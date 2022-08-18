-Gừng: 1 mẩu nhỏ bằng ngón tay cái

Cách làm:

- Húng chanh, quất, gừng rửa sạch ngâm với muối loãng.

Vớt ra rửa lại bằng nước lọc, để ráo.

- Quất thái lát, bỏ hạt (để nguyên cả hạt cũng rất tốt nhưng sẽ bị đắng, nếu là em bé sẽ khó uống), sau đó ướp quất với đường phèn tầm 15 phút.

Gừng và húng chanh thái nhỏ.

- Bật bếp mức nhỏ nhất, đun đến khi đường phèn tan ra.

- Tiếp theo cho húng chanh và gừng vào, thêm 3 thìa con nước lọc.

- Đun nhỏ lửa khoảng 30 phút đến khi sền sệt thành dạng siro thì tắt bếp (nhớ đun nhỏ lửa để tinh dầu không bị bay hơi)

- Cho vào rây lọc ép hết phần nước cốt, đợi nguội rồi cho vào hũ bảo quản nơi thoáng mát.

Sau 30 phút thu được hỗn hợp siro màu cánh gián. Cho phần bã vào rây lọc để ép nốt phần tinh dầu và siro cho triệt để

Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!

* Nguồn: Facebook Nguyễn Đỗ Linh Giang