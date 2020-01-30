Cách nấu cháo tôm cho bé ăn dặm 7 tháng thơm ngon, không lo còi xương

Để kích thích con ăn ngon miệng, mẹ có thể kết hợp tôm với một số nguyên liệu khác như bí đỏ, rau ngót, cà rốt, mồng tơi…

Tôm là một trong những thực phẩm cực kỳ tốt cho bé yêu, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B12, omega 3, canxi… đặc biệt là protein có trong tôm rất cao. Trong 100g tôm tươi có đến 18.4g protein dạng protein tinh khiết, rất tốt cho sức khỏe . Chính vì vậy, ngoài sữa, trứng, cá thì bạn hãy ghi nhớ nhanh các cách nấu cháo tôm cho bé ăn dặm 7 tháng để cung cấp protein cũng như các dưỡng chất quan trọng khác, giúp bé hay ăn chóng lớn.

Tôm với rau mồng tơi là sự kết hợp tuyệt vời tạo nên món cháo thơm ngon cho trẻ. Bởi tôm cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển trí não và thể chất của trẻ thì rau mồng tơi cũng bổ sung nhiều vitamin, chất xơ và được coi là loại rau phù hợp nhất cho mùa hè giúp bé thanh nhiệt.

Cháo tôm rau mồng tơi

Nguyên liệu chuẩn bị:

Tôm: 100g.

Rau mồng tơi: 1 nắm.

Hành lá.

Dầu ăn trẻ em và một số gia vị đi kèm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch tôm, lột vỏ, bỏ gân đen ở sống lưng. Sau đó, băm nhỏ tôm cùng phần thân trắng hành lá rồi nêm thêm gia vị.

Bước 2: Rửa sạch lá rau mồng tơi, băm nhỏ.

Bước 3: Cho khoảng 2-3 nắm gạo vào nồi, vo sạch, đổ nhiều nước để nấu cháo. Khi cháo nhừ, bạn cho phần tôm đã ướp gia vị và rau mồng tơi băm nhỏ và nêm nếm cho vừa miệng.

Bước 5: Cho dầu ăn trẻ em vào cháo trước khi bắc ra.

Cháo tôm đậu xanh rau ngót

Không chỉ có rau mồng tơi, bạn cũng có thể học cách nấu cháo tôm cho bé ăn dặm 7 tháng với rau ngót, loại rau này rất giàu dinh dưỡng để bổ sung cho cơ thể như: canxi, sắt, mangan, magie, kali, natri… giúp tăng sức đề kháng, phát triển chiều cao cho trẻ.

Nguyên liệu để nấu món cháo này gồm có:

Gạo: 8 muỗng

Tôm tươi: 100g

Đậu xanh cà vỏ: 1 muỗng

Rau ngót: 1 bó nhỏ

Phô mai: 1 miếng

Gia vị: nước mắm, dầu oliu...

Cháo tôm rau ngót

Sơ chế nguyên liệu:

Gạo và đậu xanh vo sạch, sau đó trộn lẫn với nhau.

Rau ngót nhặt lá tươi, những lá bị sâu, héo vứt đi, sau đó rửa sạch để ráo nước, rồi vò nát, băm thật nhuyễn.

Tôm cắt đầu, đuôi, lột vỏ và rút chỉ đen, sau đó rửa sạch, băm nhuyễn, ướp theo ít nước mắm và phô mai.

Cách nấu:

Cho gạo và đậu vào nồi, đổ thật nhiều nước để nấu cháo, ninh nhừ. Phần tôm đã ướp cho vào xào chín, đến khi chuyển sang màu cam vàng và dậy mùi thì tắt bếp, cho vào nồi cháo, khuấy đều. Sau đó bạn cho thêm rau ngót vào khuấy đều, cho thêm 1 thìa dầu oliu và nêm nếm lại gia vị vừa ăn, đun sôi thêm lại nữa thì tắt bếp. Đợi đến khi cháo bớt nóng thì mẹ hãy cho bé ăn dặm.

Cháo tôm bí đỏ

Bí đỏ giàu chất xơ cùng vitamin A, C... giúp cơ thể có được hệ thống miễn dịch tốt chống lại những virus cảm lạnh thông thường. Vì thế, cháo tôm bí đỏ là một món ăn dặm cho trẻ 7 tháng tuổi không thể bỏ qua.

Nguyên liệu:

Bí đỏ: 100g

Gạo nếp: 200g

Tôm tươi: 200g

Dầu ăn: 1 muỗng

Gia vị: muối, hạt nêm, ngò, hành lá…

Cháo tôm bí đỏ

Cách sơ chế:

Gạo vo sạch và ngâm khoảng 2-3 tiếng đồng hồ cho nở, khi nấu cháo sẽ nhanh mềm.

Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc nhỏ hoặc thái mỏng. Còn tôm rửa sạch, bóc vỏ, rút chỉ đen rồi đem xay nhuyễn hoặc băm nhỏ phù hợp với khả năng nhai của trẻ. Tôm ướp với hạt nêm và một ít đầu hành trắng giã nhuyễn.

Cách nấu:

Cho gạo và bí đỏ vào ninh nhừ thành cháo, trong quá trình nấu thỉnh thoảng khuấy đều để cháo không bị dính nồi, không bị khét. Khi cháo đã chín nhừ, bạn hãy cho tôm vào khuấy đều, rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Lưu ý: Trẻ 7 tháng tuổi hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện vì vậy, mẹ nên cho con ăn nhạt để tránh làm ảnh hưởng đến thận.

Cháo tôm cà rốt

Cà rốt rất giàu beta - carotein - Đây là tiền chất giúp chuyển hóa thành vitamin A, bảo vệ sức khỏe của đôi mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Bên cạnh đó, loại củ này cũng chứa lượng lớn chất xơ hòa tan, chủ yếu là pectin, giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Vì vậy rất tốt cho sự phát triển của bé yêu. Do đó, cháo tôm cà rốt là món ăn dặm rất tốt cho sự phát triển của trẻ.

Nguyên liệu:

Tôm tươi: 100g

Gạo tẻ: 5 muỗng

Gạo nếp: 2 muỗng

Cà rốt: ½ củ

Dầu oliu, nước mắm.

Sơ chế nguyên liệu:

Cách sơ chế tôm và gạo cũng tương tự như cách nấu cháo tôm đậu xanh rau ngót. Cà rốt thì rửa sạch, gọt vỏ và thái hạt lựu.

Cách nấu

Cho gạo vào nồi ninh nhừ, tiếp theo cho cà rốt cắt nhỏ vào ninh cùng, thỉnh thoảng khuấy đều tay để cháo và cà rốt quyện với nhau, để lửa riu riu. Sau đó, bạn cho tôm vào khuấy đều, cho vào một muỗng cà phê dầu ô liu, một ít nước mắm, khuấy đều lần nữa, đợi sôi lại rồi tắt bếp.

Cháo tôm cải ngồng

Cháo tôm cải ngồng cũng là một món ăn dặm tuyệt vời cho trẻ trong giai đoạn 7 tháng tuổi cung cấp nhiều dinh dưỡng và năng lượng cho bé.

Cháo tôm cải ngồng

Nguyên liệu cần có:

1 nắm gạo tẻ

100g tôm

80g cải ngồng

1 củ hành tím.

Cách nấu:

Gạo vo sạch, đổ nhiều nước, cho vào nồi nấu thành cháo. Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ đen, băm nhỏ rồi ướp với gia vị. Cải ngồng chỉ nhặt phần ngồng cải và lá non, rửa sạch, thái nhỏ. Khi cháo chín, cho cải ngồng và tôm vào nấu chín, khuấy đều.

Lưu ý: Khi nấu cháo cho trẻ ăn dặm, mẹ nên sử dụng các loại gia vị dành riêng cho bé, không nên nếm gia vị với khẩu vị của người lớn.

Nên cho bé ăn bao nhiêu tôm thì tốt?

Tôm rất giàu dinh dưỡng tốt cho bé, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều có thể gây ra không ít tác dụng phụ, tiềm ẩn nhiều rủi ro khác về sức khỏe. Do đó, trẻ 7 tháng tuổi chỉ nên ăn 20-30g cá, tôm (chỉ tính phần thịt) nấu với bột hoặc cháo. Bé ăn 1 bữa/ngày và 3 - 4 bữa/ tuần là phù hợp.

Một tuần bé 7 tháng tuổi chỉ nên ăn cháo tôm 3-4 lần

Khi nấu cháo tôm, mẹ cần nấu thêm với các loại rau củ quả để bổ sung thêm chất xơ và dưỡng chất khác, giúp cân bằng dinh dưỡng cho con.

Cháo tôm kỵ với rau gì?

Khi nấu cháo tôm mẹ có thể kết hợp với nhiều loại rau củ quả như cà rốt, rau ngót, rau mồng tơi, cải ngồng… Tuy nhiên, có một loại số rau củ quả không thể kết hợp với tôm để nấu cháo và nếu nấu cùng sẽ gây nguy hại cho cơ thể trẻ. Do đó, mẹ tuyệt đối không nên nấu cháo tôm ăn dặm cho trẻ cùng với các loại rau như cải bó xôi, đậu, khoai lang... bởi đây là những thực phẩm chứa rất nhiều axit Phytic, liên kết với canxi trong cơ thể tạo thành muối.

Không nên nấu cháo tôm với cải bó xôi

Lúc này, Canxi sẽ không thể hấp thụ vào trong cơ thể, thậm chí còn bị trục xuất ra ngoài dưới hình thức chất thải. Do vậy, nếu đã mua tôm, cua hay các loại hải sản cho con ăn thì mâm cơm hôm đó, mẹ nên tránh có đậu, đậu phụ, khoai lang và rau cải bó xôi nhé.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp mẹ biết được nhiều cách nấu cháo tôm cho bé ăn dặm 7 tháng, để thực đơn thêm phong phú, giúp con hay ăn chóng lớn và luôn khỏe mạnh.