Thói quen bỏ qua khoáng chất này khiến nhiều người bị gia tốc huyết áp cao, tim mạch 'bất ổn'

Theo phòng khám Mayo Clinic, huyết áp cao được định nghĩa là huyết áp tâm thu từ 120 đến 129 và huyết áp tâm trương dưới 80. Huyết áp bình thường là 120/80 mm Hg hoặc thấp hơn. Cơ quan y tế cho biết huyết áp cao hơn 180/120 mm Hg được coi là trường hợp cấp cứu hoặc khủng hoảng tăng huyết áp.

Thông thường, huyết áp của bạn dao động trong ngày, tùy thuộc vào các hoạt động. Tuy nhiên, có huyết áp cao hơn bình thường có thể báo hiệu tăng huyết áp.

Vai trò của kali và sự thiếu hụt khoáng chất ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

Một điều chúng ta thường bỏ qua là kiểm tra mức độ dinh dưỡng trong cơ thể, được cho là có liên quan đến một số tình trạng sức khỏe . Ví dụ, nồng độ kali thấp có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ huyết áp cao.

Kali là một khoáng chất thiết yếu giúp duy trì mức chất lỏng bình thường bên trong tế bào của chúng ta.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Health Harvard, nó điều chỉnh nhịp tim, đảm bảo chức năng thích hợp của các cơ và dây thần kinh, đồng thời rất quan trọng để tổng hợp protein và chuyển hóa carbohydrate. Hơn nữa, khoáng chất giúp loại bỏ lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể, đây là một trong những lý do chính gây ra huyết áp cao.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan sức khỏe giải thích, ''Kali làm thư giãn thành mạch, hạ huyết áp và bảo vệ cơ khỏi chuột rút."

Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa lượng kali thấp với tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Mặt khác, những người đã bị huyết áp cao có thể giảm đáng kể huyết áp tâm thu bằng cách tăng lượng kali khi họ chọn ăn thực phẩm lành mạnh.

Dấu hiệu thiếu kali

Nồng độ kali thấp trong cơ thể có thể gây ra một số triệu chứng. Bao gồm các:

Ảnh minh họa: Internet

- Táo bón

- Cảm giác tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực

- Mệt mỏi

- Tổn thương cơ

- Yếu cơ hoặc co thắt

- Ngứa ran hoặc tê

Cách kiểm tra xem có bị thiếu kali trong cơ thể không

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc xác định các triệu chứng, bạn có thể đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, người có thể khuyên bạn đi xét nghiệm máu.

Theo Phòng khám Cleveland, mức kali bình thường đối với người lớn nằm trong khoảng từ 3,5 đến 5,2 mEq/L, trong khi mức kali từ 3 đến 3,5 mEq/L được coi là hạ kali máu nhẹ.

Lượng kali hàng ngày nên là bao nhiêu

Theo Mayo Clinic, thiếu kali là rất hiếm, đó là lý do tại sao không có chế độ ăn uống khuyến nghị (RDA) cho khoáng chất này. Tuy nhiên, người ta tin rằng 1600 đến 2000 mg (40 đến 50 mili đương lượng [mEq]) mỗi ngày đối với người lớn là đủ.

Thực phẩm giàu kali

Nhiều loại thực phẩm chứa hàm lượng kali phong phú. Một số loại thực phẩm phổ biến bao gồm: Rau lá xanh, đậu, quả hạch, thực phẩm từ sữa, cá như cá ngừ, cá tuyết, cá hồi và các loại rau giàu tinh bột như bí mùa đông.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các loại trái cây như chuối, cam, dưa đỏ, mật ong, mơ và bưởi cũng là nguồn cung cấp kali tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên đậu và các loại đậu bao gồm đậu thận, đậu lăng, đậu nành.

Theo Times of India