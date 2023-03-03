Giao mùa 'mở cửa' cho virus sốt siêu vi xâm lấn sức khỏe: Những điều nên và không nên để 'dập' nhanh cơn sốt

Đối với hầu hết mọi người, sốt siêu vi có nghĩa là cúm, hoặc đơn giản là sốt qua cơn. Có một số loại sốt siêu vi có thể bị nhầm lẫn với sốt do vi khuẩn vì các triệu chứng của chúng có xu hướng giống nhau.

Thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là những đợt gió mùa đang rút lui hoặc thời điểm chuyển mùa từ đông sang hè cũng là thời điểm bùng phát sốt virus.

Những người có nguy cơ cao bị biến chứng sốt siêu vi

Tiến sĩ Sunita Kapoor, giám đốc kiêm nhà tư vấn bệnh học tại trung tâm Chụp X-quang ở Ấn Độ cho biết: “Cúm theo mùa/sốt siêu vi lây lan dễ dàng, với tốc độ lây truyền nhanh chóng ở những khu vực đông đúc bao gồm trường học và viện dưỡng lão. Khi một người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi, những giọt nhỏ chứa vi-rút (giọt nhỏ truyền nhiễm) sẽ phát tán vào không khí và có thể lan rộng đến một mét, và lây nhiễm cho những người ở gần hít phải những giọt này. Vi-rút cũng có thể lây lan qua bàn tay bị nhiễm vi-rút. virut cúm.”

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Phụ nữ mang thai, trẻ em, người già, người mắc bệnh mãn tính và người mắc bệnh ức chế miễn dịch (chẳng hạn như HIV/AIDS, đang dùng hóa trị liệu hoặc steroid, hoặc bệnh ác tính) có nguy cơ mắc bệnh sốt siêu vi cao hơn.

Nhân viên y tế có nguy cơ cao bị nhiễm vi-rút cúm do tiếp xúc với bệnh nhân nhiều hơn và có nguy cơ lây lan hơn nữa, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương.

Triệu chứng sốt siêu vi

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“Đau cơ và khớp, nhức đầu, kiệt sức, sổ mũi hoặc đau họng, thân nhiệt tăng, thường xuyên ớn lạnh và mất nước là những dấu hiệu ban đầu của nhiễm vi-rút. Không nên bỏ qua nhiệt độ cơ thể cao, ho, đau họng, đau nhức cơ, nhức đầu và mệt mỏi,” Tiến sĩ Kapoor nói.

Dưới đây là một số lời khuyên để đối phó với sốt siêu vi:

Nên làm gì khi bị sốt siêu vi

Nghỉ ngơi và ngủ nhiều.

Uống nhiều chất lỏng, chẳng hạn như nước, súp và nước ép trái cây, để giữ nước. Duy trì biểu đồ về cơn sốt của bạn trong khoảng thời gian bốn giờ. Sử dụng thuốc giảm đau để hạ sốt, chẳng hạn như paracetamol. Tuy nhiên, trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, hãy luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Trong khi hắt hơi hoặc ho, hãy che miệng và mũi của bạn.

Để duy trì độ ẩm trong không khí và giúp thở dễ dàng hơn, hãy sử dụng máy tạo độ ẩm.

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Áp dụng một chế độ ăn uống cân bằng có chứa trái cây, rau và thực phẩm giàu protein.

Hãy nhớ gọi trợ giúp y tế nếu cơn sốt của bạn kéo dài hơn ba ngày hoặc nếu bạn xuất hiện bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng nào như lú lẫn, khó thở hoặc đau ngực.

Những điều không nên khi bị sốt siêu vi

Thuốc kháng sinh không nên được sử dụng để tự điều trị vì chúng không hiệu quả đối với các bệnh do virus.

Tránh uống rượu vì nó có thể làm tăng các triệu chứng của bạn và dẫn đến mất nước. Tránh tham gia vào các bài tập thể dục mạnh mẽ hoặc hoạt động thể chất.

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Hút thuốc có thể gây kích ứng hệ hô hấp của bạn, vì vậy hãy cố gắng tránh hút thuốc.

Không bao giờ cho người lạ mượn đồ dùng cá nhân, bao gồm khăn tắm, đồ dùng và ly.

Đừng bỏ qua các triệu chứng của bạn vì chúng có thể tăng cường và gây ra các biến chứng đe dọa tính mạng.

Theo Times of India