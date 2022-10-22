5 lợi ích hàng đầu về sức khỏe mà đua đủ mang lại không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 22/10/2022 13:02

Với những công dụng mà đu đủ mang lại sẽ khiến bạn đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, đừng nên bỏ qua lại quả 'vừa rẻ vừa tốt' này.

Chữa bệnh liên quan đến tiêu hóa

Trái đu đủ có chứa rất nhiều loại enzyme, điển hình là enzyme papain rất tốt cho tiêu hoá. Enzyme papain giúp tiêu hóa thức ăn giàu protein một cách dễ dàng hơn. Do đó, đu đủ được các bác sĩ dùng để chưa bệnh celiac (một loại bệnh mà không thể tiêu hoá protein).

Ngoài ra, tại Mỹ, quả đu đủ còn được chế biến thành thuốc để chữa bệnh lệch khớp xương và thuốc tiêm, có công dụng làm giảm đau do các dây thần kinh gây nên.

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Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ giun và ký sinh trùng

Giun và ký sinh trùng có thể gây hại cho cơ thể của bạn và điều quan trọng là phải để mắt đến chúng.  Đu đủ có chứa chất alkaloid carpaine, chất này giúp loại bỏ các ký sinh trùng này khỏi cơ thể bằng cách phá vỡ trứng của chúng. Từ đó loại bỏ những loại ký sinh trùng có hại cho cơ thể của bạn.

Ngăn ngừa bệnh tim

Một trong những lợi ích sức khỏe của đu đủ là nó có khả năng ngăn ngừa bệnh tim mạch. Đó là do chất xơ, kali và vitamin trong đu đủ có tác dụng chữa bệnh tim. Lượng kali tăng lên sẽ làm giảm tác hại của bệnh tim. Đó là lý do tại sao bạn nên ăn đu đủ hàng ngày.

Giảm lão hóa

Rất nhiều chất dinh dưỡng trong đu đủ mà chúng ta đã đề cập có thể giúp trì hoãn sự lão hóa, như vitamin C và E, và chất chống oxy hóa. Chúng giúp ngăn chặn làn da của bạn khỏi các gốc tự do, tác hại của ánh nắng mặt trời và nếp nhăn.

5 lợi ích hàng đầu về sức khỏe mà đua đủ mang lại không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Đu đủ chứa một lượng lớn vitamin A và vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa sự phát triển của nhiễm trùng. Dùng đu đủ thường xuyên sẽ giúp tạo ra hàng rào bảo vệ chống lại vi khuẩn và vi rút gây cảm lạnh, cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp khác.

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