Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh đẹp như mỹ nhân nhờ chế độ ăn uống chuẩn bài, CĐM 'chắc mẩm' tương lai thành 'đại mỹ nhân' chẳng kém gì mẹ!

Bảo Tiên còn còn có tên thân mật khác là Devon, là con của Ngọc Ánh với chồng cũ – Trần Bảo Sơn. Khi ở Mỹ, Bảo Tiên luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý khi có vóc dáng nổi bật, đôi chân thon dài cùng với vẻ đẹp ngọt ngào thuần khiết của một thiếu nữ. Cô nàng được cư dân mạng đoán rằng sẽ nối nghiệp mẹ, trở thành biểu tượng sắc đẹp đình đám của Vbiz.

Mới đây, Trương Ngọc Ánh có buổi đi chơi và ăn uống cùng con gái. Cô nàng nhanh chóng thu hút sự ý của mọi người nhờ gương mặt sáng ngời, không kém cạnh gì mẹ. Hình ảnh đáng yêu của hai mẹ con mau chóng nhận được sự quan tâm và yêu mến của khán giả. Theo đó, Trương Ngọc Anh cũng chia sẻ khẩu phần ăn mà con gái đang dùng. Cô bé thích ăn bơ, bánh mì, rau chủ giúp cho cơ thể được phát triển toàn diện, đồng thời làm đẹp da hơn từng ngày. Bảo Tiên cũng ít dùng thức ăn nhanh để hạn chế dầu mỡ và các chất béo.