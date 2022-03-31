Công dụng tuyệt vời đến từ nước ép lá tía tô!

Dinh dưỡng 31/03/2022 08:46

Nước ép từ lá tía tô mang một hương vị vô cùng tươi mát nhưng bạn có biết trong loại nước ép này có thành phần dinh dưỡng như thế nào không? Ở bài viết này, chuyên gia dinh dưỡng sẽ giải thích rõ về các thành phần dinh dưỡng cũng như công dụng của loại thức uống này. Đồng thời mách bạn công thức đơn giản để có một ly nước ép tía tô mát lành.

Công năng của lá tía tô

Giữ cho da và niêm mạc khỏe mạnh

Lá tía tô chứa beta-caroten là một loại thuộc carotenoid, chất này cũng có trong lá tía tô có màu đỏ.

Công dụng tuyệt vời đến từ nước ép lá tía tô! - Ảnh 1
Nước lá tía tô có công dụng làm trắng da, ngăn ngừa lão hóa rất tốt. Ảnh: Kiều Kedo

Beta-caroten giữ cho da và niêm mạc khỏe mạnh và có tác dụng chống oxy, hóa ức các chế hoạt động của oxy hoạt tính. Ngoài ra, sắc tố anthocyanin có màu đỏ có chức năng hỗ trợ thị giác.

Chống sưng tấy

Tía tô chứa 500mg kali trên 100g.

Kali có tác dụng đào thải natri (thành phần muối) ra khỏi cơ thể. Do đó, phần nào giúp chị em phụ nữ phòng chống các triệu chứng sưng tấy.

Chống các triệu chứng dị ứng phấn hoa và dị ứng nói chung

Tía tô có chứa axit rosmarinic là một loại polyphenol.

Axit rosmarinic đã được chứng minh là ngăn chặn sự giải phóng histamine gây ra dị ứng và viêm. Chất này trong cơ thể sẽ làm giảm các triệu chứng như viêm, ngứa, viêm mũi trên da.

Tăng cảm giác thèm ăn

Hương thơm dịu nhẹ của lá tía tô là do trong lá có chất gọi là perialdehyde. Mùi hương này có tác dụng làm tăng cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, tính axit của axit citric và giấm được thêm vào làm thành phần của nước ép tía tô có tác dụng thúc đẩy quá trình tiết nước bọt và dịch vị. Uống một lượng nhỏ nước ép tía tô trước bữa ăn sẽ kích thích sự thèm ăn của bạn.

Thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng

Tía tô chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác nhau. Trong số các loại vitamin đặc biệt vitamin B rất dồi dào, đây là chất dinh dưỡng tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng. Nó chuyển đổi dinh dưỡng trong chế độ ăn uống thành năng lượng một cách hiệu quả.

Cách chế biến phổ biến nước ép tía tô

Nguyên liệu làm nước ép tía tô là lá tía tô đỏ, nước, đường và giấm táo hoặc có thể dùng axit citric. Khi làm nước ép bạn hãy nhặt bỏ lá ở thân và rửa thật sạch trước khi chế biến.

Nếu bạn sử dụng axit citric thay vì giấm táo hãy điều chỉnh khoảng 1-2 thìa cà phê.

Nguyên liệu (khoảng 1L)

Tía tô …… 300g

Nước …… 2L

Đường …… 600g

Giấm táo …… 200ml

Cách làm

Công dụng tuyệt vời đến từ nước ép lá tía tô! - Ảnh 2

Bước 1: Rửa thật sạch lá tía tô. Cho nước vào nồi đun sôi, sau khi sôi thì đun ở lửa vừa trong khoảng 30 - 40 phút.

Bước 2: Lược bỏ phần lá tía tô và cho phần nước sắc lại rồi cho lại vào nồi. Thêm đường và cuối cùng là giấm táo thế là hoàn thành.

Khi hoàn thành, để nguội và cho vào tủ lạnh. Pha loãng nó 3 đến 4 lần với nước ta sẽ có một ly nước ép tía tô.

Nước ép tía tô với vị chua ngọt sảng khoái!

Công dụng tuyệt vời đến từ nước ép lá tía tô! - Ảnh 3
Nước lá tía tô giúp giải khát mùa hè. Ảnh: Kiều Kedo

Tại sao bạn không làm món siro lá tía tô đỏ để giải khát bằng cách sử dụng loại tía tô có trong mùa hè? Bạn có thể pha siro với nước lạnh hoặc nước có ga hoặc làm món siro đá bào.

Bà bầu có được uống nước ép tía tô?

Nếu bạn đang mang thai bạn hoàn toàn có thể uống nước ép tía tô mà không có vấn đề gì. Tía tô rất giàu vitamin và khoáng chất, trong số đó có axit folic là thành phần dinh dưỡng quan trọng không thể thiếu cho sự phát triển của thai nhi.

Công dụng tuyệt vời đến từ nước ép lá tía tô! - Ảnh 4

Đặc biệt trong giai đoạn đầu của thai kỳ bổ sung đủ axit folic có thể bảo vệ sức khỏe của thai nhi. Không chỉ cung cấp đủ axit folic bạn cũng cần đảm bảo bổ sung các chất dinh dưỡng khác nhau trước khi mang thai.

Hơn nữa vì đường được sử dụng trong nước ép tía tô, hãy cẩn thận không nên tiêu thụ quá nhiều đường. Lưu ý không uống quá nhiều.

Nước ép từ lá tía tô có giúp ích cho việc ăn kiêng không?

Bạn sẽ không thể giảm cân nếu chỉ uống loại nước ép này. Đối với các sản phẩm thương mại và thủ công người ta thường cho thêm đường vào để dễ uống. Do đó, hãy lưu ý rằng uống quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng béo phì.

Mặt khác, kali chứa trong nước ép tía tô có tác dụng điều chỉnh áp suất thẩm thấu. Bạn chỉ có thể trông chờ vào hiệu quả giảm sưng tấy qua bài tiết nước trong cơ thể dưới dạng nước tiểu hoặc mồ hôi.

Theo Macaro-ni

Gà viên chiên giòn lắc phô mai béo ngậy - Ăn vặt, ăn cơm đều mê mẩn!

Gà viên chiên giòn lắc phô mai béo ngậy - Ăn vặt, ăn cơm đều mê mẩn!

Làm gà lắc phô mai thơm giòn, không bị khô mà siêu dễ ăn

Xem thêm
Từ khóa:   Cách làm nước ép tía tô công dụng nước ép tía tô người mang thai uống nước ép tía tô được không

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 7 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 9 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 29 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp