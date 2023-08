Đã giàu omega-3 lại nhiều chất xở, loại hạt này xứng danh 'ngân hàng dinh dưỡng' chăm dáng dưỡng da cho hội chị em, pha uống mỗi ngày rất lợi tiêu hóa

1. Hạt Chia giúp giảm cân

Khi bạn ăn thực phẩm giàu protein và chất xơ, nó sẽ giúp giảm cân. Chất xơ có trong hạt chia làm cho bạn cảm thấy no vì nó nở ra sau khi hấp thụ một lượng lớn nước từ cơ thể bạn. Chúng có thể hấp thụ lượng nước gấp 12 lần trọng lượng của chúng.

Ngoài ra, những hạt này cung cấp một lượng lớn protein, một chất dinh dưỡng khác làm giảm sự thèm ăn của bạn. Hãy nhớ bổ sung hạt chia trong chế độ ăn uống của bạn cùng với một lối sống lành mạnh, giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn.

2. Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Cứ 28 gam hạt chia, bạn nhận được gần 11 gam chất xơ, cho phép bạn nhận được lượng chất dinh dưỡng cần thiết này trong một khẩu phần ăn. Chất xơ có trong những loại hạt này có tác động tích cực đến nhu động ruột của bạn, đồng thời giúp phân của bạn trông khỏe mạnh.

Một điều thú vị cần lưu ý là hạt chia tạo ra một chất giống như gelatin sau khi tiêu thụ. Chúng tạo thành chất này nhờ sự hiện diện của chất xơ hòa tan. Nó cải thiện sức khỏe tiêu hóa của bạn bằng cách khuyến khích prebiotic phát triển trong ruột của bạn.

3. Hạt Chia chứa nhiều chất chống oxy hóa

Các nghiên cứu cho thấy rằng chất chống oxy hóa chống lại việc sản xuất gốc tự do trong cơ thể bạn. Các gốc tự do rất nguy hiểm vì chúng làm hỏng các tế bào của bạn. Do đó, chúng có thể gây ra các bệnh như ung thư trong giai đoạn sau của cuộc đời. Ngoài ra, chúng chịu trách nhiệm cho sự lão hóa và suy giảm nhận thức.

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong hạt chia có thể bảo vệ các tế bào của bạn khỏi những mối nguy hiểm này. Hãy nhớ rằng thu được chất chống oxy hóa từ các nguồn tự nhiên tốt hơn là tiêu thụ chất bổ sung.

4. Hạt Chia Nguồn axit béo Omega-3 tuyệt vời

Hạt Chia cũng rất giàu axit béo omega-3. Do đó, chúng quản lý và ngăn ngừa bệnh tim bằng cách giảm huyết áp. Nó cũng làm giảm chất béo trong gan của bạn, cải thiện sức khỏe của khớp và xương, ngăn ngừa lão hóa da sớm và tăng chất lượng giấc ngủ.

Bằng cách ăn hạt chia, cơ thể bạn sẽ nhận được lượng Alpha Linolenic Acid (ALA) cần thiết. Tiêu thụ dầu cá, chất bổ sung DHA hoặc cá béo cùng với chúng để cơ thể bạn có thể chuyển đổi ALA thành các dạng DHA và EPA hoạt động và hữu ích hơn.

Có một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hóa sinh Phân tử, đã xem xét tác động của ALA đối với ung thư cổ tử cung và ung thư vú. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ALA tiêu diệt các tế bào ung thư trong khi vẫn giữ cho những tế bào khỏe mạnh không bị tổn hại. Cần có nhiều nghiên cứu hơn về tác động của ALA đối với các loại ung thư khác. Tuy nhiên, thật tốt khi biết rằng nó có thể giúp chống lại một số biến thể.

5. Chức mật độ dinh dưỡng cao

Một trong những lý do chính tại sao hạt chia đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới là do mật độ dinh dưỡng cao của nó. Bằng cách ăn hai thìa hạt chia, bạn sẽ nhận được canxi, carbohydrate, chất béo, chất xơ, magiê, mangan, phốt pho, protein và vitamin A. Nó cũng cung cấp một lượng nhỏ đồng, kali và kẽm.

6. Cải thiện sức khỏe răng miệng

Các chất dinh dưỡng như kẽm, phốt pho, canxi và vitamin A rất tốt cho răng của bạn. Sự hiện diện của canxi trong hạt chia giúp răng bạn chắc khỏe, rất tốt cho sức khỏe răng miệng. Đồng thời, kẽm ngăn ngừa cao răng bằng cách ngăn mảng bám hình thành.

Ngoài ra, do tác dụng kháng khuẩn của nó, vi trùng gây hôi miệng không thể tự duy trì. Phốt pho và vitamin A giữ cho miệng của bạn khỏe mạnh và tăng thêm độ chắc khỏe cho răng của bạn.

Theo Healthifyme