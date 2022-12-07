3 loại thịt dễ gây ung thư, thích ăn đến mấy bạn cũng nên cẩn thận: nhất là những lầm tưởng cho sức khỏe như thế này

Sức khỏe 07/12/2022 07:26

Trong các loại thực phẩm, thịt trở nên phổ biến và là một trong những món ăn cung cấp những dưỡng chất có lợi, điều đó giúp nhiều người chọn thịt làm thực phẩm hàng ngày. Dẫu vậy, có thích ăn đến mấy bạn cũng cần tránh những loại thịt sau đây.

Lợi ích trong một số loại thịt

Cung cấp protein cho cơ thể

Thịt động vật có chứa hàm lượng protein cao. Hơn nữa, protein lại rất quan trọng cho sự phát triển thể chất và tinh thần. Trong khi có những loại thực phẩm khác cũng có protein nhưng không nhiều như hàm lượng protein trong thức ăn động vật. Ngoài ra, y khoa chứng minh rằng protein có nguồn gốc từ động vật có chất lượng cao hơn nhiều so với protein có nguồn gốc từ thực vật.

3 loại thịt dễ gây ung thư, thích ăn đến mấy bạn cũng nên cẩn thận: nhất là những lầm tưởng cho sức khỏe như thế này - Ảnh 1
Thịt cung cấp protein cho cơ thể. Ảnh: Internet

Cung cấp hàm lượng omega-3 dồi dào

Sức khỏe tim mạch là một trong những vấn đề quan trọng về sức khỏe. Và một trong những cách bảo vệ tim mạch và phòng ngừa ung thư là tiêu thụ các loại thực phẩm có chứa axit béo omega-3. Axit béo omega-3 được cho là tốt nhất có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt là hải sản.

Tăng cường chức năng não bộ

Sức khỏe não bộ được hỗ trợ bởi các chất béo lành mạnh và axit béo omega-3. Trong khi thực phẩm có chứa các chất này một cách tự nhiên và tốt nhất là có nguồn gốc từ động vật. Bổ sung vitamin A có trong hải sản cũng tạo ra ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chức năng não bộ.

Phát triển cơ bắp

Hàm lượng protein của thịt lợn nạc, nấu chín là khoảng 26% trọng lượng tươi. Khi khô, hàm lượng protein của thịt lợn nạc có thể lên tới 89% - làm cho nó trở thành một trong những nguồn protein giàu dinh dưỡng nhất.

Thực phẩm này cũng chứa tất cả chín axit amin thiết yếu cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển cơ thể của bạn.

3 loại thịt dễ gây ung thư, thích ăn đến mấy bạn cũng nên cẩn thận: nhất là những lầm tưởng cho sức khỏe như thế này - Ảnh 2
Thịt có lợi cho cơ bắp. Ảnh: Internet

Vì lý do này, ăn thịt lợn hoặc các loại thịt khác có thể đặc biệt có lợi cho người tập thể hình, vận động viên phục hồi, người sau phẫu thuật hoặc những người khác cần phát triển cơ bắp.

Hấp thụ đủ chất lượng protein chất lượng cao có thể đẩy lùi quá trình thoái hóa cơ liên quan đến tuổi tác - làm giảm nguy cơ mắc bệnh sarcop.

 

3 loại thịt nên tránh sử dụng

Thịt hun khói

Ngày nay, các món thịt hun khói ngày càng phổ biến và được rất nhiều người ưa chuộng. Cách làm thịt hun khói về cơ bản sẽ là thịt đầu tiên được ướp muối rồi được đặt trong không gian có khói bếp.

Quá trình sản xuất này dẫn đến một lượng lớn muối trong thực phẩm, cộng với việc hun khói ở nhiệt độ cao, trong thực phẩm có thể sinh ra một chất gây ung thư gọi là benzopyrene, nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng tỷ lệ mắc ung thư dạ dày, ung thư thực quản và các loại ung thư khác.

3 loại thịt dễ gây ung thư, thích ăn đến mấy bạn cũng nên cẩn thận: nhất là những lầm tưởng cho sức khỏe như thế này - Ảnh 3
Tránh sử dụng thịt chiên rán quá nhiều. Ảnh: Internet

Thịt chiên rán

Nhiều người thích ăn đồ chiên trong cuộc sống như cốt lết gà chiên, thịt rán… Những món ăn này giòn và ngon, thỏa mãn vị giác khiến người ăn không thể ngừng ăn.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên ăn đồ chiên rán sẽ rất có hại cho sức khỏe. Bởi chúng có thể dẫn đến tăng mỡ máu, tăng nguy cơ béo phì. Ngoài ra, thực phẩm chiên rán có thể sinh ra chất gây ung thư trong quá trình chiên rán ở nhiệt độ quá cao hoặc trong thời gian quá dài, nếu ăn thường xuyên có thể tăng khả năng mắc bệnh ung thư.

Các loại thịt bảo quản khác

Thịt ướp muối dễ bảo quản hơn, có mùi vị đặc trưng, ​​nhiều người đặc biệt thích ăn thịt ướp muối.

Tuy nhiên, một lượng lớn muối được thêm vào loại thực phẩm này trong quá trình sản xuất, có thể tạo ra nitrit, nếu ăn một lượng lớn trong cuộc sống hàng ngày, nó có thể chuyển hóa thành acid nitric trong cơ thể, chất này có khả năng gây ung thư cao, đặc biệt là ung thư dạ dày và các bệnh ung thư khác.

Có thể thấy, thịt tuy tốt cho sức khỏe nhưng không thể ăn nhiều một cách mù quáng, đặc biệt là các loại thịt kể trên và cần kiểm soát chặt chẽ lượng ăn.

2 loại thịt có lợi cho cơ thể

Thịt gà

Thịt gà có hàm lượng chất béo bão hòa - loại có hại - thấp hơn nhiều so với hầu hết các loại thịt đỏ. Một khẩu phần gà 85g có 25,9g protein cùng với các axit amin thiết yếu, sắt và vitamin B3, thúc đẩy tế bào phát triển và trao đổi chất. Bạn có thể ăn gà nướng nguyên con kết hợp cùng với món salad rau đơn giản.

Một miếng thịt gia cầm không da, không xương sẽ tạo một món ăn tốt nhất cho sức khỏe. Tốt nhất là phải ăn loại thịt được chăn nuôi tốt nhất, không dùng kháng sinh hay chất kích thích…

3 loại thịt dễ gây ung thư, thích ăn đến mấy bạn cũng nên cẩn thận: nhất là những lầm tưởng cho sức khỏe như thế này - Ảnh 4
Thịt gà nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Thịt cá

Cá nằm trong danh sách những loại thịt tốt cho sức khỏe cũng là điều không cần bàn cãi. Cá rất giàu chất dinh dưỡng, ăn cá 3 lần/tuần có lợi cho não và mắt, kết luận này đã được chứng minh đầy đủ trong nghiên cứu.

Cá được xem là một loạt thực phẩm cung cấp nguồn omega-3 dồi dào - một loại axit béo có lợi cho cơ thể. Cá cũng là một loại thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng cho người trung niên và người cao tuổi vì nó giúp làm giảm lượng cholesterol có trong máu. Omega-3 có trong thịt cá giúp hỗ trợ tối ưu hoạt động của não và các cơ quan khác trong cơ thể. Omega-3 còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và các bệnh liên quan đến lượng cholesterol cao trong máu.

Các nhà dinh dưỡng khuyến cáo, người trưởng thành có sức khỏe bình thường không nên ăn quá 300-500g thịt đỏ mỗi tuần. Tốt nhất 1 tuần nên ăn 2 lần, mỗi lần ăn tương đương từ 100-150g, tùy vào cân nặng và mức độ béo của mỗi người để tăng hoặc giảm một cách phù hợp. Cách chế biến tốt nhất là luộc hoặc hầm, hạn chế rán, nướng, xào…

 

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