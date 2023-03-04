5 món ăn vừa hại dạ dày vừa gây mất ngủ, buổi tối thì tuyệt đối đừng ăn kẻo rước bệnh vào người, tăng cân không kiểm soát

Dinh dưỡng 04/03/2023 08:11

Những thực phẩm này chúng ta hoàn toàn không nên ăn vào buổi tối vì chúng không những không mang lại lợi ích mà còn gây ảnh hưởng đến dạ dày.

Mỳ (các loại mỳ ống, mỳ ăn liền)

Mì ăn liền vốn đã trở thành món ăn không thể thiếu của chúng ta vì tính chất nhanh, gọn, lẹ và hương vị đa dạng, hấp dẫn. Nhiều người còn dùng thành bữa ăn chính, thậm chí sáng, trưa, chiều, tối đều ăn.

Nhưng mì ăn liền và các món ăn với mì nói chung không nên dùng vào buổi tối. Lượng cacbonhydrate trong mì luôn ở mức cao nhanh chóng chuyển thành chất béo sẽ gây béo phì. Đồng thời, nó còn khiến đồng hồ sinh học chậm lại, cơ thể mệt mỏi hơn vào sáng sớm vì tối đã phải vất vả để tiêu hóa hết lượng mì đã ăn.

Vì vậy, nếu đang cố gắng thiết lập thực đơn lành mạnh vào ban đêm, bạn nên thử những loại thực phẩm khác.

5 món ăn vừa hại dạ dày vừa gây mất ngủ, buổi tối thì tuyệt đối đừng ăn kẻo rước bệnh vào người, tăng cân không kiểm soát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bánh ngọt

Buổi tối bạn không nên ăn bánh ngọt bởi nó dễ khiến cơ thể tích mỡ xấu, gây tăng cân dễ gây béo phì, cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Khi bạn sử dụng nhiều đồ ngọt còn có thể khiến dẫn đến hiện tượng mất ngủ do dư thừa năng lượng, khiến cho hệ tiêu hóa của bạn phải hoạt động vô cùng vất vả.

5 món ăn vừa hại dạ dày vừa gây mất ngủ, buổi tối thì tuyệt đối đừng ăn kẻo rước bệnh vào người, tăng cân không kiểm soát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm cay

Buổi tối nếu bạn ăn những thực phẩm có vị cay thường gây nóng hoặc kích thích các giác quan, thậm chí đồ ăn cay còn gây ra chứng ợ nóng, ảnh hưởng đến tiêu hóa và làm rối loạn dạ dày. Khi bạn ăn thường xuyên ăn đồ cay trước khi đi ngủ sẽ gây khó chịu cho cơ thể và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

5 món ăn vừa hại dạ dày vừa gây mất ngủ, buổi tối thì tuyệt đối đừng ăn kẻo rước bệnh vào người, tăng cân không kiểm soát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Socola

Trong thành phần socola có chứa caffein – dễ kích thích giúp chúng ta tỉnh táo và không buồn ngủ, căng thẳng thần kinh hại sức khỏe của ban. Chính vì vậy, nếu bạn ăn socola vào buổi tối, đặc biết là lúc trước khi đi ngủ sẽ khiến cơ thể không thể nào rơi vào trạng thái tĩnh tâm để đi vào giấc ngủ, gây khó ngủ không tốt cho sức khỏe.

5 món ăn vừa hại dạ dày vừa gây mất ngủ, buổi tối thì tuyệt đối đừng ăn kẻo rước bệnh vào người, tăng cân không kiểm soát - Ảnh 4

Ảnh minh họa: Internet

Các đồ ăn chiên xào

Buổi tối bạn không nên ăn các đồ ăn chiên xào có chứa nhiều dầu mỡ. Bởi đồ chứa nhiều dầu mỡ khi ăn vào sẽ dễ gây khó tiêu đầy bụng, tức bụng và có ảnh hưởng xấu đến chức năng tiêu hóa của dạ dày. Đồng thời, đồ chiên xào có chứa nhiều năng lượng chất béo khiến cho bạn đầy bụng, khó tiêu gây mất ngủ.

5 món ăn vừa hại dạ dày vừa gây mất ngủ, buổi tối thì tuyệt đối đừng ăn kẻo rước bệnh vào người, tăng cân không kiểm soát - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   thực phẩm "phá hủy" dạ dày chăm sóc sức khoẻ

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