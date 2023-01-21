Theo các chuyên gia, sử dụng lượng vừa phải dưa hành muối có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Do có chứa nhiều men probiotics và các vi khuẩn có lợi, nên nếu ăn đúng cách sẽ giúp kích thích tiêu hóa, có lợi cho đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch.

Theo TS.BS Trần Khánh Vân - Phó trưởng khoa Vi chất dinh dưỡng , Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ trên Báo Sức khỏe và đời sống cho biết, dưa hành muối là một trong những món ăn giúp kích thích tiêu hóa, giúp tiêu thụ, chuyển hóa các chất béo mà mọi người tiêu thụ trong dịp Tết. Ngoài ra, nó cũng giúp cân bằng kiềm toan trong dinh dưỡng.

"Với những người bị bệnh dạ dày , nếu ăn quá nhiều chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nên chúng ta cần ăn ít thôi. Nên ăn sau khi đã ăn những loại thực phẩm khác, khi đó dạ dày đã có phần lót trước khi ăn dưa hành muối. Lúc này dưa hành muối vẫn có tác dụng hỗ trợ kích thích tiêu hóa, chúng ta vẫn sẽ được hưởng trọn vẹn hương vị của một bữa ăn truyền thống ngày Tết. Hơn nữa, sẽ tránh được ảnh hưởng của việc tăng gánh nặng đối với dạ dày, khi đã có tiền sử về bệnh dạ dày trước đó", TS.BS Trần Khánh Vân chia sẻ.

Tuy nhiên, dưa hành muối có hạn chế là chứa vị chua và lượng muối khá cao. Bởi vậy nếu tiêu thụ quá nhiều thực phẩm này, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp của cơ thể. Còn đối với những người bị bệnh về dạ dày nếu ăn nhiều sẽ bị ảnh hưởng, tuy nhiên, vẫn có cách để ăn được.

Các loại thực phẩm muối chua ngày Tết. Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo các chuyên gia y tế, quá trình muối chua và lên men sẽ tạo ra các loại vi khuẩn có khả năng biến đổi axit nitrite thành các nitrite vi lượng dạng nguyên chất. Nitrite nguyên chất sẽ gây ngộ độc nếu chúng ta tiêu thụ chúng với hàm lượng lớn. Chính vì thế, ăn dưa hành muối quá nhiều sẽ dẫn đến việc ngộ độc thực phẩm, thậm chí gây tử vong. Vì vậy, chúng ta nên chú ý.

Những loại thực phẩm người bệnh dạ dày nên kiêng

Cũng theo Tiền Phong, dưới đây là một số thực phẩm người bệnh dạ dày nên kiêng:

Một số loại gia vị

Hành, ớt, hạt tiêu, mù tạt là những thực phẩm người bệnh viêm loét dạ dày không nên đụng đến, vì làm cho ruột bị kích thích gây nên hiện tượng nóng rát vùng thượng vị. Đặc biệt có thể làm cho chỗ loét lan rộng dẫn đến tình chảy máu rất nguy hiểm.

Thực phẩm chiên

Vấn đề với thức ăn chiên cũng giống như thức ăn chứa nhiều chất béo, chúng có thể gây tổn thương đến dạ dày. Các thực phẩm chiên thường khó tiêu, nằm lâu trong dạ dày, khiến bạn cảm thấy no và đầy hơi. Do đó, nếu bạn đang bị đau dạ dày thì nên tránh các thức ăn chiên, rán, nhiều dầu mỡ.

Thực phẩm người bệnh dạ dày nên kiêng. Ảnh: Internet

Các loại nấm

Người bị dạ dày không nên ăn tất cả các loại nấm, kể cả nấm làm thuốc, nhất là các loại nấm còn non, mới nhú chồi (kể cả nấm rơm, nấm hương) vì ở trong nấm có chất phalin rất độc, có thể làm tổn thương dạ dày.

Trứng chưa chín hoặc quá chín

Trong lòng trắng trứng sống có chất antitrypsin, có thể gây đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng đến sự tiêu hóa các chất protein có trong thịt, cá, sữa.

Nếu nấu trứng chín quá kỹ thì ăn cũng khó tiêu, vậy nên chiên (rán) hoặc luộc vừa chín tới là tốt nhất.

Sản phẩm từ sữa

Các sản phẩm từ sữa có thể khiến người bị dạ dày mắc phải chứng khó tiêu. Bởi trong các sản phẩm từ sữa hầu như đều có đường lactose. Khi đường lactose được người mắc bệnh dạ dày dung nạp vào hệ tiêu hóa sẽ gây nên sự đầy hơi, chướng bụng và khó chịu ở dạ dày.

Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều lactose, nó đi vào ruột già và gây nên tiêu chảy hoặc làm cho vấn đề tiêu hóa thêm trầm trọng.

Bạn có thể ăn sữa chua và pho mát vì chúng không có lactose hoặc bạn có thể ăn sữa không có lactose.

Thực phẩm giàu chất béo

Thức ăn giàu chất béo kích thích các cơn co thắt ở dạ dày. Điều này làm rối loạn quá trình tiêu hóa, có thể làm cho táo bón trở nên tồi tệ hơn, hoặc khiến bạn bị tiêu chảy nặng.

Khi bạn đau dạ dày với các triệu chứng khó tiêu, hãy cân nhắc việc hạn chế ăn các chất béo trong thực đơn như bơ, kem, thịt đỏ, phô mai…

Người bị đau dạ dày nên nắm trong tay danh sách những nhóm thực phẩm, thực phẩm tốt cho tình trạng bệnh như sau:

- Nhóm thực phẩm có khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày: trứng, sữa, mật ong, bánh ngọt, bánh mì… đều có thể làm lớp đệm cho niêm mạc dạ dày, giảm kích thích lên niêm mạc dạ dày.

- Nhóm thực phẩm giúp làm lành nhanh những vết loét: cá, tôm, bắp cải thường rất giàu protein, canxi, các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp làm lành vết loét. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khoa học tìm thấy trong bắp cải chứa hàm lượng lớn vitamin U, có thể làm liền vết loét rất tốt.

- Nhóm thực phẩm giảm tiết axit dạ dày: Xôi, bánh mì, bánh chưng, khoai luộc, cháo… Những thức dạng này mềm, dễ tiêu hóa nên tránh được tình trạng dạ dày tiết nhiều axit hơn.