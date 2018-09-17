Khi nhìn thấy hoặc nghe được một câu chuyện về việc con cái ngược đãi cha mẹ , nhiều người sẽ đánh giá ngay về sự bất hiếu của con cái. Những vết đen trong cuộc sống gia đình, những xung đột, mâu thuẫn trong mối quan hệ cha mẹ - con cái luôn dai dẳng và khó tìm cho mình được một hướng giải quyết trọn vẹn.

Mối quan hệ bị rạn nứt xuất phát từ nhiều yếu tố. Mỗi một gia đình có cách gắn kết các thành viên khác nhau. Sự thiếu thốn về vật chất, sự lỏng lẻo trong giáo dục hay thiếu đi mối liên kết tình cảm giữa các thành viên khiến cho mối quan hệ cha mẹ - con cái không còn thiêng liêng nữa. Không ai có thể thay đổi cha mẹ sinh ra mình. Nhiều người cảm thấy bất công hay không thoải mái khi có cha mẹ nghèo khổ, không có tiền đồ, không cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà nhiều gia đình không hạnh phúc và dễ nảy sinh ra câu chuyện con cái ngược đãi cha mẹ.

Con cái ngược đãi cha mẹ, xuất phát từ sự thiếu thốn trong nhận thức của con cái. Họ không nhận thức được ý nghĩa và vị trí quan trọng của cha mẹ trong cuộc sống của mình. Họ không hiểu được tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Nhiều yếu tố từ cuộc sống bên ngoài tác động, họ không thể có được những cử chỉ ân cần, những hành động, lời nói ngọt ngào dành cho cha mẹ. Những yếu tố đó khiến cho con cái có những hành động ngược đãi chính cha mẹ đẻ của mình.

Sự xung đột giữa hai thế hệ là điều khó tránh khỏi. Bởi hệ tư tưởng thay đổi, cuộc sống thay đổi, nhiều điều trong cuộc sống này thay đổi. Không hòa hợp, không thể thấu hiểu lẫn nhau, không thể chung sống cùng nhau khiến cho nhiều sự việc đáng buồn xảy ra. Mối quan hệ cha mẹ - con cái là một trong số ít những mối quan hệ không vụ lợi nhất, đó là mối quan hệ thiêng liêng. Và việc ngày càng có nhiều câu chuyện con cái ngược đãi cha mẹ là một lời cảnh báo đến với cả cộng đồng.

Trước tiên cần hiểu được tại sao con cái lại ngược đãi cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Con cái ngược đãi cha mẹ - lỗi tại ai?

Con cái ngược đãi cha mẹ, lỗi thuộc về những đứa con. Đó là điều rõ ràng. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận vấn đề sâu hơn chút nữa. Chúng ta không thể một mực trách những đứa con về những suy nghĩ chưa chín chắn. Chúng ta cũng không thể trách hoàn cảnh vì đã đẩy họ đến đường phải đối xử tồi tệ với nhau. Những hành động đối xử tệ bạc với cha mẹ, phải chăng chính cha mẹ cũng phải chịu một phần trách nhiệm?

Cha mẹ là người yêu thương con cái vô điều kiện. Nhiều bậc làm cha, làm mẹ quá nuông chiều khiến cho con cái không biết quý trọng những tình cảm, tình yêu thương của cha mẹ. Điều đó dễ dẫn đến những xung đột, những mâu thuẫn khó hàn gắn khi con cái lớn lên và cha mẹ già đi. Họ sẽ thấy cha mẹ trở thành những trở ngại, những rắc rối trong cuộc sống của mình.

Dù sao thì câu chuyện con cái ngược đãi cha mẹ cũng xuất phát từ nhận thức của mỗi người. Cha mẹ dạy dỗ con cái không đến nơi đến chốn, không giúp con hiểu được giá trị của tình yêu thương. Con cái "có lớn mà không có khôn", có những suy nghĩ thiển cận và những hành động đi ngược lại với luân thường đạo lý, suy cho cùng cũng xuất phát từ giáo dục.

Con cái ngược đãi cha mẹ phần nhiều xuất phát từ vấn đề giáo dục - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống ngày càng hiện đại hóa, sự gắn bó giữa hai thế hệ liền kề nhau dường như không được chú trọng như trước. Mối quan hệ cha mẹ con cái bị phai nhạt dần theo guồng quay của xã hội. Để chấm dứt câu chuyện con cái ngược đãi cha mẹ cần có một sự chung tay giữa cả gia đình, môi trường giáo dục phổ thông và cả cộng đồng, xã hội.