng cách có thể để được 2 - 3 tháng.

Siro nho nếu được bảo quản đúng cách có thể để được 2 - 3 tháng

+ Mẹo nhỏ giúp cách thức làm siro nho đảm bảo thành công

Với cách làm siro nho đơn giản tại nhà bạn nên chú ý chọn hũ thủy tinh to để khi xếp nho và đường vào thành phẩm vẫn còn cách miệng hũ 5cm giúp tránh tình trạng xuất hiện các bọt khí gas giúp thành phẩm ra lò sẽ có vị ngọt thanh và thơm hơn.

Và quan trọng bạn phải chọn những quả nho chín mọng tươi ngon, kích thước đồng đều, đặc biệt không được hỏng hoặc úng thối.

Thành phẩm siro nho sau khi lấy phần nước cốt bạn có thể tận dụng xác nho đem sên lại thành mứt nho để ăn sáng kèm bánh mì, 2 trong 1 thật tiện đúng không nào?

2. Cách dùng siro nho ngâm đường sao cho ngon nhất!

Với 2 cách làm siro nho nhanh nhất đã được hướng dẫn, chỉ sau khoảng 2 - 10 ngày, bạn sẽ có một mẻ siro nho cực ngon có thể đem khoe với mọi người.

Lúc này, hãy lấy khoảng 1 - 2 muỗng cà phê siro nho cho vào ly thủy tinh, thêm chút đường hoặc mật ong, có thể vắt thêm 1 lát chanh tùy sở thích và khuấy đều. Cuối cùng cho đá lạnh vào ly và thưởng thức ngay. Vị ngọt thanh mát cùng hương thơm và màu sắc của siro nho ngâm đường chắc chắn sẽ làm cho các vị khách khi đến nhà bạn phải tấm tắc khen sự khéo tay của gia chủ.

Siro nho ngâm đường có vị ngọt thanh mát cùng hương thơm và màu sắc hấp dẫn

3. Một vài lưu ý để làm được siro thơm ngon

Nên chọn nho như thế nào để làm siro ngon nhất?

Để đảm bảo siro nho có mùi thơm, không lẫn mùi vị tạp chất khó chịu hay rủi ro hỏng mẻ siro nho, việc chọn nho là yếu tố vô cùng quan trọng. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại nho, tuy nhiên không phải nho nào cũng cho ra siro nho ngon nhất. Vì thế, khi chọn mua nho bạn nên chú ý một số lưu ý sau:

Nên chọn những quả nho có màu sắc đỏ hoặc tím để giúp siro nho có màu sắc đẹp mắt và thơm ngon hơn.

Vị ngọt cũng là yếu tố đáng quan tâm, nên chọn nho có độ ngọt vừa phải, không quá chua để đỡ tốn nhiều đường lại giúp siro có vị ngọt thanh dịu tự nhiên của nho.

Tuyệt đối không được chọn những quả nho úng, thối hay mềm nhũn. Tốt nhất nên bóp nhẹ từng quả và chọn những quả chín mềm đều, tốt nhất vẫn còn giữ được độ giòn tươi và hơi cứng tay.

Cuối cùng, nên tìm mua nho ở những đơn vị bán hàng uy tín, có nguồn gốc để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bạn và những người thân yêu.

Bảo quản siro nho như thế nào cho lâu nhất?

Lọ siro nho thành phẩm sau 10 ngày chúng ta nên bảo quản chúng vào ngăn mát tủ lạnh. Nhớ đậy kín nắp và mỗi lần dùng nên sử dụng một chiếc muỗng sạch để hạn chế sự sinh trưởng của vi khuẩn.

Siro nho ngâm đường có thể bảo quản lạnh và dùng dần trong 1 - 2 tháng.

Công dụng của siro ngâm đường đối với sức khỏe

Siro nho là một loại thức uống rất tốt cho sức khỏe

- Trong nho chứa nhiều vitamin A, C, E, các khoáng chất, giàu chất xơ rất tốt cho làn da và hệ tiêu hóa.

- Sử dụng siro nho thường xuyên như một cách giúp thanh nhiệt cơ thể nhanh chóng vào những ngày hè oi bức.

- Khoa học đã chứng minh nho có khả năng phá vỡ các gốc tự do trong cơ thể, từ đó ngăn chặn sự hình thành khối u cũng như các đứt gãy collagen, từ đó hạn chế lão hóa hiệu quả.

Ngoài ra, dùng siro nho thường xuyên còn giúp điều hòa huyết áp, ổn định tim mạch ở người cao tuổi. Giúp trí não minh mẫn, tinh thần tỉnh táo.

Ăn nho giúp cơ thể trẻ trung hơn với các chất chống oxy hóa

Cung cấp dưỡng chất resveratrol cần thiết để ngăn chặn các vấn đề về da

Nho cung cấp một lượng lớn kali giúp cơ thể trung hòa natri, có lợi cho tim mạch và bệnh cao huyết áp.

Nho rất tốt cho mắt, giúp tăng cường thị lực và hạn chế các bệnh về mắt.

Chất resveratrol trong nho giúp tăng lưu lượng máu đến não, tăng độ tập trung tinh thần và hỗ trợ có lợi với các bệnh nhân có vấn đề về não.

Uống siro nho thường xuyên sẽ tốt cho các khớp xương, giảm đau đầu gối nhờ hàm lượng cao chất chống oxy hóa và polyphenol.

Một số loại enzyme trong nho còn có tác dụng chống viêm hiệu quả.

Trên đây là những hướng dẫn cách làm siro nho ngâm đường tại nhà đơn giản và nhanh nhất, vô cùng dễ thực hiện với tỉ lệ thành công cực cao. Hãy là người phụ nữ đảm đang biết cách vun vén hạnh phúc gia đình bằng những hành động đơn giản nhất. Chúc tất cả các bạn thành công với công thức trên mà chúng tôi chia sẻ!