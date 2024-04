Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn gừng mỗi ngày?

Giảm buồn nôn

Trong nhiều thế kỷ, gừng đã được sử dụng như một phương thuốc chữa buồn nôn và say tàu xe. Các chuyên gia y tế thừa nhận hiệu quả của gừng trong việc giảm bớt cơn buồn nôn sau điều trị ở bệnh nhân ung thư, thường không có tác dụng phụ như các loại thuốc chống buồn nôn thông thường.

Bạn đồng hành hóa trị

Bệnh nhân trải qua hóa trị thường bị buồn nôn do suy nhược do tác dụng phụ. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2023 trên tạp chí Nutrients, cho thấy rằng việc bổ sung gừng có thể làm giảm tỷ lệ nôn mửa cấp tính do hóa trị liệu và gừng có thể giúp giảm bớt sự khó chịu này, mang lại sự nhẹ nhõm cho những người đang phải chịu đựng sự vất vả của việc điều trị ung thư.

Giảm cân

Bạn đang đấu tranh để giảm cân? Gừng có thể là thành phần bí mật mà bạn đang tìm kiếm. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí học thuật Taylor & Francis Online chỉ ra rằng việc bổ sung gừng có thể giúp giảm đáng kể trọng lượng cơ thể, tỷ lệ eo-hông và tỷ lệ hông ở những người thừa cân hoặc béo phì.

Hạ đường huyết và bệnh tiểu đường loại 2

Các nghiên cứu từ tạp chí Iranian Journal of Pharmaceutical Research đã chỉ ra rằng tiêu thụ bột gừng hàng ngày có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu lúc đói và HbA1c, một chỉ số quan trọng trong quản lý đái tháo đường.