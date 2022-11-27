Cuối tuần làm ngay món cơm hấp lá sen dành tặng cho những người mình yêu thương

Dinh dưỡng 27/11/2022 08:22

Cơm hấp lá sen món ăn vừa đẹp mắc vừa dễ làm với công thức có sẵn, thử ngay nhé.

Nguyên liệu:

 

- Một bát cơm nấu chín

- Một củ cà rốt

- Một bắp ngô ngọt

- 20g nấm hương

- 20g hạt sen

- Đậu hà lan hoặc có thể thay thế bằng đậu đũa

- Xì dầu, muối, dầu ăn, mì chính

- 1 lá sen lớn nguyên vẹn. Cánh hoa sen để trang trí (nếu có)

 

Cuối tuần làm ngay món cơm hấp lá sen dành tặng cho những người mình yêu thương - Ảnh 1

 

Thành phẩm cơm hấp lá sen cô cùng đẹp mắt

Cách làm

 

- Nấm hương khô ngâm nở trong nước ấm khoảng 7 - 10 phút thì vớt ra, vắt kiệt nước rồi cắt thành sợi nhỏ.

- Cà rốt gọt vỏ cắt hạt lựu.

- Ngô tách lấy hạt, bỏ lõi.

- Hạt sen khô ngâm qua đêm cho nở mềm, lấy tâm sen và bóc lớp màng nâu. Nếu dùng hạt sen tươi thì chỉ cần bỏ vỏ bỏ nhân.

- Đậu đũa rửa sạch, tước xơ 2 đầu, xắt miếng nhỏ hạt lựu. Cho vào nồi khoảng 300ml nước, đun sôi, khi  nước sôi cho hạt sen vào luộc đến khi sôi lại thì hạ lửa nhỏ, ninh thêm 10 phút đến khi hạt sen chín mềm thì vớt ra.

- Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, phi thơm hành khô rồi cho đậu đũa + cà rốt + ngô ngọt + nấm hương vào xào cho chín tới khoảng 2 phút. Nêm với chút muối rồi cho cơm vào đảo đều. Bật lửa lớn, cho thêm 3 thìa canh xì dầu vào trộn đều tất cả nguyên liệu với nhau khoảng 30 giây thì tắt bếp.

- Lá sen rửa sạch và trần qua nước sôi để giữ màu lá. Đặt lá sen đã lau khô vào trong lòng một bát to để cố định. Cho hạt sen vào trước rồi rải đều cơm lên trên sau đó túm lá sen lại, gấp mép hoặc dùng tăm để ghim chặt. Đổ 1 bát nước vào nồi và để gói cơm lên giá hấp, đậy nắp và hấp trong khoảng 10 phút.

- Sau khi hấp xong, lật ngược gói cơm ra đĩa và dùng kéo cắt lá sen thành 6 cánh từ đỉnh đến giữa gói cơm. Cơm hấp lá sen ngon nhất khi ăn nóng, bùi vị hạt sen, thơm vị rau củ quyện với hương lá sen thơm thoang thoảng thanh thanh

 

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: Facebook Uyen Sho

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