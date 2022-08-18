Công thức siro húng chanh quất đường phèn, thức uống ngon miệng lại phòng bệnh hữu hiệu, các mẹ nên thử qua

Dinh dưỡng 18/08/2022 12:44

Không cần tốn tiền mua thuốc tây, chỉ cần bỏ chút sức làm ngay món siro bằng các nguyên liệu tại gia này là có thể ngừa được các căn bệnh như viêm họng, cảm lạnh, v.v.

Nguyên liệu:

-Húng chanh: 1 nắm to

-Quất xanh: 10 quả

-Đường phèn (tỉ lệ 1:1 với quất)

-Gừng: 1 mẩu nhỏ bằng ngón tay cái

 

Cách làm:

- Húng chanh, quất, gừng rửa sạch ngâm với muối loãng.

 

Công thức siro húng chanh quất đường phèn, thức uống ngon miệng lại phòng bệnh hữu hiệu, các mẹ nên thử qua - Ảnh 1

 

Công thức siro húng chanh quất đường phèn, thức uống ngon miệng lại phòng bệnh hữu hiệu, các mẹ nên thử qua - Ảnh 2
Vớt ra rửa lại bằng nước lọc, để ráo.

 

- Quất thái lát, bỏ hạt (để nguyên cả hạt cũng rất tốt nhưng sẽ bị đắng, nếu là em bé sẽ khó uống), sau đó ướp quất với đường phèn tầm 15 phút.

 

Công thức siro húng chanh quất đường phèn, thức uống ngon miệng lại phòng bệnh hữu hiệu, các mẹ nên thử qua - Ảnh 3

 

Công thức siro húng chanh quất đường phèn, thức uống ngon miệng lại phòng bệnh hữu hiệu, các mẹ nên thử qua - Ảnh 4
Gừng và húng chanh thái nhỏ.

 

- Bật bếp mức nhỏ nhất, đun đến khi đường phèn tan ra.

- Tiếp theo cho húng chanh và gừng vào, thêm 3 thìa con nước lọc.

 

Công thức siro húng chanh quất đường phèn, thức uống ngon miệng lại phòng bệnh hữu hiệu, các mẹ nên thử qua - Ảnh 5

 

- Đun nhỏ lửa khoảng 30 phút đến khi sền sệt thành dạng siro thì tắt bếp (nhớ đun nhỏ lửa để tinh dầu không bị bay hơi)

- Cho vào rây lọc ép hết phần nước cốt, đợi nguội rồi cho vào hũ bảo quản nơi thoáng mát.

 

Công thức siro húng chanh quất đường phèn, thức uống ngon miệng lại phòng bệnh hữu hiệu, các mẹ nên thử qua - Ảnh 6
Sau 30 phút thu được hỗn hợp siro màu cánh gián. Cho phần bã vào rây lọc để ép nốt phần tinh dầu và siro cho triệt để 

 

Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!

* Nguồn: Facebook Nguyễn Đỗ Linh Giang

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