Thói quen bỏ qua khoáng chất này khiến nhiều người bị gia tốc huyết áp cao, tim mạch 'bất ổn'

Sức khỏe 03/03/2023 05:53

Huyết áp cao là một tình trạng mãn tính không chỉ làm tim bạn căng thẳng mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch (CVD).

Thông thường, huyết áp của bạn dao động trong ngày, tùy thuộc vào các hoạt động. Tuy nhiên, có huyết áp cao hơn bình thường có thể báo hiệu tăng huyết áp.

Thói quen bỏ qua khoáng chất này khiến nhiều người bị gia tốc huyết áp cao, tim mạch 'bất ổn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo phòng khám Mayo Clinic, huyết áp cao được định nghĩa là huyết áp tâm thu từ 120 đến 129 và huyết áp tâm trương dưới 80. Huyết áp bình thường là 120/80 mm Hg hoặc thấp hơn. Cơ quan y tế cho biết huyết áp cao hơn 180/120 mm Hg được coi là trường hợp cấp cứu hoặc khủng hoảng tăng huyết áp.

Một điều chúng ta thường bỏ qua là kiểm tra mức độ dinh dưỡng trong cơ thể, được cho là có liên quan đến một số tình trạng sức khỏe. Ví dụ, nồng độ kali thấp có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ huyết áp cao.

Vai trò của kali và sự thiếu hụt khoáng chất ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

Kali là một khoáng chất thiết yếu giúp duy trì mức chất lỏng bình thường bên trong tế bào của chúng ta.

Thói quen bỏ qua khoáng chất này khiến nhiều người bị gia tốc huyết áp cao, tim mạch 'bất ổn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Health Harvard, nó điều chỉnh nhịp tim, đảm bảo chức năng thích hợp của các cơ và dây thần kinh, đồng thời rất quan trọng để tổng hợp protein và chuyển hóa carbohydrate. Hơn nữa, khoáng chất giúp loại bỏ lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể, đây là một trong những lý do chính gây ra huyết áp cao.

Thói quen bỏ qua khoáng chất này khiến nhiều người bị gia tốc huyết áp cao, tim mạch 'bất ổn' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan sức khỏe giải thích, ''Kali làm thư giãn thành mạch, hạ huyết áp và bảo vệ cơ khỏi chuột rút."

Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa lượng kali thấp với tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Mặt khác, những người đã bị huyết áp cao có thể giảm đáng kể huyết áp tâm thu bằng cách tăng lượng kali khi họ chọn ăn thực phẩm lành mạnh.

Dấu hiệu thiếu kali

Nồng độ kali thấp trong cơ thể có thể gây ra một số triệu chứng. Bao gồm các:

Thói quen bỏ qua khoáng chất này khiến nhiều người bị gia tốc huyết áp cao, tim mạch 'bất ổn' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

- Táo bón

- Cảm giác tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực

- Mệt mỏi

- Tổn thương cơ

- Yếu cơ hoặc co thắt

- Ngứa ran hoặc tê

Cách kiểm tra xem có bị thiếu kali trong cơ thể không

Thói quen bỏ qua khoáng chất này khiến nhiều người bị gia tốc huyết áp cao, tim mạch 'bất ổn' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc xác định các triệu chứng, bạn có thể đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, người có thể khuyên bạn đi xét nghiệm máu.

Theo Phòng khám Cleveland, mức kali bình thường đối với người lớn nằm trong khoảng từ 3,5 đến 5,2 mEq/L, trong khi mức kali từ 3 đến 3,5 mEq/L được coi là hạ kali máu nhẹ.

Lượng kali hàng ngày nên là bao nhiêu

Theo Mayo Clinic, thiếu kali là rất hiếm, đó là lý do tại sao không có chế độ ăn uống khuyến nghị (RDA) cho khoáng chất này. Tuy nhiên, người ta tin rằng 1600 đến 2000 mg (40 đến 50 mili đương lượng [mEq]) mỗi ngày đối với người lớn là đủ.

Thực phẩm giàu kali

Nhiều loại thực phẩm chứa hàm lượng kali phong phú. Một số loại thực phẩm phổ biến bao gồm: Rau lá xanh, đậu, quả hạch, thực phẩm từ sữa, cá như cá ngừ, cá tuyết, cá hồi và các loại rau giàu tinh bột như bí mùa đông.

Thói quen bỏ qua khoáng chất này khiến nhiều người bị gia tốc huyết áp cao, tim mạch 'bất ổn' - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các loại trái cây như chuối, cam, dưa đỏ, mật ong, mơ và bưởi cũng là nguồn cung cấp kali tuyệt vời.

Thói quen bỏ qua khoáng chất này khiến nhiều người bị gia tốc huyết áp cao, tim mạch 'bất ổn' - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên đậu và các loại đậu bao gồm đậu thận, đậu lăng, đậu nành.

Theo Times of India

Ung thư và HIV: Câu chuyện về người thứ hai trên thế giới thoát cả 2 'án tử'!

Ung thư và HIV: Câu chuyện về người thứ hai trên thế giới thoát cả 2 'án tử'!

Adam Castillejo, 43 tuổi, đã làm nên lịch sử y học khi trở thành người thứ hai trên thế giới được chữa khỏi HIV sau ca cấy ghép tế bào gốc.

Xem thêm
Từ khóa:   thiếu Kali bệnh cao huyết áp dấu hiệu huyết áp cao triệu chứng huyết áp cao

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 52 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 2 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 38 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm