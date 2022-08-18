Không cần tốn tiền mua thuốc tây, chỉ cần bỏ chút sức làm ngay món siro bằng các nguyên liệu tại gia này là có thể ngừa được các căn bệnh như viêm họng, cảm lạnh, v.v.
- Cách làm gân bò xào sa tế hấp dẫn, đậm đà, chuẩn hao cơm tại nhà!
- Cách làm gân bò ngâm mắm chuẩn giòn ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà!
Nguyên liệu:
-Húng chanh: 1 nắm to
-Quất xanh: 10 quả
-Đường phèn (tỉ lệ 1:1 với quất)
-Gừng: 1 mẩu nhỏ bằng ngón tay cái
Cách làm:
- Húng chanh, quất, gừng rửa sạch ngâm với muối loãng.
- Quất thái lát, bỏ hạt (để nguyên cả hạt cũng rất tốt nhưng sẽ bị đắng, nếu là em bé sẽ khó uống), sau đó ướp quất với đường phèn tầm 15 phút.
- Bật bếp mức nhỏ nhất, đun đến khi đường phèn tan ra.
- Tiếp theo cho húng chanh và gừng vào, thêm 3 thìa con nước lọc.
- Đun nhỏ lửa khoảng 30 phút đến khi sền sệt thành dạng siro thì tắt bếp (nhớ đun nhỏ lửa để tinh dầu không bị bay hơi)
- Cho vào rây lọc ép hết phần nước cốt, đợi nguội rồi cho vào hũ bảo quản nơi thoáng mát.
Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!
* Nguồn: Facebook Nguyễn Đỗ Linh Giang