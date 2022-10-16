Ăn khoai lang hạn chế kết hợp với 5 thực phẩm - coi chừng rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày lúc nào chẳng hay

Dinh dưỡng 16/10/2022 18:40

Khi kết hợp khoai lang cùng với những loại thực phẩm này có thể gây nên những phản ứng 'không mấy tốt đẹp' cho cơ thể, vì thế cần phải lưu ý thật kỹ!

Trứng

Bạn vẫn có thể ăn trứng và khoai lang trong cùng một bữa ăn với điều kiện bạn có hệ tiêu hóa tốt. Nhưng đối với những người mắc chứng khó tiêu, tốt nhất nên tránh tiêu thụ hai loại thực phẩm này cùng lúc. Bởi hệ tiêu hóa của chúng ta cần một thời gian dài để xử lý được trứng và khoai lang. Khi ăn 2 món này cùng lúc sẽ làm tăng gánh nặng lên đường tiêu hóa, không có lợi cho những người vốn có hệ tiêu hóa kém.

Ăn khoai lang hạn chế kết hợp với 5 thực phẩm - coi chừng rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày lúc nào chẳng hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả hồng

Đường trong khoai lang khi đi vào trong cơ thể sẽ rất dễ lên men trong dạ dày, làm điều đó, khi ăn khoai lang sẽ tạo ra hiện tượng tăng dày dạ dày. If you eat cả khoai lang và quả hồng giống nhau, sẽ làm cô đặc và kết thúc axit trong dạ dày làm phản ứng hóa học của tannin hợp chất - pectin của quả hồng, trường hợp nặng có thể gặp phải tình trạng xuất huyết tiêu hóa hoặc viêm ruột non.

Cà chua

Nếu trong thực đơn đã có khoai lang thì bạn không nên bổ sung thêm cà chua. Vì trong khoai lang có đường, khi tiêu thụ thực phẩm này, đường được lưu lại sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit dịch vị.

Trong khi đó, cà chua khi ăn vào trong cơ thể dễ bị kết tủa trong môi trường axit mạnh, từ đó thức ăn sẽ tích tụ trong ruột và dạ dày, gây khó tiêu hóa, khó hấp thụ, đau bụng, tiêu chảy.

Do đó, nếu ăn khoai lang với cà chua, lâu dài bạn có thể mắc bệnh sỏi thận.

Chuối

Cũng giống như cà chua, khi ăn khoai lang không nên ăn cùng một nửa. Đây đều là 2 sản phẩm dễ tạo cảm giác không. Do đó, nếu ăn cùng một lúc sẽ dễ dàng bị tràn dịch ngược trở lại. Ổ đĩa, khi ăn quá nhiều chuối và khoai lang sẽ dẫn đến khó tiêu hóa, hấp thụ, trường hợp nặng có thể gây độc mãn tính làm thức ăn trong ruột và dạ dày bị ức chế.

Ăn khoai lang hạn chế kết hợp với 5 thực phẩm - coi chừng rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày lúc nào chẳng hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngô

Ngô được đánh giá là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao. Trung bình trong 100g ngô chứa khoảng 70,6g carbohydrate, dồi dào chất lượng, chất xơ, chất béo, magie, kali… Ngoài ra, ngô chứa hàm lượng lớn vitamin, cao gấp 5 - 10 lần so với lượng vitamin có trong gạo và lúa mì.

Để tiêu hóa ngô, dạ dày cần tiết ra nhiều axit và cũng mất nhiều thời gian để thực hiện xong công việc này. Nếu ăn ngô và khoai lang cùng một lúc sẽ tạo gánh nặng lên dạ dày, khiến dạ dày phải tiết ra nhiều axit để tiêu hóa cả 2 loại thực phẩm, tệ hơn là gây trào ngược dạ dày.

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