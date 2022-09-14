Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua

Mỳ Ý (Spaghetti) luôn là món ăn dễ ăn, ngay cả trẻ em kén ăn cũng có thể dễ dàng ăn món mỳ quốc dân của nước Ý này. Nhưng có rất nhiều phiên bản biến tấu của món mỳ này để phù hợp với khẩu vị của từng quốc gia hay đơn giản chỉ là nấu cho gia đình. Đây là công thức nấu chuẩn hương vị của Ý, chị em nên thử làm.
- Cách làm gân bò ngâm mắm chuẩn giòn ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà!
- Công thức "độc quyền" bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con
Nguyên liệu:
- 50gram bơ lạt
- 5 quả cà chua cỡ vừa
- 300gram thịt thăn bò xay
- 2 củ hành tây cỡ nhỏ
- Dầu oliu
- Lá oregano
- Tương cà ( đề cử loại tương henz)
Cách làm:
- Cho bơ vào chảo nấu chảy
- Cho hành tây thái nhỏ vào, xào đến khi sém mặt cho hành tây thơm hơn và ngọt hơn
- Cho cà chua thái mỏng vào, thêm chút hạt nêm đảo đều cho cà nát
- Sau khi cà chua mềm và nát, cho 1 thìa canh tương cà vào
- Thêm 1 thìa cơm lá oregano
- Tắt bếp đổ ra bát, dùng máy xay cầm tay xay mịn hỗn hợp trên (làm thế này sẽ không cần phải lột vỏ cà chua, đỡ mất thời gian)
- Ở nồi khác, xào thơm xém mặt hành tây thái nhỏ với dầu oliu
- Đổ thịt bò bằm vào xào sơ với hành tây
- Trộn đều hỗn hợp cà chua và thịt bò
- Để làm thịt bò mềm, dậy mùi thơm thì nên hầm hỗn hợp này trong nồi áp suất, nếu dùng Instant pot thì sẽ để chế độ Meat trong 16 phút
- Đun nồi nước sôi, thêm xíu muối rồi thả mỳ vào nấu trong 13 phút là được ( đề cử mỳ barrila số 5, sợi mỳ to vừa phải)
- Cuối cùng trộn mỳ vào hỗn hợp sốt cà chua đã làm xong là được.
Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!
*Nguồn: Facebook Đặng Thị Ánh Hồng