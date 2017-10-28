Chạm vào những điểm này trên cơ thể chàng: 'Chuyện ấy' nguội lạnh đến mấy cũng thăng hoa

Chuyện vợ chồng 28/10/2017 17:34

Nếu bạn đang muốn hâm nóng những cuộc “yêu” thì đừng ngần ngại chạm vào những điểm này trên cơ thể chàng, chúng sẽ khiến "chuyện ấy" trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều.

Cơ thể phái mạnh cũng tồn tại những “điểm G” nhạy cảm mà nếu được kích thích đúng cách sẽ tạo hiệu quả mạnh, giúp các cặp đôi dễ dàng tìm được sự đồng điệu trong mỗi cuộc “yêu”.

Dưới đây là những điểm kích thích ở chàng mà bạn có thể tiếp cận:

Vùng mặt

Không chỉ riêng nữ giới, vùng mặt cũng là một trong những điểm nhạy cảm của đấng mày râu. Bạn hãy chiếm giữ vùng mặt của chàng bằng những nụ hôn. Sự hòa quyện, giao thoa giữa các nụ hôn nồng cháy và ngọt ngào sẽ khiến chàng say đắm và cảm thấy vô cùng mới mẻ.

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Cơ thể phái mạnh cũng tồn tại nhiều điểm nhạy cảm như nữ giới - Ảnh: Internet

Vùng cổ

Đây là vị trí vô cùng nhạy cảm trên cơ thể chàng mà bạn không thể bỏ qua. Bất kỳ người đàn ông nào cũng khó có thể cưỡng lại những kích thích tại khu vực này.

Các vị trí dễ khiến chàng hưng phấn là vùng cổ, gáy và tai. Đừng ngần ngại thực hiện những cái vuốt ve hay nụ hôn phớt ở khu vực này vì chúng đều sẽ khiến chàng mê đắm.

Vùng ngực

Vùng ngực là khu vực tập trung rất nhiều dây thần kinh thụ cảm và chỉ cần kích thích nhẹ, cơ thể cũng nhận được những xúc cảm tuyệt vời.

Nếu muốn cuộc “yêu” trở nên thú vị hơn, thay vì những nụ hôn đơn thuần, bạn có thể thử những chiêu trò mạnh bạo như cắn hay cấu nhẹ vùng ngực của chàng. Các kích thích này có khả năng tạo ra những cơn cực khoái cho chàng.

Chạm vào những điểm này trên cơ thể chàng: 'Chuyện ấy' nguội lạnh đến mấy cũng thăng hoa - Ảnh 2
Biết cách kích thích "điểm G" của chàng sẽ giúp tăng hưng phấn cho cả hai - Ảnh: Internet

Vùng hông

Bạn hãy chủ động âu yếm chàng tại khu vực này. Chỉ cần chạm nhẹ và khéo léo vuốt ve, chàng sẽ ngay lập tức hưởng ứng. Ngoài ra, khi được kích thích đúng cách, thời gian yêu của chàng sẽ kéo dài hơn bình thường.

Vùng bụng

Nhẹ nhàng mơn trớn khu vực nhạy cảm này của chàng trong mỗi cuộc “yêu” sẽ là gợi ý hoàn hảo để tăng hưng phấn cho cả hai. Bạn có thể hôn nhẹ lên vùng bụng để đánh thức những cảm xúc mạnh mẽ của chàng, kích thích ham muốn trở nên mãnh liệt hơn.

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