Bạn thưởng thức món dưa hấu mát lạnh như thế nào? Bỏ túi 5 món sau đây đảm bảo dinh dưỡng

Dinh dưỡng 31/03/2022 20:48

Trong cơn nóng bức mùa hè thì dưa hấu một loại trái cây giúp bạn giải khát hiệu quả. Gợi ý cho bạn 5 món với thành phần chính là dưa hấu, không chỉ giúp bạn giải nhiệt mùa hè mà còn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

1. Đá bào

Món đá bào vị dưa hấu có thể được làm ra đơn giản bằng cách xay dưa hấu với đường hoặc nước cốt chanh sau đó đông lạnh. Vừa mát vừa ngon rất thích hợp để tráng miệng sau bữa ăn.

Bạn thưởng thức món dưa hấu mát lạnh như thế nào? Bỏ túi 5 món sau đây đảm bảo dinh dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: ngoisao.net

Chất lycopen có nhiều trong dưa hấu sẽ dễ phá vỡ thành tế bào khi xay trong cối xay sinh tố điều đó sẽ làm tăng tỷ lệ hấp thụ chất này vào cơ thể. Đây là cách ăn dưa hấu được khuyến khích dành cho những ai muốn bổ sung dinh dưỡng một cách hiệu quả.

2. Sinh tố dưa hấu (để hạt)

Bạn thưởng thức món dưa hấu mát lạnh như thế nào? Bỏ túi 5 món sau đây đảm bảo dinh dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: phunuvagiadinh.vn

Đây là công thức hoàn hảo cho những ai muốn tận dụng dinh dưỡng của hạt dưa hấu.

Hạt dưa hấu chứa nhiều chất xơ. Chất xơ trong thực phẩm có tác dụng điều hòa đường ruột và là chất giúp ngăn ngừa táo bón.

3. Món súp lạnh từ dưa hấu chế biến theo kiểu Tây ban nha (gazpacho)

Bạn thưởng thức món dưa hấu mát lạnh như thế nào? Bỏ túi 5 món sau đây đảm bảo dinh dưỡng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: suckhoecong.vn

Món súp gazpacho lạnh làm bằng cách xay sinh tố từ dưa hấu và cà chua. Cũng giống như dưa hấu cà chua chứa nhiều chất lycopen.

Lycopen đã được chứng minh được cơ thể dễ dàng hấp thụ khi uống vào buổi sáng. Đây là một công thức tuyệt vời mà bạn có thể đưa vào thực đơn bữa sáng của mình.

4. Salad dưa hấu trộn phô mai mozzarella (loại phô mai truyền thống nước Ý)

Một món khai vị đầy màu sắc và hợp mốt được làm bằng cách kết hợp dưa hấu với pho mát mozzarella.

Bạn thưởng thức món dưa hấu mát lạnh như thế nào? Bỏ túi 5 món sau đây đảm bảo dinh dưỡng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Lượng chất béo dồi dào có trong dầu oliu giúp tăng cường sự hấp thụ beta-caroten và lycopen- chất có nhiều trong dưa hấu.

5. Vỏ dưa hấu ngâm kiểu Trung Quốc

Món dưa chua kiểu Trung Quốc được làm từ vỏ của quả dưa hấu. Thêm dầu mè và tỏi có tác dụng chữa bệnh hiệu quả, ngoài ra có thể dùng làm món ăn vặt.

Bạn thưởng thức món dưa hấu mát lạnh như thế nào? Bỏ túi 5 món sau đây đảm bảo dinh dưỡng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: senny.vn

Vỏ dưa hấu rất giàu citrulline (một loại axit amin có trong dưa hấu) giúp ngăn ngừa các tình trạng sưng tấy. Nếu bạn muốn cung cấp dinh dưỡng cho làn da hãy làm thử món này.

Theo Macaro-ni

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