Biết được 5 lợi ích không ngờ tới của rau chân vịt, chị em nào cũng muốn ra chợ mua ngay về ăn

Rau chân vịt chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Một phần ba cốc nước ép rau chân vịt cung cấp hơn 300% nhu cầu hàng ngày về vitamin K, hơn 160% lượng với vitamin A và 40% lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Rau chân vịt cũng hỗ trợ khả năng miễn dịch và giúp làn da khỏe mạnh.

Ngoài ra, rau chân vịt cũng cung cấp folate (một loại vitamin B giúp hình thành các tế bào hồng cầu và DNA), sắt, magiê, kali, canxi và một lượng nhỏ các vitamin B khác.

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Theo các chuyên gia, các thành phần như folate, tocopherol và chlorophyllin… trong rau chân vịt rất hữu ích trong việc điều trị và bảo vệ bệnh nhân bị ung thư, bao gồm: ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan và phổi.

Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh, loại rau này rất hiệu quả trong việc chống ung thư tuyến tiền liệt. Điều này liên quan đến epoxyxanthophylls, một carotenoid đặc biệt, cùng với neoxanthin và violaxanthin làm giảm trực tiếp hoạt động của khối u và sự lan tràn của tế bào ung thư khắp cơ thể.

Tốt cho da

Như nhiều loại rau xanh khác, rau chân vịt chứa nhiều chất oxy hóa mạnh giúp cho sự phát triển của tế bào phát triển ổn định và khỏe mạnh.

Sử dụng rau chân vịt thường xuyên giúp tăng lượng collagen, tăng cường mao mạch cho da mịn màng, giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Vitanmin A trong chân vịt giúp da giữ được độ ẩm nhất định, chống lại bệnh khô, bệnh vẩy nến hoặc thậm chí là mụn trứng cá.

Hạ huyết áp

Rau chân vịt cung cấp hàm lượng cao kali và ít natri, hỗ trợ giảm áp lực máu. Nghiên cứu cho thấy rằng các peptide trong rau chân vịt có tác dụng hạ huyết áp khi nhờ ức chế một enzyme gọi là angiotensin I-converting enzyme (ACE). Thêm vào đó, các nitrat có trong rau chân vịt cũng có tác dụng hạ huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường cơ bắp

Một trong những lợi ích sức khỏe ít được biết đến của rau chân vịt là nó xây dựng cơ bắp . Một thành phần có trong rau được gọi là C0-Q10 là một chất chống oxy hoá, giúp tăng cường cơ bắp, đặc biệt là cơ tim, bơm máu cho toàn bộ cơ thể. Theo Tạp chí Y tá tim mạch, bạn có thể sử dụng C0-Q10 để điều trị và ngăn ngừa các bệnh tim mạch khác nhau như suy tim, tăng lipid máu, bệnh mạch vành và cao huyết áp.