Đàn bà sống vì con và những nỗi đau không ai thấu

Phụ nữ yêu 26/10/2018 05:30

Nếu bạn là người đàn bà lựa chọn sống cạnh chồng chỉ vì con, hãy thử một lần hỏi bản thân rằng liệu bạn có đáng phải gánh những nỗi đau này?

Nỗi đau có chồng mà cũng như không

Đây sẽ là nỗi đau âm ỉ và dai dẳng nhất của những người đàn bà chỉ sống vì con. Vì một khi lựa chọn sống cạnh chồng chỉ vì con thì ý nghĩa bạn đời cũng không còn nữa. Người đàn ông cạnh bên sẽ có thể cho con một danh nghĩa đủ đầy cha mẹ, nhưng chắc chắn không thể là người bạn đồng hành cùng vợ. Anh ta có thể vì con trở về, nhưng không ở lại vì thương vợ. Anh ta có thể cố tròn vai một người cha tốt, nhưng có thể là một người chồng hết tình hết nghĩa. Đàn bà lúc này có chồng cạnh bên nhưng cũng như kẻ không chồng, một mình gánh vác, một mình cố gắng.

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Đàn bà lúc này có chồng cạnh bên nhưng cũng như kẻ không chồng, một mình gánh vác, một mình cố gắng - Ảnh minh họa: Internet

Nỗi đau này sẽ từng ngày hủy diệt đàn bà. Đàn bà ở tuổi nào cũng cần một hạnh phúc rõ ràng bên chồng con. Ít hay nhiều không quan trọng, nhưng nhất định phải có. Hơn hết, khi sự gắn bó giữa vợ chồng không còn thì sẽ có ngày một trong hai người phải chịu sự phản bội. Lúc ấy mới chính là bi kịch thật sự với những đứa trẻ vô tội.

Nỗi đau không ai chia sẻ, thấu hiểu

Đàn bà chỉ sống tạm bợ với chồng thì không bao giờ nhận được thấu hiểu và sẻ chia như mong muốn. Vì căn bản, chồng đã không còn là người có thể cho họ những điều này. Sự gắn kết giữa vợ chồng khi ấy chỉ còn là những đứa con. Mọi câu chuyện đều sẽ về con, từng mối lo đều sẽ dành cho con. Hay dù họ vẫn lo chu toàn cho chồng, cũng chưa chắc chồng sẽ quan tâm đến họ. Thế thì lúc này, đàn bà vốn chỉ thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

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Thế thì lúc này, đàn bà vốn chỉ thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà luôn cần thấu hiểu sẻ chia nhiều hơn đàn ông. Nhưng nếu chỉ duy trì hôn nhân vì con thì đây sẽ là điều vô vọng với đàn bà. Sẽ không ai bên họ, cũng không ai san sẻ cùng họ điều gì. Và đến cùng, đây sẽ là nỗi đau ngày một lớn, từng giây gặm nhấm cuộc đời đàn bà.

Nỗi đau không thể có được hạnh phúc

Đàn bà có một cuộc hôn nhân vì con luôn có thứ đau lòng mang tên mưu cầu hạnh phúc của người khác. Sao người ta có chồng yêu thương bên cạnh, sao họ được chồng san sẻ quan tâm, sao họ hạnh phúc hơn mình? Chính hạnh phúc của người khác khiến họ đau lòng, vì họ không có được.

Nỗi đau này sẽ có lúc chạm đến tột cùng khi người đàn ông của họ có ngày rời đi. Vì đến cả điều kiện sau cùng để cho con một người cha họ cũng không có được thì bất hạnh sẽ càng lớn hơn.

Đàn bà sống vì con và những nỗi đau không ai thấu - Ảnh 3
Nỗi đau này sẽ có lúc chạm đến tột cùng khi người đàn ông của họ có ngày rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nên hiểu, bạn không đáng gánh những nỗi đau này…

Nếu bạn là người đàn bà lựa chọn sống cạnh chồng chỉ vì con, hãy thử một lần hỏi bản thân, liệu bạn có đáng phải gánh những nỗi đau này? Khi cũng là đàn bà như bạn, ngoài kia bao người hạnh phúc, khi bạn cũng có quyền lựa chọn một cuộc đời khác ít cô đơn tủi hổ hơn. Đàn bà từ giây phút có con chính là bắt đầu cuộc đời sẽ sống vì con. Nhưng hãy hiểu, đàn bà không hạnh phúc thì sẽ không bao giờ có được những đứa con hạnh phúc. Mọi đứa trẻ đều biết cha mẹ chúng sống với nhau vì điều gì. Đừng đánh lừa con trẻ, chúng luôn nhạy cảm với yêu thương của người lớn.

Và đừng tin rằng chỉ cần bạn cam chịu, con bạn sẽ ổn yên về sau. Vì bạn sẽ không biết lúc nào người đàn ông kia sẽ rời đi, chỉ để lại phản bội và tổn thương cho bạn và con. Đừng đợi đến lúc đó, khi nỗi đau sẽ càng gấp bội phần…

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