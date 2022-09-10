Điều hòa kinh nguyệt ổn định hơn với 5 loại thực phẩm quen thuộc này

Dinh dưỡng 10/09/2022 16:54

Kinh nguyệt không đều là một vấn đề thực sự nan giải mà đa số phụ nữ trên toàn cầu phải đối mặt. Nếu chu kỳ kinh nguyệt thường xuyên bị trì hoãn hơn một tuần sau ngày dự kiến, điều này được gọi kinh nguyệt không đều và thường gây tâm lý hoang mang cho nhiều chị em.

Điều hòa kinh nguyệt ổn định hơn với 5 loại thực phẩm quen thuộc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đáng kể đến chu kỳ kinh nguyệt và chất lượng cuộc sống cá nhân của phụ nữ. Ngày nay, các vấn đề dinh dưỡng phổ biến nhất ở phụ nữ trẻ là ăn ít năng lượng và lựa chọn thực phẩm không phù hợp do hạn chế ăn kiêng vì lý do thẩm mỹ, có thể gây ra lượng protein, carbohydrate và axit béo thiết yếu không đủ, cũng như căng thẳng tâm lý liên quan đến chế độ ăn uống. 

Các yếu tố khác gây ra kinh nguyệt không đều ngoài thói quen ăn kiêng bao gồm béo phì, giảm cân quá mức, lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, hội chứng buồng trứng đa nang, tiền mãn kinh, prolactin, thuốc tránh thai, thuốc men và căng thẳng tinh thần.

Điều hòa kinh nguyệt ổn định hơn với 5 loại thực phẩm quen thuộc này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thực phẩm đã được chứng minh là giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và thậm chí giảm đau bụng kinh. Sujata Pawar, Người sáng lập và là giám đốc điều hành của Avni - Một công ty khởi nghiệp tập trung vào việc chăm sóc kinh nguyệt toàn diện, đã liệt kê ra 5 loại thực phẩm có thể giúp kinh nguyệt đều đặn.

Nghệ

Điều hòa kinh nguyệt ổn định hơn với 5 loại thực phẩm quen thuộc này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ là một loại gia vị thuốc Ấn Độ được biết đến rộng rãi, được sử dụng để thêm màu sắc cho nhiều món ăn. Mặt khác, nghệ có thể có tác dụng hữu ích đối với kinh nguyệt không đều vì nó là một nguồn tự nhiên của estrogen, một loại hormone thiết yếu điều hòa kinh nguyệt.

Củ nghệ cũng là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nó có thể làm tăng lưu lượng máu trong tử cung và vùng xương chậu. Các đặc tính chống co thắt và chống oxy hóa của nghệ giúp giảm đau, khó chịu và thay đổi tâm trạng trong thời kỳ nặng nề. Bạn nên uống sữa nghệ đun sôi hoặc latte nghệ hàng ngày để lưu thông tốt hơn.

Quế

Điều hòa kinh nguyệt ổn định hơn với 5 loại thực phẩm quen thuộc này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quế có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, chống tiểu đường và kháng khuẩn, tạo điều kiện cung cấp máu trong vùng xương chậu của bạn và sản xuất đủ lượng estrogen. Nó giúp giảm đau bụng kinh hoặc chuột rút trong thời kỳ kinh nguyệt ngay lập tức. Để đạt được những lợi ích lớn nhất, hãy kết hợp uống quế với một ly sữa, vì nó giúp điều hòa kinh nguyệt.

Đu đủ

Điều hòa kinh nguyệt ổn định hơn với 5 loại thực phẩm quen thuộc này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tỷ lệ carotene cao trong đu đủ giúp bình thường hóa chu kỳ kinh nguyệt, khiến nó trở thành một trong những bữa ăn lành mạnh nhất trong khoảng thời gian này hàng tháng. Nó tăng cường và duy trì sự cân bằng estrogen trong máu. Ngoài ra, tiêu thụ đu đủ thường xuyên giúp hỗ trợ hoạt động khỏe mạnh của tử cung, đóng một vai trò quan trọng trong kinh nguyệt, khả năng sinh sản và mang thai.

Rau xanh

Điều hòa kinh nguyệt ổn định hơn với 5 loại thực phẩm quen thuộc này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Do lượng máu kinh nguyệt hàng tháng và mất nhiều máu trong quá trình chuyển dạ và sinh nở, nên tình trạng thiếu máu do thiếu sắt thường xảy ra ở phụ nữ. Kinh nguyệt không đều, mệt mỏi, đau nhức cơ thể và chóng mặt có thể là kết quả của việc giảm chất sắt do chảy máu kinh nhiều.

Cơ thể không thể tạo ra các tế bào hồng cầu đầy đủ để vận chuyển oxy đến các cơ quan nếu lượng sắt thấp. Do đó, lượng sắt và magiê có thể được tăng lên bằng cách ăn nhiều loại rau lá xanh như cải xoăn và rau bina.

Giấm táo với mật ong

Điều hòa kinh nguyệt ổn định hơn với 5 loại thực phẩm quen thuộc này - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo đã được chứng minh là giúp cân bằng hormone trong cơ thể. Nó cũng giúp giảm mỡ bụng tích tụ quá mức. Nó cũng có thể giúp giảm bớt các biến chứng của buồng trứng đa nang PCOS, một trong những nguyên nhân chính gây ra kinh nguyệt bất thường. Để điều trị kinh nguyệt không đều, hãy kết hợp mật ong và giấm táo vì mật ong sẽ giảm bớt vị chua của giấm khiến nhiều người không thích.

Theo Times of Inida

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