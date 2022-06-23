Để cải thiện trí nhớ bạn không nên bỏ qua 5 loại thực phẩm cực tốt cho trí não này nhé !

Nghệ giúp tế bào thần kinh ở não tiếp tục hình thành các kết nối mới trong suốt giai đoạn trưởng thành, thông qua yếu tố hình thành mô thần kinh có nguồn gốc từ não (BDNF). Nghệ có thể làm tăng mức BDNF, giúp cải thiện chức năng não và giảm nguy cơ thoái hóa não.

Hoạt chất Curcumin có trong củ nghệ có thể vượt qua hàng rào máu não, trực tiếp đi vào não. Đây là một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh đem lại nhiều lợi ích cho não bộ:

Các loại quả mọng đều cung cấp lượng lớn Anthocyanin có tác dụng kháng viêm, chống lại quá trình lão hóa não và các bệnh thoái hóa thần kinh khác. Điển hình như, việt quất loại quả giúp cải thiện chức năng não bộ, đồng thời ngăn ngừa tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn.

Ngoài ra, quả việt quất là một trong những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa anthocyanin cao nhất mà con người biết đến. Chất này có tác dụng hỗ trợ các tế bào não chống lại độc tố, đồng thời thúc đẩy đại não sử dụng đường góp phần tăng cường hoạt động truyền thông tin giữa các tế bào não.

Ảnh minh họa: Internet

Việc bổ sung cho cơ thể những thực phẩm tự nhiên giúp tăng cường chức năng não bộ là vô cùng an toàn và cũng là phương pháp được khuyến cáo nhiều nhất. Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng các món ăn bổ não tăng cường trí nhớ, bạn cũng có thể sử dụng thêm một số các sản phẩm bổ sung khác giúp mang đến hiệu quả nhanh hơn.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích,… là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào. Omega-3 giúp tạo màng xung quanh mỗi tế bào trong cơ thể, bao gồm cả tế bào não, giúp cải thiện cấu trúc của các tế bào thần kinh.

Cá béo thường được dùng như một món ăn bổ não tăng cường trí nhớ hàng đầu hiện nay, vừa dễ tìm kiếm lại dễ chế biến. Người có hàm lượng Omega-3 cao thì lưu lượng máu trong não cũng cao hơn, khả năng nhận thức và tư duy cũng tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, cá được xem là nhóm thực phẩm tuyệt vời cho trẻ nhỏ và người lớn, nhất là những người đang trong khoảng thời gian thi cử. Để mang lại hiệu quả, bạn nên ăn cá ít nhất 2 lần/ tuần và đồng thời chế biến cá thành nhiều món ăn khác nhau để tránh nhàm chán.

Trà xanh

Sự kết hợp của caffeine và axit amin L-Theanine có trong trà đã được chứng minh có tác động mạnh mẽ đến chức năng não bộ. Trong một nghiên cứu năm 2017, trà xanh cho thấy nhiều lợi ích trong việc cải thiện khả năng nhận thức, sức mạnh bộ nhớ và giảm lo lắng.

Ngoài ra, Polyphenol và chất chống oxy có trong trà còn giúp bạn bảo vệ bộ não và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, Parkinson.

Ảnh minh họa: Internet

Để giúp trí óc được tỉnh táo và tập trung hơn trong công việc, bạn có thể sử dụng trà xanh làm thức uống. Trong trà chứa nhiều thành phần tốt cho não bộ, cụ thể như caffeine là chất kích thích thần kinh. L - theanine là một acid amin có tác dụng tăng hoạt động dẫn truyền thần kinh GABA, giúp bạn thư giãn và giảm lo lắng.

Trứng

Trứng là một thực phẩm tốt với nhiều chất dinh dưỡng gắn liền với sức khỏe của não như: vitamin B6 và B12, B9 và choline. Trong đó, choline là một vi chất dinh dưỡng quan trọng mà cơ thể bạn sử dụng để tạo ra acetylcholine - chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng và trí nhớ.

Trứng chính là một món ăn giúp bạn dễ dàng bổ sung choline cho não bộ vì lòng đỏ trứng là một trong những nguồn tập trung chất dinh dưỡng này nhiều hơn các loại thực phẩm khác. Chỉ cần ăn 1 lòng đỏ trứng gà thôi, bạn đã bổ sung cho cơ thể mình 112mg choline rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, trứng còn chứa nhiều vitamin B9, B12 có tác dụng làm chậm sự suy giảm tinh thần và giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm ở người cao tuổi.