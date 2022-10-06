4 kinh nghiệm chị em nên học hỏi để mua được măng tươi ngon khi đi chợ

Dinh dưỡng 06/10/2022 18:58

Chọn được măng vừa tươi vừa ngon, nhiều chất dinh dưỡng chỉ với 4 bí kíp đơn giản, chị em nào cũng áp dụng được.

Măng củ còn tươi nguyên

Cố gắng chọn măng còn tươi, củ có hình thô, to nhỏ đều nhau, không cong, giòn nhưng non. Bên cạnh đó, măng ngon là loại không xuất hiện lá vàng – nát. Bề mặt không có đốm, vỏ mỏng và không bị héo.

Nhìn bằng mắt thường măng có vỏ mỏng, chất giòn, nhiều nước; vị tươi ngon có mùi thơm đặc trưng. Trường hợp măng có màu trắng, vàng bất thường và có mùi hôi thì không nên sử dụng.

4 kinh nghiệm chị em nên học hỏi để mua được măng tươi ngon khi đi chợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc của măng

Khi muốn chọn măng ngon, măng không hóa chất do được ngâm muối nên có màu hơi thâm đen, trong khi măng ngâm hóa chất có màu trắng phau, hoặc màu vàng đậm do được ngâm bột vàng thì đừng chọn lựa.

Với những loại măng ngâm hóa chất sẽ có màu trắng nhợt nhạt hoặc màu vàng đậm do ngâm bột măng khi ăn sẽ gây khó tiêu. Còn với nhưng loại măng sạch thì thường hơi thâm đen hoặc màu vàng tươi nhạt đây chính là măng ngon nên lựa chọn.

Dựa vào độ giòn

Bên cạnh đó, độ giòn của măng cũng phản ánh rõ chất lượng. Nếu măng giòn, dễ bẻ gãy thì thôi xin phép người bán để lại, chứ không thể mua về thứ đã bị ngâm hóa chất. Còn nếu măng dai, bẻ khó gãy thì cứ vô tư mua thôi, chất lượng khỏi phải lo rồi.

4 kinh nghiệm chị em nên học hỏi để mua được măng tươi ngon khi đi chợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mùi măng

Khi chọn mua măng, bà nội trợ nên ngửi thử mùi. Nếu thấy măng có mùi hóa chất hoặc không tự nhiên thì tuyệt đối không được mua.

Còn đối với măng khô, hãy chọn loại có màu nâu vàng, vàng đậm, chọn mua những miếng măng có kích cỡ nhỏ sẽ giúp bạn hạn chế được thời gian luộc và làm mềm măng.

Tốt nhất khi mua măng thì nên mua trong các cửa hàng thực phẩm, hoặc các siêu thị. Các đơn vị này thường phải nhập sản phẩm có chất lượng, kiểm tra chất lượng, an toàn khắt khe nên các sản phẩm măng bày bán ở đây cũng có độ tin cậy cao hơn.

Ngoài ra nếu mua ở ngoài thì người nên mua măng ở những cửa hàng quen thuộc, quy tín, có cam kết an toàn để tránh trường hợp mua phải loại măng đã được tẩm ướp hóa chất chống mốc, không an toàn cho sức khỏe.

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