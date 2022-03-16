Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh đẹp như mỹ nhân nhờ chế độ ăn uống chuẩn bài, CĐM 'chắc mẩm' tương lai thành 'đại mỹ nhân' chẳng kém gì mẹ!

Dinh dưỡng 16/03/2022 14:02

Chế độ ăn uống mà ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh dùng chẳng những tốt cho vóc dáng, mà còn giúp làn da trở nên căng mọng, trẻ trung hơn.

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh đẹp như mỹ nhân nhờ chế độ ăn uống chuẩn bài, CĐM 'chắc mẩm' tương lai thành 'đại mỹ nhân' chẳng kém gì mẹ! - Ảnh 1

Bảo Tiên còn còn có tên thân mật khác là Devon, là con của Ngọc Ánh với chồng cũ – Trần Bảo Sơn. Khi ở Mỹ, Bảo Tiên luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý khi có vóc dáng nổi bật, đôi chân thon dài cùng với vẻ đẹp ngọt ngào thuần khiết của một thiếu nữ. Cô nàng được cư dân mạng đoán rằng sẽ nối nghiệp mẹ, trở thành biểu tượng sắc đẹp đình đám của Vbiz.

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh đẹp như mỹ nhân nhờ chế độ ăn uống chuẩn bài, CĐM 'chắc mẩm' tương lai thành 'đại mỹ nhân' chẳng kém gì mẹ! - Ảnh 2

 Mới đây, Trương Ngọc Ánh có buổi đi chơi và ăn uống cùng con gái. Cô nàng nhanh chóng thu hút sự ý của mọi người nhờ gương mặt sáng ngời, không kém cạnh gì mẹ. Hình ảnh đáng yêu của hai mẹ con mau chóng nhận được sự quan tâm và yêu mến của khán giả. Theo đó, Trương Ngọc Anh cũng chia sẻ khẩu phần ăn mà con gái đang dùng. Cô bé thích ăn bơ, bánh mì, rau chủ giúp cho cơ thể được phát triển toàn diện, đồng thời làm đẹp da hơn từng ngày. Bảo Tiên cũng ít dùng thức ăn nhanh để hạn chế dầu mỡ và các chất béo.

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh đẹp như mỹ nhân nhờ chế độ ăn uống chuẩn bài, CĐM 'chắc mẩm' tương lai thành 'đại mỹ nhân' chẳng kém gì mẹ! - Ảnh 3

Bảo Tiên thích ăn bánh mỳ, bơ tươi và rau củ quả đi kèm để cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, phát triển vóc dáng và đẹp da

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh đẹp như mỹ nhân nhờ chế độ ăn uống chuẩn bài, CĐM 'chắc mẩm' tương lai thành 'đại mỹ nhân' chẳng kém gì mẹ! - Ảnh 4

 Làn da đẹp mịn màng, rạng rỡ nhờ chế độ ăn uống hợp lý của Bảo Tiên

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh đẹp như mỹ nhân nhờ chế độ ăn uống chuẩn bài, CĐM 'chắc mẩm' tương lai thành 'đại mỹ nhân' chẳng kém gì mẹ! - Ảnh 5

Cô bé còn chăm chỉ luyện tập thể dục mỗi ngày để được phát triển toàn diện

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh đẹp như mỹ nhân nhờ chế độ ăn uống chuẩn bài, CĐM 'chắc mẩm' tương lai thành 'đại mỹ nhân' chẳng kém gì mẹ! - Ảnh 6

Thỉnh thoảng, Bảo Tiên trông xinh đẹp gấp bội khi trang điểm và chụp ảnh cùng mẹ

Thêm sáu loại 'siêu thực phẩm' tăng cường trí não này vào chế độ ăn uống của bạn khiến tuổi xuân phải mừng thầm vì độ trẻ đẹp rạng ngời

Thêm sáu loại 'siêu thực phẩm' tăng cường trí não này vào chế độ ăn uống của bạn khiến tuổi xuân phải mừng thầm vì độ trẻ đẹp rạng ngời

Những gì bạn ăn không chỉ để giữ cho cơ thể cân đối hoặc vòng eo của bạn ở mức kiểm soát. Ngay cả não của bạn cũng cần thức ăn để hoạt động bình thường. Trong khi chúng ta bận tâm nhiều hơn đến sức khỏe nói chung của mình, chung ta lại có xu hướng bỏ qua sức khỏe của bộ não. 

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Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh Dinh dưỡng cho tuổi dậy thì Chế độ ăn uống đẹp da

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