“Yêu” thường xuyên sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như giúp bạn trẻ đẹp hơn so với tuổi thật. Bên cạnh đó, duy trì đều đặn “chuyện ấy" một cách khoa học còn giúp phòng ngừa nhiều bệnh, kể cả ung thư.

Đối với đàn ông, việc xuất tinh thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, tốt cho hệ tim mạch.

Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ có đời sống tình dục thỏa mãn và đều đặn sẽ không phải lo lắng đến nguy cơ bị ung thư vú.

Giúp bạn trẻ đẹp hơn

Một cuộc nghiên cứu với hơn 3.500 người tham gia đã chứng minh rằng những người thường xuyên quan hệ tình dục sẽ trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thật của mình.

Nguyên nhân là do khi quan hệ, hóc môn oestrogen được tiết ra sẽ có tác dụng làm giảm nếp nhăn trên da, phục hồi làn da.

Giúp giảm đau

Nhiều chị em cho biết, “chuyện ấy” thường xuyên giúp họ có cảm giác các cơn đau mạn tính như đau lưng, đau đầu thuyên giảm. Nguyên nhân là do lượng hormone endorphin trong cơ thể tăng lên khi được kích thích và đạt cực khoái. Đây là loại hormone được xem như thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể.

Phòng cảm cúm và cảm lạnh

Khi bạn làm “chuyện ấy”, các kháng thể miễn dịch immunoglobulin A (IgA) sẽ được nhân lên gấp nhiều lần trong cơ thể. IgA là một loại protein giúp chống lại các virus gây cảm lạnh và cảm cúm.

Các nghiên cứu khoa học cho rằng, những cặp đôi quan hệ 2 lần mỗi tuần đều có mức lgA cao hơn 30% so với những người không làm “chuyện ấy”.

Giảm căng thẳng

Những áp lực từ cuộc sống hàng ngày dễ khiến bạn gặp stress, căng thẳng, mệt mỏi. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến những ảnh hưởng xấu về tâm lý, gây ra chứng trầm cảm. Theo nhiều nghiên cứu, duy trì “chuyện ấy” sẽ giúp cơ thể tiết ra serotonin, hormone này có tác dụng làm phấn chấn tinh thần, đẩy lùi căng thẳng và chống trầm cảm.

Kéo dài tuổi thọ

Một cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Úc đã chứng minh, những người quan hệ tình dục đều đặn 3 lần mỗi tháng sẽ giảm được 50% nguy cơ tử vong vì các vấn đề sức khỏe.