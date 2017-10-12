'Chuyện ấy': Những lý do khó ngờ khiến chị em leo mãi không lên đỉnh

Yêu - Hôn nhân 12/10/2017 10:30

Cực khoái khi “yêu” là một trong những vấn đề then chốt giúp “chuyện ấy” thăng hoa hơn. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng đạt được cảm giác này.

Ắt hẳn đã có những lúc cánh chị em rơi vào tình trạng khó đạt được cực khoái khi “yêu”. Vấn đề bạn đã thử tìm hiểu nguyên nhân vì sao dẫn đến trường hợp này chưa?

Trên thực tế, so với nam giới, phụ nữ thường khó đạt được cực khoái hơn. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến đời sống tình dục cũng như việc giữ lửa cho mối quan hệ hôn nhân của bạn.

Dưới đây là những lý do ít ai ngờ nhưng lại có thể ảnh hưởng lớn đến việc tạo khoái cảm và làm giảm chất lượng “chuyện yêu”.

Ngồi nhiều trong thời gian dài

Một trong số những trường hợp dẫn đến việc bạn khó đạt cực khoái khi “yêu” là do các cơ vùng chậu hoạt động không tốt. Nguyên nhân là do khi ngồi nhiều trong thời gian dài có thể khiến đau hông, ảnh hưởng xấu đến cơ vùng chậu.

'Chuyện ấy': Những lý do khó ngờ khiến chị em leo mãi không lên đỉnh - Ảnh 1
Một trong số những trường hợp dẫn đến việc bạn khó đạt cực khoái khi “yêu” là do các cơ vùng chậu hoạt động không tốt - Ảnh: Internet

Đối với những chị em làm việc văn phòng, bắt buộc phải ngồi nhiều thì nên thường xuyên vận động cơ thể bằng cách đứng dậy đi lại sau khoảng 30 phút ngồi liên tục.

Bạn cũng có thể tập những bài tập thể dục đơn giản giúp tác động đến các cơ vùng hông, xương chậu để giúp chúng dẻo dai hơn, hoạt động tốt hơn.

Căng thẳng

Căng thẳng sẽ khiến cơ thể bạn khó sản sinh oxytocin, một loại hormone giúp bạn dễ đạt khoái cảm hơn.  

'Chuyện ấy': Những lý do khó ngờ khiến chị em leo mãi không lên đỉnh - Ảnh 2
Căng thẳng sẽ khiến cơ thể bạn khó sản sinh oxytocin, một loại hormone giúp bạn dễ đạt khoái cảm hơn - Ảnh: Internet 

Điều bạn cần làm là cố gắng để bản thân không gặp quá nhiều căng thẳng, lo lắng. Bạn có thể thử thực hiện những bài tập yoga, nghe nhạc hoặc xem phim để khiến bản thân thoải mái hơn.

Nếu bạn có một tinh thần thoải mái thì chắc hẳn những giây phút bên nhau sẽ thăng hoa hơn rất nhiều.

Tác dụng phụ của thuốc

Một số loại thuốc như thuốc tránh thai, thuốc trầm cảm, thuốc điều trị huyết áp... có thể làm tăng nồng độ prolactin (một loại protein gây giảm ham muốn tình dục). Đây chính là lý do khiến các cơn cực khoái ở phụ nữ "biến mất" cũng như làm giảm hưng phấn trong "chuyện yêu".

Bên cạnh đó, một số loại thuốc kháng sinh trị cảm lạnh hoặc dị ứng có chứa histamin gây nên hiện tượng khô âm đạo, có thể khiến phụ nữ cảm thấy khó chịu khi quan hệ.

Thường xuyên đi giày cao gót

Việc đi giày cao gót quá thường xuyên sẽ làm ảnh hưởng đến vùng thắt lưng và khung xương chậu. Bên cạnh đó, thói quen này còn khiến mạch máu khó lưu thông, các dây thần kinh vùng chậu và sinh dục bị ảnh hưởng xấu, khiến bạn khó đạt được cảm giác khoái cảm khi “yêu”.

'Chuyện ấy': Những lý do khó ngờ khiến chị em leo mãi không lên đỉnh - Ảnh 3
Việc đi giày cao gót quá thường xuyên sẽ làm ảnh hưởng đến vùng thắt lưng và khung xương chậu - Ảnh: Internet

Không cung cấp đủ nước cho cơ thể

Một số mô vùng kín như: collagen, elastin và relaxin có tác dụng thúc đẩy và khiến “chuyện yêu” trở nên dễ dàng, giúp chị em dễ “lên đỉnh” hơn. Để thực hiện được điều này, những mô vùng kín cần được cung cấp đầy đủ nước để tạo độ ẩm và hoạt động nhịp nhàng.

Chính vì vậy, bạn cần bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể, tốt nhất là 2 lít nước/ngày. Tránh sử dụng những đồ uống có cồn như rượu, bia, nước ngọt… vì chúng có thể làm cơ thể bạn mất nước.

 

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