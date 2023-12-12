Herbalife Việt Nam đã xuất sắc đạt đủ các tiêu chí để nhận bằng công nhận “Vì Môi Trường xanh Quốc gia 2023”

Dinh dưỡng 12/12/2023 11:10

Bằng công nhận được trao bởi Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi Trường Việt Nam đến các công ty có những đóng góp tích cực về bảo vệ môi trường.

Herbalife Việt Nam đã xuất sắc đạt đủ các tiêu chí để nhận bằng công nhận “Vì Môi Trường xanh Quốc gia 2023” - Ảnh 1

Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia” được triển khai từ tháng 5 đến tháng 11 năm nay để khuyến khích cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện lối sống lành mạnh, xanh sạch. Lễ Tổng kết và trao bằng đã được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 18 tháng 11 năm 20023 và Herbalife Việt Nam đã rất vinh dự khi được nhận bằng công nhận “Vì Môi trường xanh Quốc gia 2023”.

Herbalife Việt Nam đã xuất sắc đạt đủ các tiêu chí để nhận bằng công nhận “Vì Môi Trường xanh Quốc gia 2023” - Ảnh 2

Từ năm 2020, Herbalife Việt Nam thực hiện Chương trình Môi Trường Xanh (Go Green) nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Công ty đã thay thế toàn bộ túi nhựa đựng sản phẩm bằng túi vải không dệt tái sử dụng nhiều lần và ngưng sử dụng các đồ dùng bằng nhựa dùng một lần tại tất cả các văn phòng và sự kiện do Công ty tổ chức. Dự án đã đem lại kết quả giúp giảm sử dụng 50 tấn nhựa mỗi năm.

Theo Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẽ: “Sự bền vững là yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công, tạo điều kiện cho chúng tôi có thể phục vụ cộng đồng tốt hơn. Chúng tôi rất phấn khởi khi những sáng kiến bền vững về môi trường của Công ty luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các Thành Viên Độc Lập và Nhân viên. Chúng tôi luôn cam kết góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng, chung tay vì một hành tinh thịnh vượng, đồng thời luôn nhất quán với mục tiêu giúp nhiều người sống cuộc sống tốt nhất”.

Một hoạt động ý nghĩa khác vì môi trường là Cuộc thi Thử thách Tái chế Simply Recycle được Herbalife triển khai từ năm 2022 để khuyến khích các Thành Viên Độc Lập của mình tại Châu Á Thái Bình Dương tham gia tái chế các vỏ hộp sản phẩm Herbalife đã qua sử dụng. Herbalife cũng hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận One Tree Planted để trồng một cây xanh cho mỗi 50 vỏ hộp sản phẩm được tái chế. Tại Việt Nam, sáng kiến đã ghi nhận hơn 965.000 vỏ hộp sản phẩm được tái chế trong năm 2022 và năm nay. Kết quả này cũng đã giúp trồng thêm 10.727 cây xanh tại Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có 1.421 cây được trồng tại tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Để góp phần tạo nên các tác động tích cực đến môi trường, Thành Viên Độc Lập và Nhân viên của Herbalife Việt Nam đã tham gia các hoạt động tình nguyện làm vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra Tháng Mục Tiêu Toàn Cầu từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Các tình nguyện viên của Herbalife đã dọn vệ sinh bãi biển và núi Sơn Trà tại Đà Nẵng, công viên Thống Nhất tại Hà Nội, và công viên Cây Mai tại TP. Hồ Chí Minh.

Herbalife Việt Nam đã xuất sắc đạt đủ các tiêu chí để nhận bằng công nhận “Vì Môi Trường xanh Quốc gia 2023” - Ảnh 3

Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia” là sáng kiến của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam khởi xướng từ năm 2012, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thông qua chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia”, ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường; làm nhịp cầu kết nối giữa các doanh nghiệp, cùng chung tay bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu vả bảo tồn đa dạng sinh học.

Herbalife Việt Nam đã xuất sắc đạt đủ các tiêu chí để nhận bằng công nhận “Vì Môi Trường xanh Quốc gia 2023” - Ảnh 4

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife là công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng của họ về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối chính thức và duy nhất thông qua những Thành Viên Độc Lập (Thành viên) đến tay Khách hàng. Chúng luôn sẵn lòng cung cấp những thông thông cần thiết cho Quý khách nếu Quý khách có quan tâm đến sản phẩm Herbalife.

Website: https://lienhe.herbalife-vietnam.com/.

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