Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 5 loại thịt tốt nhất cho sức khỏe!

Cho dù bạn đang muốn xây dựng cơ bắp, bảo tồn cơ bắp trong khi giảm cân hay chế biến những bữa ăn no và giàu dinh dưỡng , thì các loại thịt luôn là một nguồn thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn của bạn. Tuy nhiên, có rất nhiều các loại thịt cho bạn lựa chọn, vậy đâu là các loại thịt thích hợp nhất cho bạn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 5 loại thịt tốt nhất cho sức khỏe đã được các chuyên gia chia sẻ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Giá trị dinh dưỡng trong 90gr thịt thăn heo: 163 calo, 7,5 g chất béo (2,4 g chất béo bão hòa), 39 mg natri, 0g carbs (0 g chất xơ, 0g đường), 22g protein.

Thịt thăn heo là nguồn cung cấp vitamin B tuyệt vời, bao gồm thiamin, niacin, vitamin B6 và vitamin B12. Trong đó, vitamin B rất cần thiết cho quá trình sản xuất năng lượng và tham gia vào các quá trình của cơ thể từ tổng hợp DNA đến sản xuất chất dẫn truyền thần kinh. Vì vitamin B hòa tan trong nước và cần được bổ sung hàng ngày, nên điều cần thiết là phải thường xuyên bổ sung các nguồn tốt vào chế độ ăn uống của bạn, bao gồm thịt thăn heo, các loại rau lá xanh đậm và sữa.

2. Cá hồi

Mỗi 90gr cá hồi cung cấp: 155 calo, 7g chất béo (1g chất béo bão hòa), 47 mg natri, 0g carbs (0g chất xơ, 0g đường), 21.6 g protein.

Cá hồi, dù đóng hộp, hun khói hay nướng, đều là một loại protein động vật đa năng và tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia cho biết: “Cá hồi không chỉ là nguồn protein tuyệt vời mà còn chứa rất nhiều axit béo omega 3, rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch, có lợi cho da, khớp và thậm chí cả chứng trầm cảm”.

3. Thịt bò xay siêu nạc

Mỗi 90gr thịt bò xay cung cấp: 184 calo, 10g chất béo (4g chất béo bão hòa), mg natri, 0g carbs (0g chất xơ, 0g đường), 22g protein.

Trong khi thịt đỏ có thể chứa một lượng chất béo bão hòa không tốt cho sức khỏe, thì thịt bò xay siêu nạc lại có protein, vitamin và khoáng chất mà thịt bò cung cấp với lượng chất béo thấp. Đây cũng là một lựa chọn dễ tiếp cận và phù hợp với túi tiền, có thể được sử dụng trong mọi thứ từ món hầm đến bánh taco và bánh mì kẹp thịt. Thịt bò xay siêu nạc có ít nhất 90% nạc với 10% chất béo trở xuống.

Thịt bò chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng cho các chức năng cơ thể khác nhau, hỗ trợ miễn dịch và chuyển hóa năng lượng như sắt, kẽm, vitamin B như B12, niacin cũng như selen. Chỉ một khẩu phần thịt bò xay siêu nạc đã có 22 gam protein, 12% lượng sắt được khuyến nghị mỗi ngày và 50% lượng kẽm được khuyến nghị cần bổ sung mỗi ngày.

4. Cá mòi

Thành phần dinh dưỡng trong 1 lon cá mòi: 191 calo, 10.5 g chất béo (1.4 g chất béo bão hòa), 282 mg natri, 0g carbs (0g chất xơ, 0g đường), 22.6g protein.

Cá đóng hộp đang có thời điểm phát triển và phổ biến bởi nguồn dinh dưỡng dồi dào và tiện lợi. Trong đó, cá mòi là một trong những loại được yêu thích nhất, với nguồn dinh dưỡng thiết yếu như protein, vitamin B12, vitamin D, canxi và khoáng chất phong phú.

Chỉ một lon cá mòi đã có 22,6 gam protein chất lượng cũng như 27% lượng canxi được khuyến nghị tiêu thụ hàng ngày. Các chuyên gia cũng cho biết thêm, những chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho xương chắc khỏe và làn da khỏe mạnh, đồng thời chúng cũng giàu axit béo omega-3, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện chức năng mạch máu.

5. Cá tuyết

Dinh dưỡng trong 90gr cá tuyết: 90 calo, 0.7g chất béo (0.1g chất béo bão hòa), 66mg natri, 0g carbs (0g chất xơ, 0g đường), 19g protein.

USDA khuyến nghị nên tiêu thụ tối thiểu hai phần hải sản mỗi tuần, mỗi phần tương đương 100gr. cá hoặc động vật có vỏ, để thu được nguồn dinh dưỡng thiết yếu.

Nếu bạn không thích vị tanh của cá hồi hoặc cá mòi thì cá tuyết là một lựa chọn hải sản giàu protein tuyệt vời cho bạn, bởi hương vị nhẹ nhàng và cực kỳ dễ sử dụng. Với ít hơn 1 gam chất béo, chỉ 90 calo và 19 gam protein trong mỗi khẩu phần, cá tuyết là một lựa chọn lành mạnh và giàu protein cho bữa tối của bạn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 5 loại thịt tốt nhất cho sức khỏe được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Bằng việc bổ sung 5 loại thịt này vào thực đơn, bạn sẽ thu được nguồn protein dồi dào, cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu cho một sức khỏe tổng thể khỏe mạnh và cơ thể cân đối. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!