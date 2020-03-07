Cách làm thịt nướng xiên que ngon đúng điệu

Việc cùng bạn bè hoặc gia đình tổ chức những bữa tiệc nướng ngoài trời vừa thỏa mãn được thú vui ăn uống vừa giúp con người ta giải trí hiệu quả. Một trong những món ăn không thể thiếu trong những bữa tiệc nướng chính là thịt nướng xiên que. Để thưởng thức món ăn này ngon một cách đúng điệu nhất thì hãy tham khảo cách làm thịt nướng xiên que trong bài biết dưới đây.

Tùy sở thích mà món ăn được tùy biến với nhiều loại thịt khác nhau như: thịt dê, cừu, bò, lợn hoặc cá. Que dùng để xiên thường là những thanh tre được rọc nhỏ hay cọng đuôi lá dừa. Thịt xiên que được nướng bằng than hoặc gỗ, sau đó ăn kèm với nước sốt, gia vị cay, khi dùng thêm đồ uống có gas sẽ tăng thêm hương vị.

Thịt nướng xiên que hay còn gọi là thịt nướng xâu là một món ăn ngon, hấp dẫn, không còn xa lạ gì với những bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. Món ăn này được làm từ những miếng thịt nguyên xắt nhỏ, có thể kết hợp với rau củ, sau đó xiên xâu và nướng.

Có thể dùng các loại thịt khác nhau để nướng xiên que tùy vào sở thích của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm thịt nướng xiên que để tự chế biến tại nhà

Với thời đại mà việc vệ sinh an toàn thực phẩm đang được quan tâm hơn bao giờ hết thì tự chế biến món ăn cho bản thân và gia đình là một việc nên làm. Tự nấu ăn không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, dễ dàng tùy biến gia vị cũng như số lượng thức ăn, mà còn đảm bảo an toàn.

Biết cách tự chế biến thịt nướng xiên que giúp bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Các cách làm thịt nướng xiên que thơm ngon hấp dẫn

Có nhiều cách thức để làm ra món ăn này, nhưng để dễ thực hiện mà vẫn giữ được độ hấp dẫn vốn có của món ăn thì có thể kể đến những cách sau.

Cách làm thịt nướng xiên que rau củ

Để thực hiện món ăn này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu gồm 500g ba rọi, ớt chuông Đà Lạt (xanh, vàng, đỏ) mỗi màu 1 trái, 2 củ hành tây, 1 củ hành tím, 1 củ tỏi, khoảng 20 đến 30 que xiên, bếp than nướng, vỉ nướng và một số gia vị cần thiết như hạt nêm, muối, đường, nước mắm, dầu ăn, tương ớt, tương cà, mayonnaise.

Sơ chế rau củ: Đầu tiên, bóc vỏ hành tím và tỏi, rửa sạch và băm nhỏ. Đối với ớt chuông bạn rửa sạch sẽ, bỏ phần cuốn và lõi hạt, sau đó cắt thành miếng vuông vừa ăn rồi để ráo. Hành tây thì bóc vỏ, rửa sạch, cắt thành khúc vừa ăn rồi để ráo. Tiếp đến, bạn nên sơ chế que xiên bằng cách ngâm vào nước lạnh khoảng 15 phút để khi nướng que không bắt lửa.

Đối với phần thịt ba rọi: Cạo sạch lông, rửa sạch, chà xát bên ngoài thịt bằng muối để khử mùi hôi. Sau đó, rửa lại lần nữa rồi cắt thành từng miếng vuông vừa ăn, để ráo.

Ướp thịt : Tùy vào sở thích mà bạn có thể tùy biến khác nhau. Bạn cũng có thể làm theo cách sau: cho muối, hạt nêm, tương ớt, tương cà mỗi thứ 1 muỗng. Thêm ½ muỗng muối vào thịt rồi trộn đều và để khoảng 1 giờ cho thấm gia vị.

Cách làm thịt nướng xiên que rau củ ăn ngon hơn và lâu ngán hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi xiên: Bạn có thể xiên theo ý thích hoặc xiên xen kẽ 1 miếng thịt, 1 miếng ớt chuông rồi tới 1 miếng hành tây, cứ thế lặp lại cho đến hết que xiên.

Khi nướng: Cần hết sức lưu ý hạn chế tình trạng khói đen bốc lên làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt và môi trường. Bạn nên để than hoặc gỗ cháy trong một khoảng thời gian nhất định cho đến khi khói đen hết đi. Sau đó, đặt những que xiên lên vỉ nướng, trở thịt đều tay, thỉnh thoảng phết lên một ít bơ hoặc dầu ăn để hạn chế thịt khô và để thịt bóng đẹp. Canh đến khi thịt chín vàng là có thể thưởng thức, món ăn thường dùng kèm với muối tiêu chanh hoặc tương ớt pha mayonnaise.

Cách làm thịt xiên nướng bằng chảo

Không phải ai cũng có điều kiện thích hợp để thực hiện các bữa tiệc nướng. Do đó, việc thay thế bằng chảo là một ý kiến hay, vừa tiện lợi vừa dễ thực hiện.

Thịt nướng xiên que bằng chảo dễ làm và thuận tiện - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu gồm 300g thịt ba rọi, 2 củ sả, 1 củ hành khô, 1 củ tỏi và các gia vị cần thiết như dầu hào, nước mắm, hạt tiêu, đường, muối, chanh, mật ong.

Sơ chế nguyên liệu: B óc vỏ tỏi, hành rồi rửa sạch. Sau đó, thái nhỏ xả và hành khô. Cho tất cả nguyên liệu vừa sơ chế vào máy xay nhuyễn. Đối với thịt ba rọi, bạn có thể sơ chế như cách trên nhưng khác ở chỗ thay vì thái vuông bạn sẽ thái từng miếng nhỏ và mỏng để thịt dễ chín và ngon hơn khi áp chảo.

B Ướp thịt: C ho nước mắm, hạt tiêu, mật ong, đường, dầu ăn mỗi thứ 1 muỗng cộng thêm 1,5 muỗng dầu hào vào thịt. Sau đó, trộn đều rồi cho tiếp phần nguyên liệu xay nhiễm vào, kết hợp với trộn và bóp đều tay để thấm gia vị. Để nguyên trong 4 giờ trước khi áp chảo để thịt mềm và ngon.

Những buổi tiệc thịt nướng xiên que ngoài trời giúp gắn kết mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Xiên thịt: Bạn xiên thịt vào que tùy ý.

Nướng: Đặt chảo lên bếp, đợi nóng rồi quét 1 lớp dầu ăn, chờ một tí rồi bỏ thịt xiên vào. Chú ý trở thịt liên tục và đều tay cho đến khi thịt chín vàng là bạn có thể thưởng thức món thịt xiên thơm ngon.

Đôi lúc con người cần gác lại những bộn bề công việc để quan tâm đến bản thân và những người xung quanh nhiều hơn. Vậy tại sao không nhấc điện thoại lên và gọi cho những người bạn để tổ chức bữa tiệc nướng cùng với món thịt nướng xiên que thơm ngon. Còn chần chờ gì nữa, hãy thử cách làm thịt nướng xiên que tuyệt vời trong bài viết để cùng bạn bè thưởng tận hưởng vị ngon trên từng thớ thịt!