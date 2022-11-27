4 bí quyết chọn dưa lưới tươi ngon, giòn thơm, ngọt lịm, học ngay để chọn ngay quả dưa "đáng đồng tiền"

Dinh dưỡng 27/11/2022 12:36

Là loại quả có giá thành rất cao, nên lỡ lựa nhầm quả không ngon như mong muốn là cảm giác mà không phải ai cũng thích. Học ngay 4 mẹo này để chọn được dưa lưới ngon nhé!

Ngửi mùi

Khi chọn dưa lưới chúng ta có thể đánh giá dưa đã chín hay chưa bằng cách ngửi thử. Quả dưa chín tới sẽ có mùi thơm đặc trưng, do vỏ dưa sẽ mỏng nên ta có thể ngửi được mùi thơm của nó. Nếu ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của dưa thì có nghĩa là dưa đã chín tới, thịt quả ngọt giòn, nếu không ngửi thấy mùi thơm thì có nghĩa là dưa bị hái khi chưa chín.

4 bí quyết chọn dưa lưới tươi ngon, giòn thơm, ngọt lịm, học ngay để chọn ngay quả dưa 'đáng đồng tiền' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào vòng tròn trên cùng của quả dưa

Đây là điểm mấu chốt. Trên đầu một quả dưa lưới đã trưởng thành sẽ có nhiều vòng tròn nhỏ. Càng nhiều vòng tròn nhỏ, quả dưa lưới càng nở ra, càng hấp thụ nhiều ánh sáng. Vì vậy, quả dưa này sẽ có vị ngọt hơn.

Còn quả dưa có ít vòng tròn nhỏ có nghĩa quả dưa đó chín không kỹ, ăn kém ngon, không thơm. Vì vậy, bạn hãy chọn quả dưa có nhiều vòng tròn nhỏ trên cuống.

Dùng móng tay bấm vào quả dưa

Khi đi chọn dưa lưới, các bà nội trợ có thể lấy tay ấn nhẹ vào đầu quả dưa, nếu khi ấn vào có cảm giác mềm và có độ đàn hồi thì nên mua vì những quả dưa như vậy sẽ có vị ngọt, ăn rất ngon. Còn những quả dưa khi ấn vào thấy cứng thì không nên mua vì đó là những quả dưa chưa chín, ăn sẽ không có vị ngọt.

Ngoài ra, những quả dưa khi ấn vào có cảm giác mềm, nhưng không có độ đàn hồi thì đó là những quả dưa héo, hái đã lâu, dưa đã chín hoặc bắt đầu bị thối rữa, những quả như vậy tuyệt đối không nên mua.

Nhìn vào các vân lưới trên quả dưa

4 bí quyết chọn dưa lưới tươi ngon, giòn thơm, ngọt lịm, học ngay để chọn ngay quả dưa 'đáng đồng tiền' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên bề mặt vỏ quả dưa có rất nhiều đường vân như lưới, khi sờ vào có thể cảm nhận được sự không đồng đều. Quả dưa già thường có các đường vân dày đặc và phân bố đều, màu sắc của vân thường là màu xám hoặc vàng nhạt, đường vân càng đậm và sờ vào càng thô thì quả dưa càng ngọt. Ngược lại, những quả dưa lưới có ít đường vân thì chưa đủ độ chín và vị thường nhạt hơn.

 

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