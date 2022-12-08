Khí có nguồn gốc hóa sinh từ tinh khí của thức ăn uống phối hợp cùng khí trời hít thở hấp thụ vào. Khí được tạo ra giúp vận hành huyết dịch nuôi dưỡng cơ thể, đồng thời cũng được đưa đến tạng phủ giúp tạng phủ hoạt động để tạo thành và duy trì hoạt động sống cho con người.

Theo Y học cổ truyền “khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái đó là sức khỏe ” nên khí huyết là vật chất cơ bản nhất của sự sống. Mọi vấn đề sức khỏe, đều liên quan đến khí huyết, mọi bệnh tật đều do khí huyết mà ra.

Nếu mạch máu bị tắc nghẽn thì máu sẽ lưu thông chậm lại, ùn ứ, chất dinh dưỡng không thể cung cấp đủ, dẫn đến xuất hiện nhiều bệnh lý. Việc bạn thiếu các loại vitamin dễ dẫn đến cơ thể suy yếu, đặc biệt với các triệu chứng như: mệt mỏi, da xanh xao, tóc rụng nhiều, chán ăn…

Lưu thông máu tốt cũng rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Máu mang oxy và chất dinh dưỡng đến mô của cơ thể, và lấy CO2 cũng như các chất thải ra khỏi các mô. Lượng máu trong cơ thể rất cần thiết để duy trì sự sống và thúc đẩy sức khỏe của tất cả các mô.

Thực phẩm lại được cho là nguồn bổ sung khí huyết tốt nhất thông qua các chất dinh dưỡng và thành phần vitamin có lợi cho sức khỏe như: sắt, kẽm, vitamin B…Bạn có thể nhận được những lợi ích khi khí huyết lưu thông tốt trên cơ thể như sau đây:

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Cơ thể con người cần sắt để tăng cường sản xuất hemoglobin, một loại protein vận chuyển oxy trong máu. Sắt rất hữu ích trong việc điều trị và ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Nhờ đó, sắt giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh thiếu máu như mệt mỏi, căng thẳng, khó thở và tim đập nhanh.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Sắt đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch. Sắt giúp tăng nồng độ hemoglobin đến các tế bào, mô và cơ quan bị tổn thương, do đó làm tăng quá trình chữa bệnh. Khoáng chất sắt giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh chống lại nhiễm trùng và ngăn ngừa bệnh tật.

Da dẻ hồng hào hơn. Ảnh: Internet

Cải thiện sự tập trung

Bổ sung các thực phẩm giàu sắt trong chế độ ăn uống sẽ làm tăng khả năng tập trung cũng như tăng cường hiệu suất nhận thức. Thiếu sắt là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy giảm trí nhớ.

Hàm lượng sắt thấp có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, gây ra các vấn đề về giấc ngủ như mất ngủ và khó thở khi ngủ. Do đó, cần cung cấp đủ sắt cho cơ thể để có giấc ngủ ngon hơn.

Cung cấp năng lượng

Khi cơ thể không đủ sắt sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi, cản trở hoạt động hàng ngày của một người. Vì vậy, cần bổ sung các thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ các loại đậu để mang oxy đến các cơ và não bộ, giữ cơ thể tràn đầy năng lượng.

Thúc đẩy thai kỳ khỏe mạnh

Trong thời kỳ mang thai, khối lượng máu và sản xuất hồng cầu tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều để cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi đang phát triển. Hàm lượng sắt thấp trong thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ sinh non, nhẹ cân và suy giảm chức năng nhận thức và hành vi ở trẻ sơ sinh.

Thai kì khỏe mạnh. Ảnh: Internet

Tăng cường sức mạnh cơ bắp

Khi cung cấp đầy đủ sắt cho cơ thể, lượng oxy được vận chuyển đến cơ cũng nhiều hơn, giữ cho cơ bắp có sức mạnh và độ đàn hồi. Điều này giữ cho cơ thể có sức bền khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao, không bị mỏi cơ.

Làm đẹp da, tóc

Lưu thông máu tốt là điều kiện tiên quyết để có một cơ thể khỏe mạnh. Tăng cường khả năng lưu thông máu giúp cho máu có thể chảy tới các cơ quan, cung cấp đủ lượng oxy và chất dinh dưỡng cần thiết. Nếu có dấu hiệu lạnh chân tay, chân sưng phù, nứt nẻ chân tay, hay dễ bị mệt mỏi thì bạn cần phải nâng cao khả năng lưu thông máu ngay. Tắc nghẽn lưu thông máu có thể dẫn tới rụng tóc, chóng mặt và đau đầu.

Các thực phẩm bổ máu, tốt cho sức khỏe

Lòng đỏ trứng gà

Trong 100g lòng đỏ trứng gà có tới 7mg sắt. Hơn nữa, ngoài sắt thì lòng đỏ trứng gà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể. Mặc dù lượng cholesterol trong lòng đỏ trứng gà hơi cao nhưng các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nó không gây ra các bệnh như mỡ máu cao.

Lòng đỏ trứng cũng chứa rất nhiều nguyên tố khoáng, chẳng hạn như kali, canxi và các nguyên tố khác, nếu ăn cùng với rau, nó có thể duy trì sự cân bằng của cơ thể về lượng chất dinh dưỡng. Ngoài ra, lòng đỏ trứng có chứa axit folic và hai loại vitamin quan trọng, có thể giúp cơ thể giảm mức độ một số chất trong huyết thanh.

Trứng tốt cho phụ nữ. Ảnh: Internet

Hàm lượng vitamin A tương đối phong phú chắc hẳn bạn chưa biết, thực chất dưỡng chất này có tác dụng bảo vệ mắt cho người già, chẳng hạn như vấn đề thoái hóa điểm vàng ở mắt của người già. Do đó, phụ nữ mang thai và cho con bú có thể sử dụng trứng như một thực phẩm bổ dưỡng. Choline cũng được coi là chất quan trọng cho việc giúp ngăn ngừa trầm cảm và bệnh Alzheimer.

Mộc nhĩ

Mộc nhĩ rất giàu protein và vitamin E giúp da tươi sáng, mịn màng. Ngoài ra, mộc nhĩ có hàm lượng sắt cao giúp bổ máu, phòng thiếu máu do thiếu sắt. Mộc nhĩ chứa vitamin K và các chất khoáng phong phú như canxi, magie, làm giảm cục đông máu, phòng bệnh tắc động mạch do huyết khối.

Thành phần axit nucleic trong mộc nhĩ có thể giảm lượng cholesterol và triglyceride trong máu. Dùng liên tục một tuần có thể giảm cân và vòng một căng đầy.

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Chất keo nhầy trong mộc nhĩ kết dính những tạp chất trong hệ tiêu hóa và tống chúng ra ngoài cơ thể, từ đó làm sạch ruột và dạ dày. Ngoài ra, mộc nhĩ rất giàu chất xơ và một loại collagen thực vật đặc biệt, chống táo bón, giúp cơ thể kịp thời thanh lọc và đào thải thức ăn.

Củ dền

Củ dền thuộc nhóm thực phẩm bổ máu và tăng cường lưu thông máu. Điều này là do củ dền có hàm lượng nitrat cao, khi vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành oxit nitric làm giãn các mạch máu và tăng lưu lượng máu đến mô cơ. Ngoài ra, uống một cốc nước ép củ dền mỗi tuần còn làm tăng số lượng tiểu cầu trong máu.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ không chỉ làm giảm huyết áp mà còn hỗ trợ cơ thể giảm cân. Ngoài ra, ớt chuông đỏ còn có lợi cho quá trình lưu thông máu, giúp máu lưu thông tốt hơn. Có thể xào hoặc làm salad ớt chuông với thịt bò để tăng cường lưu thông máu.

Gà ác

Theo Đông y, gà ác có vị ngọt, tính bình, công hiệu bổ can thận, ích khí huyết, dưỡng âm, thoái nhiệt nên vẫn được sử dụng chữa trị các chứng như hư nhược, tiêu khát (đái đường), tả lâu ngày do tỳ hư, lỵ lâu ngày, chán ăn, đới hạ (khí hư), di tinh, hoạt tinh

Trong dân gian ở Trung Quốc, người ta còn sử dụng thịt gà ác tẩm với mật ong nướng qua rồi đem sấy giòn tán thành bột mịn (ô kê tán) hay làm viên hoàn (ô kê hoàn) hoặc đem ngâm với rượu uống để bồi bổ sức khỏe. Cũng có nơi còn sử dụng xương gà ác nấu thành cao gọi là tinh gà đen uống để chữa trị chứng hư nhược, chán ăn, mệt mỏi, đau lưng, mất ngủ, yếu sinh lý, băng đới... Các tác dụng được kể ra như

Bổ gan thận, giảm khả năng suy thận, bổ phổi.

Tăng cường lưu thông khí huyết, phục hồi sức khỏe, giảm thiếu máu.

Giúp giảm đau, an thần, trị đau lưng, yếu mỏi chân tay, nóng trong xương.

Đổ mồ hôi trộm, cầm máu.

Giảm lượng đường trong máu ở người bị bệnh tiểu đường

Đậu đen

Đậu đen được coi như là một loại thực phẩm tốt để làm cho mái tóc đen và làm phong phú thêm máu trong cơ thể con người. Bạn có thể ăn đậu đen bằng nhiều cách. Ví dụ, bạn có thể nấu ăn đậu đen với xương gà đen để nuôi dưỡng máu của bạn.

Đặc biệt, đậu đen còn có tác dụng đào thải chất độc trong cơ thể, có ích cho quá trình tái tạo máu.

Táo tàu

Táo tàu có hàm lượng sắt cao, ăn táo tàu có thể tăng tốc độ sản xuất của máu trong cơ thể của bạn. Các nghiên cứu dược lý cho thấy rằng táo tàu làm nâng cao chất lượng máu, và tăng cường chức năng tủy xương.

Nó cũng có những lợi ích bổ sung như chống viêm nhẹ nhàng, hỗ trợ sản xuất collagen, và tốt nhất của tất cả, nó là một thành phần tự nhiên. Đặc biệt nó thường dùng để nấu chè dưỡng nhan, món này có nhiều vitamin, tăng sinh collagen, ngừa lão hóa lại thanh lọc, giải độc cho cơ thể rất hiệu quả. Bạn có thể cho táo tàu vào súp hoặc các món ăn.