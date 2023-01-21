Siêu như đầu bếp với 5 món ăn chay thanh đạm, bổ dưỡng, nấu lên thơm nức, cả nhà khen ngon

Mở đầu thực đơn thứ 1 ngày hôm nay để cho chị em nội trợ có thể biết được sức hấp dẫn của mâm cỗ này thì mời mọi người cùng điểm qua món canh thập cẩm chay trước nhé!

Nếu bạn đang tìm kiếm sự đơn giản nhưng lại khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi thì canh thập cẩm chay sẽ là sự lựa chọn thật hoàn hảo. Bên cạnh rau củ ngon ngọt thì phần nước dùng sẽ là thứ khiến mọi người lưu luyến mãi mà thôi!

Chỉ từ tên gọi đầu tiên thì ai ai cũng đều tưởng tượng được độ thơm ngon của tô canh nóng hổi, đầy thanh đạm này rồi! Ngoài bắp Mỹ, khoai tây, cà rốt,... thì còn có sự bổ trợ đến từ su hào, cải xá bấu để làm nên phần nước dùng ngon tuyệt vời.

Canh chay thập cẩm. Ảnh: Internet

Nguyên liệu làm Canh chay thập cẩm cho 2 người

- Bắp Mỹ 1 quả

- Khoai tây 1 củ

- Cà rốt 1/2 củ

- Quả su 1 củ

- Cải xá bấu 1 củ (củ cải muối)

- Hành boa rô 1 cây

- Nấm cây 1 cây

- Đường 1 muỗng cà phê

- Hạt nêm chay 2 muỗng cà phê

Sơ chế nguyên liệu

Quả su bỏ vỏ, rửa sạch rồi bổ đôi tách bỏ hạt, cắt khúc. Boa rô làm sạch, cắt khúc. Cải xá bấu mua về rửa sạch, cắt thành từng lát mỏng.

Nấm cây cắt khúc dày khoảng 1 cm. Cà rốt gọt bỏ vỏ, cắt khúc hoặc cắt lát dày 1cm

Khoai tây gọt vỏ, ngâm nước muối pha loãng khoảng 5 phút cho ra bớt nhựa, rửa sạch lại và cắt thành khối lớn.

Bắp Mỹ cắt thành khúc vừa ăn.

Nấu canh

Bắc lên bếp nồi nước khoảng 1 lít nước, bật lửa vừa. Nước sôi thì cho cải xá bấu vào trước, tiếp theo cho nấm cây, bắp vào, nấu cho nước sôi nhẹ.

Nấu được khoảng 10 phút thì cho thêm khoai tây, cà rốt, quả su đã cắt khúc vào nồi. Bật lửa lớn nấu khoảng 15 - 20 phút cho các nguyên liệu chín đều và ra chất ngọt.

Nêm nếm thêm 2 muỗng cà phê hạt nêm chay cho nước canh thêm đậm đà. Canh chay thập cẩm thơm ngon, thanh đạm lại tốt cho sức khỏe với nước canh đậm đà, ngọt tự nhiên thật hấp dẫn.

Nem nấm chay

Nguyên liệu

- 1 củ khoai sọ

- 1 củ cà rốt

- 50g nấm rơm khô

- 3 tai nấm mèo

- 20 tai nấm hương

- 100g đậu xanh

- 2 gói bánh tráng đậu xanh

Nem nấm chay. Ảnh: Internet

Cách làm

- Ngâm nở đậu xanh, làm sạch vỏ rồi hấp chín. Ngâm những loại nấm vào nước ấm để nở ra rồi sau đó vắt ráo, cắt nhuyễn.

- Gọt vỏ rồi cắt sợi cà rốt và khoai môn.

- Cho dầu ăn vào chảo nóng, sau đấy đổ nấm, khoai môn, cà rốt vào xào sơ. Nêm nếm gia vị theo tỷ lệ 1/2 muỗng muối, 1/2 muỗng đường và một ít bột ngọt rồi tắt bếp.

- Cho thêm đậu xanh và hành phi vào rồi trộn đều, đợi đến khi hỗn hợp đã nguội bớt thì bắt đầu cuốn.

- Khi đã cuốn xong thì cho vào chảo dầu, chiên cho đến khi lớp vỏ có màu vàng giòn thì vớt ra.

Miến xào thập cẩm chay

Nguyên liệu

- 200 gam miến

- 10 gam mộc nhĩ

- 15 gam giá đỗ

- 6 cái nấm hương

- 1 củ cà rốt bào sợi

- Vừng rang, dầu mè, muối, hạy nêm chay, bột ngọt

Miến xào chay. Ảnh: Internet

Cách làm

- Ngâm miến với nước ấm khoảng 10 phút rồi rửa sạch, cắt thành khúc với độ dài ổn và để cho ráo nước. Sau đấy, ngâm mộc nhĩ, nấm hương vào nước ấm rồi rửa sạch và thái nhỏ. Giá đỗ rửa sạch rồi để ráo nước.

- Cho dầu mè cùng 1 thìa hạt nêm chay trộn vào miến để miến được ngấm gia vị.

- Cho nấm hương, mộc nhĩ, cà rốt vào xào cho hơi săn lại thì cho tiếp miến vào đảo đều khoảng 5 phút nữa. Cuối cùng, bạn cho giá đỗ vào rồi đảo tầm 1 phút thì tắt bếp.

- Múc miến xào ra đĩa rồi rắc vừng rang lên phía trên. chúng ta có thể trang trí thêm vài cọng rau mùi cho bắt mắt.

Sườn xào chua ngọt chay

Kết hợp cùng món canh tuyệt vời kia sẽ là món sườn xào chua ngọt chay "có một không hai" đó nha! Món xào hôm nay sẽ có độ bắt mắt lẫn hương vị thơm ngon tỉ lệ thuận với nhau.

Nhờ sự kết hợp của nấm hương, cà rốt,... chấm phá thêm ít bắp non, bông cải cùng phần nước sốt chua ngọt nữa là tuyệt hảo luôn!

Không những các loại rau củ vẫn giữ được độ giòn ngọt vẹn nguyên như ban đầu mà nhờ phần nước sốt hấp dẫn đã càng kích thích vị giác hơn rất nhiều.

Nguyên liệu

Sườn non chay 6 miếng

Dầu ăn 5 muỗng canh

Nước cốt chanh 3 muỗng canh

Tương ớt 2 muỗng canh

Đường 3 muỗng canh

Muối 1 muỗng cà phê

Tỏi 2 tép

Ớt sừng 1 trái

Sơ chế nguyên liệu

Sườn non chay mua về bạn đem ngâm vào nước lạnh trong khoảng 45 - 60 phút để sườn mềm ra. Sau đó, dùng tay vắt sạch nước trong sườn rồi rửa lại với nước lạnh, tiếp tục vắt thêm 1 lần nữa.

Khi sườn đã khô, bạn cắt thành những miếng vừa ăn theo chiều ngang.

2 tép tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhuyễn. Ớt sừng mua về rửa sạch rồi đem băm nhỏ. Để ớt và tỏi băm riêng ra, không trộn lẫn với nhau.

Chiên sườn chay. Ảnh: Internet

Cách làm

Bắc chảo lên bếp và cho 3 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi. Đợi đến khi dầu trên chảo bắt đầu sôi lăn tăn thì cho sườn non đã cắt nhỏ vào chiên.

Để lửa vừa và trở tay liên tục để sườn không bị cháy. Khi các mặt của sườn non đã chín vàng thì vớt ra dĩa. Làm sốt

Đầu tiên, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào. Tiếp đó, bạn cho lần lượt tỏi cùng ớt băm nhuyễn vào phi.

Khi tỏi và ớt đã dậy mùi thơm, bạn cho tiếp 3 muỗng canh nước cốt chanh, 3 muỗng canh đường cát, 2 muỗng canh tương ớt cùng 1 muỗng cà phê muối vào và khuấy đều tay.

Để lửa vừa và tiếp tục khuấy cho đến khi hỗn hợp sôi và bắt đầu sệt lại.Rim sườn

Khi hỗn hợp trên bếp đã sệt, bạn cho sườn non chiên vào và rim đều tay trong khoảng 5 phút. Sau đó tắt bếp rồi bày sườn non rim ra dĩa. Thành phẩm

Những miếng sườn non vàng ươm, giòn rụm đậm đà vị chua ngọt của nước sốt hoà cùng với mùi thơm của tỏi ớt phi trông thật đẹp mắt và hấp dẫn.

Cơm chay lá sen

Chắc chắn khi vừa mới nghe qua tên gọi của món cơm chay lá sen thì chẳng ai có thể làm ngơ được. Do đó, nếu trong mâm cỗ thứ 4 này mà có sự hiện diện của món cơm tuyệt hảo ấy thì còn gì bằng nữa chứ!

Từng hạt cơm dẻo mịn, được bao bọc bởi lớp lá sen thơm lừng bên ngoài. Đã thế, còn điểm thêm vô vàn nguyên liệu thơm ngon khác như đậu que, cà rốt,... đã khiến cho các giác quan ngủ quên bấy lâu nay được đánh thức.

Cơm chay lá sen. Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

- Gạo: 250gr

- Hạt sen tươi: 150gr

- Đậu Hà Lan: 50gr

- Cà rốt: 50gr

- Nấm hương: 10gr

- Thịt xá xíu: 150gr

- Tôm khô: 50gr

- Lạp xưởng: 50gr

- Lá sen tươi

- Tỏi

- Gia vị: đường, muối, hạt nêm

Cách làm cơm hấp lá sen:

Bước 1:

- Gạo vo sạch, cho vào nồi nấu theo tỷ lệ 2 cốc gạo : 480ml nước, và nêm vào 2 thìa cafe đường, 2 thìa cafe muối cùng chút hạt nêm.

- Hạt sen tươi: rửa sạch, luộc chín với chút xíu muối.

- Nấm đông cô ngâm với nước ấm cho nở to, rửa sạch, cắt hạt lựu.

- Đậu Hà Lan rửa sạch, luộc chín với 1 chút xíu muối.

- Cà rốt rửa sạch, cắt hạt lựu, luộc chín với chút xíu muối.

- Tôm khô rửa sạch, luộc chín.

- Lạp xưởng rửa sạch, luộc chín,cắt hạt lựu.

- Thịt xá xíu cắt hạt lựu

- Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn

- Lá sen rửa sạch, để ráo rồi dùng khăn khô lau sạch.

Bước 2:

- Đặt chảo lên bếp, chảo nóng thì cho vào 2 thìa canh dầu ăn, dầu sôi cho tỏi băm nhuyễn vào phi đến khi thơm vàng rồi cho lần lượt các nguyên liệu đã sơ chế vào đảo đều tay (tôm khô, lạp xưởng, nấm đông cô, thịt xá xíu, cà rốt, đậu hà lan, hạt sen). Nêm vào 2 thìa cafe đường, 2 thìa cafe hạt nêm, 1/2 thìa cafe muối, tiếp tục đảo đều tay khoảng 2 phút là được.

- Cơm chín, dùng đũa xới cơm cho tơi rồi cho ra thau sạch.

- Cho nhân vừa xào xong vào. Trộn đều.

- Chuẩn bị 1 cái tô to có đường kính khoảng 20cm. Lau khô lá sen rồi đặt vào trong tô (đặt mặt có gân lá ở phía dưới). Để khi mở cơm ra thêm phần đẹp mắt, rải 1 ít hạt sen vào trước rồi mới cho cơm vào. Khi cơm đã đầy ngang miệng tô thì túm phần thừa của lá sen lại và dùng tăm để ghim chặt.

- Dùng 1 nồi thủy tinh to, cho vào nồi khoảng 1 lít nước, đặt tô có gói cơm vào, đậy nắp, cho vào lò vi sóng hoặc nồi hấp cách thủy hấp với thời gian khoảng 12 phút.

Khi trình bày món cơm hấp lá sen, bạn dùng 1 đĩa có đường kính khoảng 30cm, úp ngược tô có gói cơm lại. Dùng dao rọc lá sen thành 6 cánh theo chiều từ đỉnh gói cơm đến giữa gói cơm. Cơm đã được nêm gia vị đầy đủ, tuy nhiên để phù hợp với khẩu vị của nhiều người có thể dùng kèm với nước tương. Chúc các bạn thành công và ăn thật ngon miệng nhé!