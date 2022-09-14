Công thức nấu mỳ Ý chuẩn vị nguyên bản, đơn giản không hề phức tạp, chị em nên thử qua

- 2 củ hành tây cỡ nhỏ

- Dầu oliu

- Lá oregano

- Tương cà ( đề cử loại tương henz)

Cà chua nên chọn dòng cà chua Beef, nhiều thịt lại chín đỏ mọng

Cách làm:

- Cho bơ vào chảo nấu chảy

- Cho hành tây thái nhỏ vào, xào đến khi sém mặt cho hành tây thơm hơn và ngọt hơn

Ảnh minh họa: Internet

- Cho cà chua thái mỏng vào, thêm chút hạt nêm đảo đều cho cà nát

- Sau khi cà chua mềm và nát, cho 1 thìa canh tương cà vào

- Thêm 1 thìa cơm lá oregano

- Tắt bếp đổ ra bát, dùng máy xay cầm tay xay mịn hỗn hợp trên (làm thế này sẽ không cần phải lột vỏ cà chua, đỡ mất thời gian)

- Ở nồi khác, xào thơm xém mặt hành tây thái nhỏ với dầu oliu

- Đổ thịt bò bằm vào xào sơ với hành tây

- Trộn đều hỗn hợp cà chua và thịt bò

- Để làm thịt bò mềm, dậy mùi thơm thì nên hầm hỗn hợp này trong nồi áp suất, nếu dùng Instant pot thì sẽ để chế độ Meat trong 16 phút

- Đun nồi nước sôi, thêm xíu muối rồi thả mỳ vào nấu trong 13 phút là được ( đề cử mỳ barrila số 5, sợi mỳ to vừa phải)

- Cuối cùng trộn mỳ vào hỗn hợp sốt cà chua đã làm xong là được.

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

*Nguồn: Facebook Đặng Thị Ánh Hồng