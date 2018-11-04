Khi đàn ông muốn có con với bạn

Chuyện vợ chồng 04/11/2018 05:30

Con cái là điều thiêng liêng nhất của mỗi bậc làm cha, làm mẹ. Có con là mong muốn rất đỗi bình thường. Nhưng cũng có lúc, khi đàn ông muốn có con với bạn, điều đó khiến bạn hoài nghi và băn khoăn rất nhiều về tình yêu và tương lai giữa hai người.

Con cái chính là sự ràng buộc

Không thể phủ nhận rằng, con cái chính là yếu tố ràng buộc hai người lại với nhau. Nếu hai người yêu nhau không có bất kỳ điều gì ràng buộc, mối quan hệ sẽ dễ dãi, thoải mái hơn, ai cũng có thể tự do làm theo ý muốn, sở thích của mình mà không băn khoăn.

Tuy nhiên, khi có con, mọi việc đã khác. Bạn sẽ không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình. Bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ, nghiêm túc hơn để con cái bạn có một cuộc sống no đủ. Bạn sẽ không thể thích làm gì thì làm, mà còn cần nghĩ đến gia đình, đến chồng con. Điều đó khiến bạn mất đi, đánh đổi rất nhiều thứ.

Con cái chính là sự ràng buộc cho mối quan hệ vợ chồng
Con cái chính là sự ràng buộc cho mối quan hệ vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con cái cũng chính là điều tuyệt vời. Khi đàn ông muốn có con với bạn, có thể họ đang mong muốn một điều gì đó ràng buộc hai người lại với nhau. Câu chuyện sẽ có thể dễ dàng hơn khi những mâu thuẫn xảy ra.

Bạn sẽ không dành nhiều thời gian để phân định xem ai đúng, ai sai. Bạn sẽ nghĩ đến đại cuộc, rằng như thế nào để tốt cho cả đôi bên. Con cái chính là sự ràng buộc, nhưng đó cũng chính là lý do cho những cặp vợ chồng có thể bền chặt hơn, đi được xa hơn.

Khi nào thì nên có con?

Bạn băn khoăn liệu rằng khi đàn ông muốn có con với bạn đã hợp thời điểm hay chưa. Có con là điều tuyệt vời, điều đó giúp cho mối quan hệ trở nên có sự ràng buộc, có trách nhiệm với nhau hơn.

Tuy nhiên, nếu như có con không hợp thời điểm, mọi chuyện sẽ chuyển dịch theo hướng khác. Bạn sẽ ngập chìm trong công việc, sự nghiệp, việc chăm sóc gia đình. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền khiến bạn mất đi sự tự do, khiến cho công việc bất ổn, khiến bạn không được hưởng thụ cuộc sống xứng đáng so với những gì mình bỏ ra.

Người phụ nữ phải mang nặng đẻ đau, sẽ phải hi sinh và chấp nhận đau đớn rất nhiều nếu như mang trong mình một đứa con. Vì vậy, nếu như khi đàn ông muốn có con với bạn, hãy cân nhắc thật kỹ rằng bản thân mình đã sẵn sàng hay chưa? Bạn đã có đủ dũng khí, đủ thời gian, điều kiện để làm mẹ hay chưa.

Có con không phải là câu chuyện đơn giản. Sinh một đứa trẻ ra đã khó, nuôi dạy và chăm sóc nó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chính vì thế, đừng để mình cuốn theo mong muốn của người khác mà không biết trân trọng bản thân, để cho mình phải gánh chịu những mệt mỏi, lo âu.

Nên cân nhắc khi nào có con thì phù hợp
Nên cân nhắc khi nào có con thì phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để đứa con trở thành niềm vui của bạn

Nhiều người nghĩ về những đứa con bằng một lăng kính màu hồng. Họ không chuẩn bị tinh thần về vất vả, khó khăn sau khi sinh đứa bé đó ra đời. Và cuộc sống vốn không như mơ.

Bạn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề, nhiều khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống. Những gì bạn tưởng tượng có lẽ không còn giống như mình nghĩ. Đứa con vô tình trở thành một gánh nặng mà bạn đang mang vác trên vai.

Hãy để đứa con trở thành niềm vui của mình
Hãy để đứa con trở thành niềm vui của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông muốn có con với bạn, hãy xác định lại tinh thần rằng: Liệu đó sẽ là niềm vui hay gánh nặng của bạn? Liệu bạn và người đàn ông của mình có mang lại được cuộc sống đầy đủ nhất cho con cái mình hay không? Nếu bạn muốn có con, hãy chắc chắn rằng đó chính là niềm vui của bạn. Khi đó, gia đình bạn mới có được một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc.

Đàn bà sống vì con và những nỗi đau không ai thấu

Đàn bà sống vì con và những nỗi đau không ai thấu

Nếu bạn là người đàn bà lựa chọn sống cạnh chồng chỉ vì con, hãy thử một lần hỏi bản thân rằng liệu bạn có đáng phải gánh những nỗi đau này?

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