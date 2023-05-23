5 loại trái cây tưởng là giải nhiệt nhưng lại là 'thủ phạm' khiến cơ thể nóng hơn vào ngày hè

Vào mùa hè, nhu cầu ăn trái cây giải nhiều của nhiều hộ gia đình tăng lên đáng kể. Cẩn trọng 5 loại hoa quả tưởng mát nhưng lại là ''thủ phạm'' khiến có thể nóng dần lên mỗi ngày mà không phải ai cũng biết.

Trong một quả lựu cỡ trung bình cung cấp khoảng 16mg vitamin C, chiếm khoảng 18% giá trị khuyến nghị hằng ngày; 28% lượng vitamin K được khuyến nghị hằng ngày cho phụ nữ và 21% cho nam giới. Ngoài ra, một quả lựu cỡ trung bình còn cung cấp 2g chất béo tốt, 29g Carbohydrate, 6g chất xơ, 3g protein. Sử dụng lựu thường xuyên tốt cho xương, sụn và cơ bắp; tăng khả năng chống oxy hóa; giúp điều hòa lượng đường trong máu, tốt cho người huyết áp. Loại quả này nhìn rất mọng nước, có vị ngọt thanh, mang đến cảm giác mát rượi khi ăn. Tuy nhiên, loại quả này có tính ấm, nên bạn không nên thường xuyên ăn để tránh tình trạng nóng trong, sinh ra mụn nhọt.

Trong 100g vú sữa cung cấp 18mg canxi (10% dinh dưỡng cần bổ sung hằng ngày), 14.65g Carbohydrate, 14.5mg vitamin C, 0.49mg Sắt, 2.23g chất xơ, 1.52g protein và 32mg phốt pho. Bổ sung vú sữa giúp giảm cân; hỗ trợ xương, răng phát triển; tăng khả năng chống oxy hóa; tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa thiếu máu. Do đó, loại của này được coi là "thần dược" của những người ăn kiêng, phụ nữ hành kinh. Đặc biệt phần thịt quả vú sữa màu trắng sữa, mềm, ngọt thanh. Trái với suy nghĩ của nhiều người, quả vú sữa có tính nóng, làm nặng tình trạng táo bón nếu ăn quá nhiều. Bạn chỉ nên ăn 1 - 2 quả/ ngày và mỗi tuần ăn không quá 2 lần.

Dưa hấu

Dưa hấu đứng dầu trong top các loại quả giải nhiệt mà mọi người thường lựa chọn. Đây là loại trái cây mang nhiều lợi ích như chống oxy hóa, giảm cân,..

Nhưng trong chúng cũng chứa nhiều đường dễ gây sinh nhiệt. Ngoài ra, một số người bị mắc tiểu đường, thận kém hay viêm dạ dày nên hạn chế ăn dưa hấu.

Dưa hấu có thể gây nóng trong người - Ảnh minh họa: Internet

Mít

Mùa hè đã nóng lại còn có trái mít, một loại trái cây gây ra nóng, mụn nhọt tức thì cho sức khỏe nếu sử dụng. Tuy nhiên, trái mít thơm lừng, múi vàng mọng ngọt sẽ khiến nhiều người không cưỡng lại được. Vì thế, dù có muốn ăn thế nào, cũng nên dùng mít hợp lý, không nên ăn nhiều cùng lúc và liên tục. Nên hạn chế ăn nhất là lúc tiết trời oi bức.

Mận Hà Nội

Mận chứa nhiều carotene khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho mắt. Hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali,... có tác dụng giải độc. Tuy nhiên, lạm dụng loại quả này, ăn quá nhiều cũng làm nóng trong người vì quả mận có tính nóng, phụ nữ mang thai ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng trong có thể gây phát ban, mụn nhọt, không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.