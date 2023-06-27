3 nên và 2 không vào buổi sáng để trường thọ sống lâu, gan luôn khỏe mạnh, da mãi mịn màng như tuổi đôi mươi

Vì vậy, để có được một sức khỏe tốt và trường thọ, bạn cần lưu ý đến những thói quen ăn uống và sinh hoạt trong buổi sáng. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 việc nên làm và 2 nên tránh khi ăn uống và sinh hoạt vào buổi sáng để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh, da mãi mịn màng như tuổi đôi mươi. Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng những thông tin hữu ích này để có một cuộc sống tốt đẹp hơn!

Một ngày mới bắt đầu với nhiều tâm trạng khác nhau, có người mệt mỏi, ủ rũ nhưng cũng có người cảm thấy sảng khoái và hứng khởi để bắt đầu mọi thứ. Thời gian nguy hiểm nhất và cũng là quan trọng nhất trong ngày chính là buổi sáng. Có người từng nói rằng, nếu bạn đánh mất 1 tiếng đồng hồ vô bổ vào buổi sáng, bạn sẽ mất cả ngày để tìm lại nó, đồng nghĩa, bạn sẽ chẳng làm được việc gì trong ngày cả.

Báo Lao động dẫn nguồn tờ Aboluowang cho biết, trong quá trình ngủ, hoạt động và hô hấp theo thói quen của cơ thể sẽ tiêu hao nước khiến máu đặc lại, nếu không được bổ sung nước thì buổi sáng khi thức dậy huyết áp sẽ dễ dàng tăng cao, không có lợi cho sức khỏe.

Ngoài ra, một số nam giới còn có thói quen hút thuốc, dễ làm tổn thương mạch máu. Vì vậy, chúng ta nên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy sớm, một mặt có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời pha loãng máu để duy trì lưu thông máu bình thường.

Tiếp xúc với ánh sáng/ánh nắng

Ảnh minh họa: Internet

Việc mở cửa sổ buổi sớm mai không chỉ đón ánh nắng làm sáng căn phòng mà còn thông gió và quan trọng còn giúp chúng ta sống khỏe mạnh.

Ánh nắng mặt trời cũng là nguồn vitamin D tự nhiên tốt nhất cho cơ thể, giúp tâm trạng luôn thoải mái, cũng như giúp quá trình sản xuất Serotonin - một chất hóa học tự nhiên trong bộ não và cơ thể có chức năng giữ cho tâm trạng được vui vẻ.

Thức dậy sớm

Thức dậy sớm không có nghĩa là bắt đầu công việc một ngày ngay lúc bình minh lên, nhưng cũng không có nghĩa là khởi động công việc một ngày lúc 8h sáng.

Mà khi dậy sớm, bạn có thể dễ dàng cảm nhận mọi thứ xung quanh thật yên bình. Hơn nữa buổi sáng sớm cũng là thời điểm trong ngày mà tâm trí bạn thư thái nhất. Và dậy sớm còn giúp tâm trạng tỉnh táo hơn trong nhiều giờ.

Những người dậy sớm lên kế hoạch cho những công việc quan trọng sẽ chủ động được công việc của mình hơn những người ngủ muộn và dậy muộn. Vì buổi sáng là khoảng thời gian lý tưởng nhất để lên kế hoạch công việc cho một ngày, cũng như việc viết nhật ký, đi dạo trong khu vườn xinh để hòa mình vào với thiên nhiên.

2 nên tránh:

Lập chức chạm điện thoại ngay khi ngủ dậy

Theo một nghiên cứu của IDC năm 2020, 63% của gần 7.500 người được khảo sát cho biết họ sẽ ngay lập tức chạm vào điện thoại sau khi ngủ dậy. Con số này tăng lên 74% đối với những người trong nhóm 18-24 tuổi. Thêm nữa, 79% người được khảo sát cho biết họ sử dụng smartphone trong vòng 15 phút sau khi thức dậy. Đối với người 18-24 tuổi, con số này tăng lên 89%.

Sự thật, sau khi ngủ dậy, nhiều người thích nằm trên giường lướt điện thoại, cập nhật tin tức thay vì rời khỏi giường và làm những việc cần thiết khác. Tuy nhiên thói quen này vô cùng nguy hiểm. Nó khiến cơ thể rơi vào "chế độ hoảng loạn", tăng căng thẳng, cao huyết áp, ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý cũng như sức khỏe thể chất về lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người ngoài cập nhật tin tức còn lên mạng xã hội, tiếp nhận luồng thông tin cả tích cực và tiêu cực. Thử hỏi, nếu ngay buổi sáng sớm, bạn đã tiếp cận với những nguồn thông tin tiêu cực, thì cả ngày đầu óc của bạn sẽ bị chi phối bởi những thông tin đó, việc nạp những nguồn tri thức khác sẽ bị ảnh hưởng.

Nó như chuyện, bạn lấp đầy chiếc bụng đói của mình bằng những miếng thịt mỡ và cả ngày hôm đó bạn không còn muốn ăn gì nữa.

Thay vào đó: hãy, để điện thoại xa nơi mình ngủ.

Đánh răng sau khi ăn sáng

Đánh răng nên là việc đầu tiên bạn làm trong buổi sáng. Đừng đợi đến khi kết thúc bữa sáng mới đánh răng. Nếu bạn ăn bất cứ thực phẩm nào có tính axit trong bữa sáng (nước quả, sữa đông, cà phê), việc đánh răng sẽ ảnh hưởng tới men răng.