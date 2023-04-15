7 loại carbs bạn nên bổ sung vào thực đơn để duy trì mức huyết áp tốt!

Dinh dưỡng 15/04/2023 14:00

Việc bổ sung một số loại carbs lành mạnh có thể giúp tăng cường chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của bạn và giúp bạn duy trì mức huyết áp khỏe mạnh.

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Cứ 3 người trưởng thành ở Hoa Kỳ thì có 1 người bị huyết áp cao, điều này khiến họ có nguy cơ cao bị đột quỵ, đau tim và các hậu quả không mong muốn khác. Khi một người được chẩn đoán bị huyết áp cao, mẹo ăn kiêng đầu tiên thường được đưa ra là hạn chế tiêu thụ natri trong chế độ ăn uống. Và mặc dù giữ cho lượng muối ở mức tối thiểu có lẽ là một ý kiến ​​hay, nhưng có nhiều yếu tố khác hỗ trợ mức huyết áp khỏe mạnh. Cụ thể là việc bổ sung 7 loại carbs sắp được giới thiệu dưới đây vào thực đơn nhé!

TOP 7 loại carbs bạn nên bổ sung vào thực đơn để duy trì mức huyết áp tốt

Mặc dù hầu hết các loại trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các lựa chọn carb tốt cho sức khỏe khác nói chung là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống thân thiện với huyết áp của bạn, nhưng có một số lựa chọn cụ thể mang lại những lợi ích độc đáo và khiến chúng trở thành một trong những loại carb tốt nhất để đưa vào chế độ ăn uống của bạn. ăn kiêng nếu bạn muốn huyết áp tốt hơn.

1. Chuối

7 loại carbs bạn nên bổ sung vào thực đơn để duy trì mức huyết áp tốt! - Ảnh 1
Chuối là thực phẩm giàu carb chứa nhiều kali, hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh!

Là một trong những thực phẩm giàu kali, chuối là một trong những thực phẩm giàu carb tốt nhất nên ăn để hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Cụ thể, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo rằng những người trưởng thành có huyết áp trên 120/80 nên tăng lượng kali trong chế độ ăn uống của họ, bao gồm chuối trong chế độ ăn uống của bạn là một lựa chọn thông minh.

Tất nhiên, bạn có thể thưởng thức một quả chuối đơn giản bằng cách bóc vỏ và ăn khi đang di chuyển. Nhưng bạn cũng có thể chế biến thành sinh tố protein chuối socola để giúp bạn bổ sung thêm một số kali.

2. Các loại đậu

7 loại carbs bạn nên bổ sung vào thực đơn để duy trì mức huyết áp tốt! - Ảnh 2
 Đậu cung cấp một số carbs tự nhiên và nhiều khoáng chất, hỗ trợ kiểm soát huyết áp!

Đậu cung cấp một số carbs tự nhiên cùng với protein từ thực vật và nhiều loại vitamin và khoáng chất, bao gồm cả magie hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Thêm vào đó, chất xơ hòa tan và không hòa tan, bao gồm tinh bột kháng tự nhiên có trong đậu, có thể giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Theo một phân tích tổng hợp được công bố trên Tạp chí Cao huyết áp Hoa Kỳ, những người ăn nhiều đậu và đậu lăng đã giảm được huyết áp tâm thu (con số ở trên cùng của phần huyết áp), bất kể họ có được chẩn đoán tăng huyết áp hay không.

3. Sữa chua

7 loại carbs bạn nên bổ sung vào thực đơn để duy trì mức huyết áp tốt! - Ảnh 3
 Men vi sinh có trong sữa chua có thể đóng một vai trò trong việc giảm huyết áp!

Sữa chua đã trở thành một loại thực phẩm phổ biến, đặc biệt là với những người ủng hộ sức khỏe đường ruột, nhờ vào lợi ích tích cực có thể giúp duy trì hệ vi sinh vật cân bằng. Nhưng sữa chua không chỉ là một loại thực phẩm từ sữa chứa nhiều lợi khuẩn.

Khi nói đến việc hỗ trợ huyết áp, những phát hiện được công bố trên Tạp chí Sữa Quốc tế cho thấy, trong một số ít người bị huyết áp cao, hành động đơn giản là ăn sữa chua có thể giúp giảm những con số đó. Bên cạnh đó, sữa chua tự nhiên chứa bộ ba khoáng chất hỗ trợ huyết áp lành mạnh là canxi, magiê và kali. Ngoài ra, men vi sinh có trong sữa chua có thể đóng một vai trò riêng biệt trong việc giảm huyết áp, theo một đánh giá về các thử nghiệm lâm sàng, được công bố trên tạp chí Hypertension.

Sữa chua có thể được dùng để chế biến nhiều món ăn khác nhau, từ món Parfait sữa chua đông lạnh đến sinh tố trái cây. Tất nhiên, bạn có thể thưởng thức sữa chua một cách đơn giản, với các loại quả mọng tươi và một chút mật ong.

4. Quả chà là

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 Chà là là một chất bổ sung tự nhiên cho chế độ ăn uống lành mạnh cho tim!

Quả chà là có thể là một giải pháp hoàn hảo cho những người muốn thỏa mãn sở thích hảo ngọt mà không cần thêm đường, nhờ hương vị caramel ngọt tự nhiên mà những loại trái cây này mang lại. Và, như một phần thưởng bổ sung, việc ăn những loại trái cây này có thể hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Giữa chất xơ, kali và magie mà nguồn carb này cung cấp, chà là là một chất bổ sung tự nhiên cho chế độ ăn uống lành mạnh cho tim.

5. Yến mạch

7 loại carbs bạn nên bổ sung vào thực đơn để duy trì mức huyết áp tốt! - Ảnh 5
 Yến mạch có thể làm giảm nguy cơ tăng huyết áp bằng cách tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột!

Ngũ cốc nguyên hạt, như yến mạch, là những lựa chọn tốt hơn để hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh khi lựa chọn ngũ cốc. Không giống như các loại ngũ cốc tinh chế thường chỉ chứa nội nhũ của hạt, ngũ cốc nguyên hạt chứa cả ba phần của hạt—cám, nội nhũ và mầm—mang lại lợi thế dinh dưỡng cho những loại thực phẩm này. Đặc biệt, ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất dinh dưỡng phong phú và đa dạng hơn với những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn, bao gồm nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn so với hầu hết các loại ngũ cốc tinh chế.

Bên cạnh đó, ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ cũng có thể làm giảm nguy cơ tăng huyết áp bằng cách tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột của bạn. Ngoài ra, yến mạch có thể đặc biệt có giá trị vì chúng chứa một loại chất xơ gọi là beta-glucans. Ăn loại chất xơ này có liên quan đến cả huyết áp tâm thu và tâm trương thấp hơn.

6. Quả việt quất

7 loại carbs bạn nên bổ sung vào thực đơn để duy trì mức huyết áp tốt! - Ảnh 6
Việt quất chứa một loại polyphenol - có thể mang lại lợi ích cho huyết áp! 

Thêm một cốc quả việt quất vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể làm được nhiều việc hơn là mang lại hương vị thơm ngon mà không cần thêm đường. Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Lão khoa, ăn khoảng 1 cốc quả việt quất hoang dã (loại quả việt quất nhỏ hơn một chút thường được đông lạnh trong cửa hàng tạp hóa của bạn) mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp tâm thu.

Quả việt quất chứa chất xơ, vitamin và khoáng chất, các chất dinh dưỡng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và sức khỏe tổng thể của một người. Và giống như nhiều loại thực phẩm có màu xanh hoặc tím tự nhiên khác, quả việt quất có chứa anthocyanin, một loại polyphenol mang lại cho những loại thực phẩm này màu sắc sặc sỡ đẹp mắt và có thể mang lại lợi ích cho huyết áp đã được quan sát thấy. Mặc dù quả việt quất hoang dã chứa nhiều anthocyanin hơn quả việt quất được trồng, nhưng tất cả quả việt quất đều chứa một lượng lớn anthocyanin.

7. Nước cam

7 loại carbs bạn nên bổ sung vào thực đơn để duy trì mức huyết áp tốt! - Ảnh 7
 Nước ép cam là nguồn cung kali tự nhiên, hỗ trợ sức khỏe tim mạch! 

Nhấm nháp một ly nước cam 100% có thể giúp ích cho bạn nhiều hơn là hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn. Nước ép cam tự nhiên là nguồn cung cấp kali tự nhiên, một trong những khoáng chất nổi bật của chế độ ăn kiêng tốt cho tim mạch. Cụ thể, các loại trái cây có múi, giống như cam có chứa chất chống oxy hóa gọi là hesperidin, chất chống oxy hóa này có thể đóng một vai trò trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch theo nhiều cách khác nhau.

Thật vậy, trong một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, những người bị tăng huyết áp giai đoạn 1 hoặc tiền tăng huyết áp tiêu thụ 500 ml nước cam mỗi ngày trong 12 tuần đã giảm đáng kể huyết áp tâm thu so với những người uống đồ uống không chứa hesperidin với cùng lượng calo, vitamin C và axit xitric.

Trên đây là chi tiết 7 loại carbs mà bạn nên bổ sung vào thực đơn để duy trì mức huyết áp tốt. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé!

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