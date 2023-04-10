9 thói quen phá hủy tiến trình giảm cân sau tuổi 50 của bạn

Sức khỏe 10/04/2023 15:00

Hãy tránh những sai lầm này để nỗ lực giữ một vóc dáng cân đối sau tuổi 50 của bạn đạt hiệu quả tốt nhất nhé!

Khi bạn già đi, việc giảm mỡ trong cơ thể và giữ dáng có thể là một cuộc đấu tranh. Nhưng đừng biến quá trình này trở nên tồi tệ hơn với những thói quen xấu - làm phá hoại đi tất cả những nỗ lực của bạn. Thật không may, một số lỗi này khá phổ biến. Vậy cụ thể là những thói quen nào đang phá hủy tiến trình giảm cân của bạn sau độ tuổi 50? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

9 thói quen đang phá hủy tiến trình giảm cân sau độ tuổi 50

Bỏ qua việc tập luyện

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 Điều quan trọng trong tiến trình tập luyện chính là duy trị sự "đều đặn"

Để giữ dáng, điểu quan trọng nhất trong thể dục là sự "đều đặn". Trên thực tế, theo nghiên cứu, tuân theo thói quen tập thể dục đều đặn — đặc biệt là vào buổi sáng — giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng lành mạnh.

Nếu bạn thường xuyên bỏ tập luyện, bạn sẽ không đạt được kết quả tốt lâu dài. Thay vào đó, hãy tìm cách cải thiện sự đều đặn của bạn—tìm một người cùng tập luyện, đầu tư vào việc huấn luyện hoặc thậm chí đóng gói túi tập thể dục của bạn vào ngày hôm trước để chuẩn bị sẵn sàng và không có lý do gì để bào chữa cho ngày hôm sau.

Quá khắt khe trong chế độ ăn kiêng

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 Thỉnh hoảng hãy cho phép bản thân có những ngày được thỏa sức ăn những gì bạn thích nhé!

Mặc dù hầu hết thời gian ăn uống lành mạnh là tốt, nhưng nếu bạn tránh hoàn toàn những món ăn như bánh ngọt, khoai tây chiên hoặc bánh mì kẹp thịt, thì điều đó cũng không tốt vì nó quá cứng nhắc và không bền vững. Nghiên cứu cho thấy rằng thỉnh thoảng "ăn gian bữa ăn" thực sự có thể cải thiện mức độ hormone của bạn, tăng cường sự tuân thủ của bạn và giúp bạn thư thái tinh thần sau khi ăn kiêng. Chính vì vậy, hãy ăn uống lành mạnh trong 80% thời gian và thỉnh thoảng hãy cho bản thân tận hưởng những món yêu thích của mình bạn nhé.

Nghỉ tập thể dục trong thời gian dài

Nghỉ một thời gian dài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của bạn. Khi bạn quay lại, sẽ mất một lúc để quay lại cấp độ trước đó và có thể cảm thấy như bạn đang bắt đầu lại từ đầu. Luôn tránh những khoảng dừng dài. Nếu cuộc sống trở nên quá bận rộn, thay vì ngừng tập thể dục hoàn toàn, chỉ cần giảm xuống một hoặc hai lần một tuần. Nó có vẻ không nhiều, nhưng nó tốt hơn rất nhiều so với con số không.

Ngủ không đủ giấc

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 Ngủ đủ giấc sẽ giúp bạn hồi phục sau quá trình tập luyện và hỗ trợ giảm cân!

Giấc ngủ là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm không chỉ cho sức khỏe tổng thể mà còn hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn. Đó là khi cơ thể bạn phục hồi sau quá trình luyện tập và tự chữa lành vết thương. Khi bạn ngủ thiếu giấc, nó có thể dẫn đến đủ loại vấn đề về sức khỏe cũng như tăng mỡ không mong muốn. Chẳng hạn, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ đã liên kết trực tiếp tình trạng thiếu ngủ với việc ăn vặt vào ban đêm, điều này có thể dẫn đến tăng cân không mong muốn. Tệ hơn nữa, những người tham gia có nhiều khả năng lựa chọn đồ ăn nhẹ chứa nhiều carbs hơn.

Theo Tổ chức Giấc ngủ, người trưởng thành nên đặt mục tiêu có được tối thiểu bảy giờ nghỉ ngơi mỗi đêm.

Cố gắng tự làm mọi thứ

Nếu bạn liên tục vật lộn với việc giảm cân, có lẽ đã đến lúc thừa nhận phương pháp của bạn không hiệu quả. Hãy cân nhắc việc thuê một chuyên gia để cung cấp cho bạn sự huấn luyện và hỗ trợ mà bạn cần. Cho dù đó là một huấn luyện viên cá nhân đã được chứng nhận hay một chuyên gia dinh dưỡng, việc nhờ một chuyên gia tạo ra một lộ trình cho bạn có thể giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và đảm bảo kết quả tuyệt vời.

Chỉ tập cardio

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 Bạn cần bổ sung thêm các bài tập sức mạnh trong quá trình tập luyện sau tuổi 50 của mình!

Cardio rất tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải bổ sung các bài tập sức mạnh vào chương trình tập luyện của bạn sau khi bạn bước sang tuổi 50. Tại sao? Bởi vì rèn luyện sức mạnh là cách tuyệt đối tốt nhất để tăng cường sức mạnh cho các khớp, xương và cơ bắp của bạn, đồng thời tăng cường sức mạnh và sự ổn định của bạn. Hãy đặt mục tiêu tập luyện kháng lực từ 30 đến 45 phút cho hai đến ba lần mỗi tuần nhé.

Nỗ lực một cách cực đoan

Mặc dù tập thể dục và thúc đẩy cơ thể bạn cải thiện là điều tuyệt vời, nhưng điều quan trọng là bạn phải thể hiện sự phán đoán và tránh các động tác và bài tập có thể gây hại cho bạn. Tập luyện cường độ cao có thể gây nhiều căng thẳng cho khớp và dây chằng của bạn, cuối cùng có thể dẫn đến chấn thương và buộc bạn phải nghỉ tập kéo dài, điều này không bao giờ là điều tốt. Tránh thực hiện các hoạt động mà cơ thể bạn không thể xử lý và luôn nỗ lực theo cách của bạn.

Bạn không khởi động hoặc giãn cơ kỹ

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 Hãy khởi động thật kỹ trước khi bắt đầu bước vào tập luyện nhé!

Khi bạn già đi, tính linh hoạt và khả năng vận động của bạn dần suy giảm, vì vậy, nếu bạn khởi động như khi còn ở độ tuổi 20, bạn có thể có nguy cơ bị chấn thương và đau nhức. Thay vào đó, hãy khởi động thật kỹ lưỡng. Ví dụ: thử lăn bọt và một loạt các bài tập năng động để mở tất cả các khớp và cơ bắp của bạn để có thể cảm thấy tốt nhất và thực hiện tốt hơn. Sau đó, khi bạn đã hoàn thành, hãy đảm bảo kéo căng và duy trì sự linh hoạt của cơ bắp.

Kỹ thuật tập luyện sai

Bất kể bạn ở độ tuổi nào, kỹ thuật tập luyện không tốt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ cũng như cơ thể của bạn vì nó không hiệu quả và có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn. Ngay cả với các bài tập tác động thấp hơn như chạy bộ, bạn vẫn cần nắm vững kỹ thuật phù hợp và tư thế tốt. Hãy nhờ một huấn luyện viên dạy bạn kỹ thuật chính xác cho dù đó là bơi lội, nâng tạ hay chơi thể thao. Tất cả những điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt lớn khi bạn già đi.

Trên đây là tổng hợp 9 thói quen phá hoại tiến trình giảm cân sau độ tuổi 50 của bạn. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích cho quý độc giả nhé! Chúc quá trình giảm cân của chị em sớm đạt hiệu quả tốt nhất!

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