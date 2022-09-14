Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua

Dinh dưỡng 14/09/2022 12:35

Mỳ Ý (Spaghetti) luôn là món ăn dễ ăn, ngay cả trẻ em kén ăn cũng có thể dễ dàng ăn món mỳ quốc dân của nước Ý này. Nhưng có rất nhiều phiên bản biến tấu của món mỳ này để phù hợp với khẩu vị của từng quốc gia hay đơn giản chỉ là nấu cho gia đình. Đây là công thức nấu chuẩn hương vị của Ý, chị em nên thử làm.

Nguyên liệu:

- 50gram bơ lạt

- 5 quả cà chua cỡ vừa

- 300gram thịt thăn bò xay

- 2 củ hành tây cỡ nhỏ

- Dầu oliu

- Lá oregano

- Tương cà ( đề cử loại tương henz)

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 1
Cà chua nên chọn dòng cà chua Beef, nhiều thịt lại chín đỏ mọng

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cho bơ vào chảo nấu chảy

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 3

 

- Cho hành tây thái nhỏ vào, xào đến khi sém mặt cho hành tây thơm hơn và ngọt hơn

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

- Cho cà chua thái mỏng vào, thêm chút hạt nêm đảo đều cho cà nát

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 5

 

- Sau khi cà chua mềm và nát, cho 1 thìa canh tương cà vào

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 6

 

- Thêm 1 thìa cơm lá oregano

- Tắt bếp đổ ra bát, dùng máy xay cầm tay xay mịn hỗn hợp trên (làm thế này sẽ không cần phải lột vỏ cà chua, đỡ mất thời gian)

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 7

 

- Ở nồi khác, xào thơm xém mặt hành tây thái nhỏ với dầu oliu

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 8

 

- Đổ thịt bò bằm vào xào sơ với hành tây

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 9

 

- Trộn đều hỗn hợp cà chua và thịt bò

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 10

 

- Để làm thịt bò mềm, dậy mùi thơm thì nên hầm hỗn hợp này trong nồi áp suất, nếu dùng Instant pot thì sẽ để chế độ Meat trong 16 phút

- Đun nồi nước sôi, thêm xíu muối rồi thả mỳ vào nấu trong 13 phút là được ( đề cử mỳ barrila số 5, sợi mỳ to vừa phải)

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 11

 

- Cuối cùng trộn mỳ vào hỗn hợp sốt cà chua đã làm xong là được.

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 12

 

Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua - Ảnh 13

 

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

*Nguồn: Facebook Đặng Thị Ánh Hồng 

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