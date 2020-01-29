Cách làm xoài ngâm đường khiến cả nhà mê tít

Cách làm xoài ngâm đường chắc chắn là công thức được nhiều bạn trẻ tìm kiếm.

Các món ăn chua chua, ngọt ngọt thêm chút cay cay chắc chắn là món ăn chơi hấp dẫn đối với tất cả mọi người. Một trong số đó phải kể đến xoài ngâm đường kết hợp cùng với các loại gia vị khác nhau sẽ tạo nên một món ăn thu hút cả gia đình. Ngày cuối tuần làm để ăn chơi cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Hãy cùng tìm hiểu về những cách làm xoài ngâm đường sau đây để thực hiện ngay tại nhà. Xoài ngâm đường là món ăn khoái khẩu của chị em - Ảnh minh họa: Internet Cách làm xoài ngâm chua ngọt Xoài ngâm chua ngọt là món ăn khoái khẩu của các cô học trò cũng như chị em phụ nữ. Để thực hiện món ăn này cũng rất đơn giản. Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu chính sau đây:

Xoài non: 1kg

Ớt: 2 quả

Giấm: 300ml

Đường: 500g

Một khay đá

Các dụng cụ để làm món ăn: lọ thủy tinh, dạo, rổ, thau, nồi… Xoài chua ngọt hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet Cùng bắt tay vào làm món xoài ngâm chua ngọt với các bước đơn giản sau: Bước 1: Rửa sạch xoài non, sau đó bạn gọt hết bỏ vỏ hoặc để nguyên vỏ đều được. Để ráo nước rồi thái miếng vừa ăn.

Bước 2: Rửa ớt, để cho ráo nước, cắt bỏ cuống và thái lát dọc. Bạn cũng có thể dùng ớt bột để thay thế.

Bước 3: Bắc nồi nước lên bếp và đun sôi. Bỏ xoài đã cắt vào và để trong khoảng 1 phút và vớt ra thật nhanh cho vào thau đá. Ngâm xoài khoảng 15 phút thì vớt ra và để ráo nước.

Bước 4: Cho 300ml dấm vào nồi đun sôi rồi cho tiếp 500g đường đã chuẩn bị vào đun cho đường tan ra và hỗn hợp sôi thì tắt bếp và để nguội.

Bước 5: Xếp xoài vào lọ thủy tinh. Cho thêm ớt đã thái lát và cuối cùng đổ dung dịch dấm đường vào ngâm. Bảo quản xoài trong lọ thủy linh và cất vào tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet Sau 3 đến 4 tiếng là bạn có thể dùng được xoài chua ngọt. Và cách làm xoài ngâm chua ngọt giòn trong thời gian dài đó là bảo quản trong tủ lạnh.

Cách làm xoài ngâm mắm đường Xoài ngâm mắm đường cũng không kém phần hấp dẫn so với xoài chua ngọt đâu nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món ăn này là: Xoài: 3 quả (nên chọn loại xoài keo)

Đường đỏ: 100gr

Ớt tươi: 2 quả

Bột ớt Hàn Quốc: 1 thìa café

Nước mắm: 100ml Cách làm xoài ngâm mắm đường như sau: Bước 1: Rửa sạch xoài sau đó cắt thành miếng vừa ăn. Có thể để cả vỏ ăn cho giòn.

Bước 2: Nấu nước để ngâm xoài bao gồm: nước mắm và đường theo đúng tỷ lệ vừa chuẩn bị phía trên.

Bước 3: Để cho nước ngâm nguội thì cho ớt tươi và ớt bột vào trong hỗn hợp nước ngâm và trộn đều.

Bước 4: Xếp xoài vào hộp nhựa hoặc lọ thủy tinh. Sau đó đổ phần hỗn hợp ngâm vừa hoàn thiện vào và đậy nắp. Để trong khoảng thời gian 4 tiếng ở nhiệt độ thường là bạn đã có thể thưởng thức món ăn hấp dẫn này. Xoài ngâm mắm đường - Ảnh minh họa: Internet Cách làm xoài ngâm muối ớt Xoài ngâm muối ớt nghe tên thôi đã khiến bạn chảy nước miếng rồi. Vậy tại sao không ghi nhớ ngay cách làm xoài ngâm muối ớt đơn giản ngay sau đây để thực hiện tại nhà. Hãy chuẩn bị các loại nguyên liệu sau đây: Xoài: 1kg

Đường cát trắng: 7 thìa cafe

Muối trắng: 1 đến 2 thìa cafe

Ớt bột hoặc ớt khô Sau khi có đầy đủ nguyên liệu, bạn thực hiện món xoài ngâm muối ớt với các bước đơn giản sau: Bước 1: Rửa sạch xoài, gọt bỏ phần vỏ xanh bên ngoài để giữ lại phần cùi vỏ như vậy miếng xoài sẽ giòn và ngon hơn. Cắt xoài thành những miếng vừa ăn sau đó cho vào thau nước đá ngâm trong khoảng 2 tiếng. Hết thời gian, vớt xoài ra và để ráo nước.

Bước 2: Tiến hành ướp xoài cùng với đường. Cho xoài vào 1 thau lớn. Cho phần đường đã chuẩn bị trước đó vào và trộn đều. Để như vậy trong khoảng 20 phút cho đường tan ra.

Bước 3: Sau khi đường đã tan hết, cho tiếp 1 thìa café muối và 1 thìa ớt bột vào và trộn đều. Ướp xoài trong khoảng 1 tiếng để ngấm đều gia vị. Xoài ngâm muối ớt - Ảnh minh họa: Internet Bảo quản trong lọ thủy tinh hoặc hộp nhựa kín và cất trong tủ lạnh. Nên thưởng thức trong vòng 1 ngày sau khi ngâm như vậy xoài sẽ ngon nhất. Mách bạn mẹo nhỏ để làm xoài ngâm đường ngon Để làm món xoài ngâm đường ngon, bạn hãy lưu ý đến những mẹo sau đây: Chọn những quả xoài già, da căng, núm hơi hanh vàng. Những quả xoài này sẽ ngon, giòn, vị chua ngọt đều. Xoài hình thon dài, vỏ ngoài mỏng, trái nở đều. Không nên chọn loại xoài quá non hoặc quá chín.

Có thể dùng cả ớt tươi, ớt khô để tăng thêm hương vị, sự hấp dẫn cho món ăn.

Có thể để cả vỏ hoặc gọt vỏ xoài tùy thích.

Xoài ngâm sau khi thực hiện khoảng 3 đến 4 tiếng là có thể ăn được tuy nhiên như vậy sẽ không ngon. Cách làm xoài ngâm để lâu và ngon nhất đó là bạn nên bảo quản trong tủ lạnh trong 1 ngày sau đó mới ăn.

Để món ăn hấp dẫn, bạn cũng có thể thêm vào ô mai, ruốc cay, bò khô… Ghi nhớ những mẹo nhỏ để có món ăn hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet Học ngay cách làm xoài ngâm đường đơn giản để thực hiện ngay tại nhà thôi nào. Không chỉ là món ăn chơi mà nó cũng rất phù hợp trong các bữa nhậu của cánh mày râu, bữa tiệc để giúp thực khách đỡ ngán.

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