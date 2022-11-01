6 công dụng hàng đầu về sức khỏe của rau má - tuy nhỏ nhưng có võ

Dinh dưỡng 01/11/2022 06:26

Không ngờ rau má lại có vô vàn những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe: lành lành các vết thương, vết côn trùng cắn,.. hỗ trợ giảm stress, tốt cho người bệnh tim mạch,...

Làm lành vết thương

Trong Đông y rau má có tính hàn, giải nhiệt, giải độc, trị lành vết thương nhanh. Do trong rau má có tinh chất chiết xuất từ rau má giúp kích thích việc tuần hoàn máu, tái tạo tế bào, giảm viêm nhiễm và hỗ trợ làm liền sẹo.

Ngoài ra, rau má chứa nhân tố trường thọ chống lại quá trình oxy hóa tốt giúp cho não và các tuyến nội tiết và xác nhận rằng nước chiết từ rau má giúp cải thiện các vấn đề về hệ tuần hoàn và da.

Giúp ngủ ngon hơn

Hoạt chất saponin trong rau má ngoài việc giúp thư giãn và giảm căng thẳng thì còn có thể giúp người dùng dễ cảm thấy buồn ngủ, đi sâu vào giấc ngủ tốt hơn. Từ đó chất lượng giấc ngủ được cải thiện, sức khỏe được nâng cao.

6 công dụng hàng đầu về sức khỏe của rau má - tuy nhỏ nhưng có võ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giảm stress

Triterpenoids trong rau má cũng có thể làm giảm sự lo lắng và tăng cường chức năng tâm thần trong một số cá nhân. Ngoài ra, trong dân gian các thầy lang đã dùng rau má để điều trị cho các bệnh như bệnh vẩy nến, eczema, nhiễm trùng hô hấp, viêm loét, cảm lạnh, viêm gan, động kinh, mệt mỏi, sốt, hen suyễn và bệnh giang mai... Đồng thời, rau má còn có tác dụng trong việc điều trị chứng mất ngủ, xơ cứng bì, ung thư, rối loạn tuần hoàn, tăng huyết áp, mất trí nhớ, liền sẹo và giảm nốt cục trên da cellulite.

Giảm đau nhức xương khớp

Rau má có hàm lượng canxi và sắt cao, rất tốt cho những người bị thiếu hụt canxi dẫn đến loãng xương và thoái hóa xương khớp. Nhờ đó giúp làm giảm đau nhức xương khớp và tăng cường sức khỏe cho xương hiệu quả hơn.

Tốt cho các bệnh tim mạch

Rau má có thể giúp giảm sưng và cải thiện lưu thông trong cơ thể, nhất là với các bệnh liên quan đến tĩnh mạch như giãn tĩnh mạch và suy tĩnh mạch. Đối với những người thừa cân (béo phì), xơ vữa động mạch máu nếu ăn rau má lâu dài sẽ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu và do đó làm cho các mạch máu mềm mại trở lại, hạn chế được những tai biến do xơ vữa động mạch máu gây ra.

6 công dụng hàng đầu về sức khỏe của rau má - tuy nhỏ nhưng có võ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chữa lành các vết rạn da

Rau má rất giàu vitamin C và các chất chống viêm có khả năng làm giảm đi đáng kể tình trạng rạn da, nhất là đối với các chị em phụ nữ đang mang thai hoặc sau khi sinh nở.

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